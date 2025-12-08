రోడ్డు ప్రమాదంలో ఐదుగురు విద్యార్థుల మృతి కేసు అప్డేట్ - బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ పేరుతో ఏఎస్సై కుమారుడి అక్రమాలు
2023లోనే తక్కువ ధరకు బంగారం పేరిట కారు, రూ.40 లక్షలతో ఉడాయింపు - గ్యాంగ్ ఏర్పాటు చేసుకుని జిల్లాలో దందాలకు తెరతీసిన ఏఎస్సై కుమారుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 5:12 PM IST
New Twist Revealed Road Accident at Palnadu District: పల్నాడు జిల్లా గణపవరం వద్ద హైవేపై కంటైనర్ను ఆపి ఐదుగురు విద్యార్థుల మృతికి కారణమైన ఏఎస్సై కుమారుడు వెంకటనాయుడును చిలకలూరిపేట గ్రామీణ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ పేరుతో వెంకటనాయుడు వాహనాలు ఆపుతూ అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసులు తేల్చారు.
2023లో నరసరావుపేటలో తక్కువ ధరకే బంగారం అంటూ కారు, 40 లక్షల రూపాయలతో ఏఎస్సై కుమారుడు ఉడాయించినట్లు తెలిపారు. గ్యాంగ్ ఏర్పాటు చేసుకుని జిల్లాలో పలు దందాలకు పాల్పడుతున్నాడన్నారు. కుమారుడి నేరాలకు తండ్రి కూడా సహకరిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వెంకటనాయుడు తండ్రి ఏఎస్ఐ కావటంతో వ్యవహారాన్ని పోలీసులు సీరియస్గా తీసుకున్నారు. గుంటూరు రేంజ్ ఐజీ సర్వశ్రేష్ట త్రిపాఠి, పల్నాడు జిల్లా ఎస్పీ కృష్ణారావు చిలకలూరిపేట పీఎస్కు చేరుకున్నారు.
అసలేం ఏం జరిగిందంటే?
చిలకలూరిపేట గ్రామీణ చిలకలూరిపేట బైపాస్లో ఈనెల 4న ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఐదుగురు బీటెక్ విద్యార్థుల మృతి చెందారు. ఈ కేసులో చిక్కుముడి వీడింది. భారీ కంటైనర్ ట్రాక్టర్ల లోడుతో వెళ్తుండగా ఓ కారులో వెళ్తున్న వ్యక్తి ఆపడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఆ కంటైనర్ను ఆపిన వ్యక్తి నరసరావుపేట డీఎస్పీ కార్యాలయంలో పని చేసే ఏఎస్సై కుమారుడే అని గుర్తించారు. ట్రాక్టర్ల లోడ్ కంటైనర్ను పక్కన ఆపాలని కారులో నుంచి దిగి చేతితో సైగ చేసినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
ఓ గ్యాంగ్ ఏర్పాటు చేసుకుని: బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్గా అవతారం ఎత్తి జాతీయ రహదారులు, బైపాస్ల్లో అక్రమ వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నట్లు ఏఎస్సై కుమారుడి లీలలు బయటకు వస్తున్నాయి. 2023లో తక్కువ ధరకే బంగారం పేరిట కారు, రూ.40 లక్షలతో ఉడాయించాడు. ఇందులో అతని తండ్రి హస్తం కూడా ఉందని గతంలోనే నిర్ధారణ అయింది. ప్రస్తుతం ఈ కేసు ఎస్పీ వద్ద ఉంది. కుర్రాళ్లతో ఓ గ్యాంగ్ ఏర్పాటు చేసుకుని వారి ద్వారా తన నేర సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరిస్తున్నాడు.
గంజాయి సరఫరా, విక్రయాలు చేస్తూ కాలేజీ విద్యార్థులను మత్తులోకి దింపుతున్నాడు. వేర్వేరు చోట్ల రిజిస్టర్ అయిన ఖరీదైన కార్లు ఇతని వద్ద అయిదు ఉన్నాయి. ఇవి ఎలా సంపాదించాడు? ఎవరిపేర రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయనేది పోలీసులు విచారణ చేపట్టాల్సి ఉంది. పలుకుబడి ఉపయోగించుకుని కొన్నేళ్లుగా నరసరావుపేటలోనే పోస్టింగ్ వేయించుకుంటూ కుమారుడి నేరాలకు తండ్రి సహకరిస్తున్నట్లు పోలీసుశాఖలోనే చర్చ నడుస్తోంది. నిన్న (ఆదివారం) చిలకలూరిపేట గ్రామీణ పోలీసులు ఏఎస్సై కుమారుడిని నరసరావుపేట నుంచి తీసుకు వెళ్లి రహస్యంగా విచారిస్తున్నట్లు సమాచారం.
'రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిన 5 నిమిషాల ముందు నుంచి ఆ తర్వాత కూడా అన్ని సీసీటీవీ ఫుటేజ్లను చూశాను. లారీని ఓ కారు ఓవర్ టెక్ చేసి ఆపే ప్రయత్నం చేసింది. కారు నెంబర్ గుర్తించాం. ఈ కారు మా రవాణాశాఖలో ఏ ఉద్యోగికి లేదు.' - సంజీవ్ కుమార్, రవాణాశాఖాధికారి
