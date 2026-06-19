రౌడీషీటర్ సాయికృష్ణ కేసులో కొత్త మలుపు - వైరల్ ఫొటోలపై బంధువుల వివరణ
రాష్ట్రంలో సంచలనంగా మారిన రౌడీషీటర్ కేసులో కీలక పరిణామం - సామాజిక మాధ్యమంలో సాయికృష్ణ ఫొటోలుగా ప్రచారం జరుగుతున్నవి భవానీపురానికి చెందిన నవీన్రెడ్డివని స్పష్టం చేసిన అతని బంధువు పవన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 2:52 PM IST
Rowdy Sheeter Saikrishna Case : విజయవాడలో సంచలనం రేపుతున్న గాదె సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో గాదె సాయికృష్ణ మృతదేహమంటూ విస్తృతంగా ప్రచారం అవుతున్న ఫొటోలు వాస్తవానికి అతనివి కావని, భవానీపురానికి చెందిన తన బావ నవీన్రెడ్డివని అతని బంధువు పవన్ స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన తాజాగా స్పందిస్తూ, తప్పుడు ప్రచారం వల్ల తమ కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
'అవి నవీన్రెడ్డి మృతదేహం ఫొటోలే' : పవన్ వివరాల ప్రకారం, నవీన్రెడ్డి గత ఏడాది డిసెంబర్ 5వ తేదీన హత్యకు గురయ్యాడు. అప్పటి ఘటనకు సంబంధించిన మృతదేహం ఫొటోలను ప్రస్తుతం కొందరు వ్యక్తులు గాదె సాయికృష్ణకు సంబంధించినవిగా చూపిస్తూ సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తున్నారని చెప్పారు. వాస్తవాలను తెలుసుకోకుండా ఇలాంటి పోస్టులు పెట్టడం బాధిత కుటుంబాలకు మరింత వేదన కలిగిస్తోందని పేర్కొన్నారు. తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేయకుండా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
హత్య కేసులో నిందితుడే సాయికృష్ణ : ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, నవీన్రెడ్డి హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడు గాదె సాయికృష్ణేనని పవన్ వెల్లడించారు. నవీన్రెడ్డిని హత్య చేసిన వ్యక్తి సాయికృష్ణ కాగా, ఇప్పుడు అదే హత్య బాధితుడి ఫొటోలను సాయికృష్ణ మృతదేహంగా ప్రచారం చేయడం విచారకరమని అన్నారు. దీంతో సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారంపై అనేక సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
దర్యాప్తు బాధ్యతలు ఎస్పీ నరసింహకిశోర్కు : గాదె సాయికృష్ణ అదృశ్యం వ్యవహారంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఈ కేసుపై నిష్పక్షపాత దర్యాప్తు జరగాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశించిన నేపథ్యంలో, రాజమహేంద్రవరం ఎస్పీ నరసింహకిశోర్ను దర్యాప్తు అధికారిగా నియమించారు. ఆయన శుక్రవారం విజయవాడకు చేరుకుని డీజీపీ హెచ్కే గుప్తా, విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ రాజశేఖరబాబుతో సమావేశం కానున్నారు.
పోలీసుల తీరుపై ప్రశ్నలు : ఈ వ్యవహారంలో ప్రారంభ దశ నుంచే పలు సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి. అదృశ్యమైన వ్యక్తిపై స్పష్టమైన సమాచారం అందించడంలో జాప్యం జరగడం, సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం విస్తరించినప్పటికీ దానిని వెంటనే ఖండించే అధికారిక ప్రకటనలు లేకపోవడం, కేసుకు సంబంధించిన వాస్తవాలపై స్పష్టత లేకపోవడం వంటి అంశాలపై విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. అలాగే కేసు తీవ్రత దృష్ట్యా ప్రారంభ దర్యాప్తు ప్రక్రియలో సమన్వయం లోపించిందా అనే ప్రశ్నలు కూడా తలెత్తుతున్నాయి.
కృష్ణలంక పోలీస్స్టేషన్లో విచారణకు అవకాశం : సీనియర్ అధికారులతో సమావేశాల అనంతరం ఎస్పీ నరసింహకిశోర్ కృష్ణలంక పోలీస్స్టేషన్ను సందర్శించి అక్కడి సిబ్బందిని విచారించే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. కేసు దర్యాప్తులో జరిగిన ప్రతి పరిణామాన్ని సమగ్రంగా పరిశీలించి, వాస్తవాలను వెలికితీసేందుకు ప్రత్యేక బృందం చర్యలు చేపట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కేసు దర్యాప్తు ఫలితాలపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది.
రౌడీషీటర్ సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు - కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజు సస్పెన్షన్ వేటు
కృష్ణలంక పీఎస్ ఘటనపై ప్రభుత్వం సీరియస్ - సమగ్ర విచారణకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం