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గోప్యత, తక్కువ ఖర్చు, అనువైన వాతావరణం - ప్రైవేట్‌ పార్టీ థియేటర్లకు పెరుగుతున్న ఆదరణ

ప్రత్యేక సందర్భాలను మరపురానివిగా మార్చే వేదికలు - నగరాల నుంచి చిన్న పట్టణాల వరకు విస్తరణ - అనకాపల్లిలో పూడిమడక, చోడవరం రహదారి, రింగ్‌రోడ్డు ప్రాంతాల్లో దాదాపు పది కేంద్రాలు

Private Party Theatres In Anakapalli
Private Party Theatres In Anakapalli (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 2:05 PM IST

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Private Party Theatres In Anakapalli : ఈసారి కూతురి పుట్టినరోజును కాస్త భిన్నంగా జరుపుకుందామన్న కుటుంబం ఒక వైపు, పోటీ పరీక్షలో మంచి ర్యాంకు సాధించిన కుమారుడికి సర్​ప్రైజ్​ ఇవ్వాలనుకున్న తల్లిదండ్రులు మరో వైపు. ఈ రెండు సందర్భాలలో ఇరు కుటుంబాలు వేడుకలను కాస్త భిన్నంగా జరపడానికి ఫంక్షన్‌ హాళ్లు, హోటళ్ల గురించి ఆలోచించారు. కానీ ఖర్చు ఎక్కువ. అదే సమయంలో ఓ కొత్త ప్రత్యామ్నాయం వారి దృష్టికి వచ్చింది. అదే ప్రైవేట్‌ పార్టీ థియేటర్‌. కొన్ని గంటల పాటు తమ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి సినిమా చూస్తూ, కేక్‌ కట్‌ చేస్తూ, సరదాగా గడిపిన ఆ వేడుక అందరికీ మధుర జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయింది.

ఇలా పుట్టినరోజులు, పోటీ పరీక్షల్లో విజయాలు, పెళ్లి నిశ్చితార్థాలు, బ్యాచిలర్‌ పార్టీలు వంటి ప్రత్యేక సందర్భాలను కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి గుర్తుండిపోయేలా జరుపుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. అయితే ఫంక్షన్‌ హాళ్లు, హోటళ్లలో వేడుకలు నిర్వహించాలంటే అధిక ఖర్చు కావడంతో పాటు ఇతరులకు ఇబ్బందులు కలిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో తక్కువ వ్యయంతో, మరింత వ్యక్తిగతంగా వేడుకలు నిర్వహించుకునేందుకు ప్రైవేట్‌ పార్టీ థియేటర్లు కొత్త ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతున్నాయి.

నగరాల నుంచి చిన్న పట్టణాల వరకు విస్తరణ : మొదట పెద్ద నగరాల్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్న ప్రైవేట్‌ పార్టీ థియేటర్లు ప్రస్తుతం చిన్న పట్టణాల్లోనూ విస్తరిస్తున్నాయి. అనకాపల్లిలో పూడిమడక, చోడవరం రహదారి, రింగ్‌రోడ్డు ప్రాంతాల్లో దాదాపు పది కేంద్రాలు ఇప్పటికే కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. వీటికి లభిస్తున్న ఆదరణను దృష్టిలో ఉంచుకుని అచ్యుతాపురం, ఎలమంచిలి, నర్సీపట్నం తదితర ప్రాంతాల్లోనూ కొత్త కేంద్రాల ఏర్పాటుకు నిర్వాహకులు ముందుకొస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వారాంతాలు, సెలవు దినాల్లో డిమాండ్‌ అధికంగా ఉండటంతో ముందస్తు బుకింగ్‌లు చేసుకుంటున్నట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.

హోం థియేటర్‌ అనుభూతితో ప్రత్యేక సౌకర్యాలు : ప్రైవేట్‌ పార్టీ థియేటర్లు హోం థియేటర్ల తరహాలో ఉంటాయి. విశాలమైన డిజిటల్‌ తెరలు, సౌకర్యవంతమైన సోఫాలు, ఆధునిక ధ్వని వ్యవస్థలు వీటి ప్రత్యేకత. వివిధ ఓటీటీ వేదికల సౌకర్యం ఉండటంతో వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన సినిమాలు, వీడియోలు లేదా వ్యక్తిగత వేడుకల దృశ్యాలను వీక్షించవచ్చు. అవసరాన్ని బట్టి కూల్‌డ్రింక్స్‌, స్నాక్స్‌ వంటి ఆహార పదార్థాలను కూడా ఆర్డర్‌ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

అందుబాటు ధరల్లో ఆకర్షణీయ ప్యాకేజీలు : వినియోగదారుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని వివిధ రకాల ప్యాకేజీలు అందిస్తున్నారు. రూ.1,000 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ ప్యాకేజీల ధరలు సదుపాయాల ఆధారంగా రూ.15,000 వరకు ఉంటాయి. పూలు, బెలూన్ల అలంకరణ, కేక్‌, శీతల పానీయాలు, ఎల్‌ఈడీ లైటింగ్‌ వంటి అదనపు సేవలు కూడా ప్యాకేజీల్లో భాగంగా అందుబాటులో ఉంటాయి. గంట, రెండు గంటలు లేదా మూడు గంటల వ్యవధికి ప్రత్యేక రేట్లు నిర్ణయిస్తున్నారు.

యువత, కుటుంబాల తొలి ఎంపిక : ఇద్దరి నుంచి 25 మంది వరకు ఒకేసారి వేడుకలు జరుపుకునే వీలుండటంతో యువత, కుటుంబాలు ఈ థియేటర్లను ఎక్కువగా ఎంచుకుంటున్నారు. గోప్యత, తక్కువ ఖర్చు, వినోదం, సౌకర్యవంతమైన వాతావరణం వంటి అంశాలు ప్రైవేట్‌ పార్టీ థియేటర్లకు ఆదరణ పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలుగా నిలుస్తున్నాయి. ప్రత్యేక సందర్భాలను మరింత ఆనందంగా, వ్యక్తిగతంగా మార్చే ఈ కొత్త ధోరణి భవిష్యత్తులో మరింత విస్తరించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

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