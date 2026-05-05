హైదరాబాద్లో మరో 3 కొత్త MMTS స్టేషన్లు - ఎక్కడెక్కడ రానున్నాయంటే?
లయోలా కాలేజ్ దగ్గర స్టేషన్ నిర్మించాలని పదేళ్ల కిందటే ప్రణాళిక - ఆనంద్బాగ్లో స్టేషన్ ఏర్పాటు చేస్తే ప్రయాణికులకు తప్పనున్న ఇబ్బందులు - మౌలాలీలో నిర్మాణంతో 2 వేల మందికి రైల్వే సేవలు
Published : May 5, 2026 at 12:29 PM IST
New Three MMTS Hyderabad : ఆనంద్బాగ్, మౌలాలీ, అల్వాల్ లయోలా కాలేజీ దగ్గర ఎంఎంటీఎస్ సేవలు కావాలన్న ప్రయాణికుల డిమాండ్లు త్వరలో నెరవేరనున్నాయి. ఈ 3 ప్రాంతాల్లో కొత్త ఎంఎంటీఎస్ స్టేషన్లు రాబోతున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించి ప్రతిపాదిత అంశాలను రైల్వే బోర్డు ఆమోదం కోసం దక్షిణ మధ్య రైల్వే యంత్రాంగం పంపింది. త్వరలోనే దీనిపై ఓ స్పష్టమైన ప్రకటన వెలువడనుంది.
లయోలా కాలేజ్ స్టేషన్ : ఘట్కేసర్, సనత్నగర్ మధ్య ఎంఎంటీఎస్ రైళ్ల రాకపోకల కోసం కొత్త రైల్వేస్టేషన్ల అవసరం చాలా పెరిగింది. పదేళ్ల క్రితమే ఈ సెక్షన్లో ఆరు కొత్త స్టేషన్లు నిర్మించాలని ప్రణాళికలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ విషయంపై ప్రయాణికులు, పలు కుల సంఘాలు డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్కు దరఖాస్తు చేశాయి. ఆ కళాశాల లెవెల్ క్రాసింగ్ను పరిశీలించి నిర్మాణం సాధ్యమా? కాదా? అని అంచనా వేశారు. అనంతరం నివేదికను ప్రధాన కార్యాలయానికి సమర్పించారు.
ఆనంద్బాగ్తో తప్పనున్న అవస్థలు : సబర్బన్ ప్రాంతంలో కనీసం రెండు కిలోమీటర్లకు ఒక స్టేషన్ ఉండాలి. కానీ చర్లపల్లి నుంచి నేరెడ్మెట్ వరకు ఒక్క స్టేషన్ కూడా లేదు. మల్కాజిగిరి ప్రజలు చర్లపల్లి, నిజామాబాద్ మార్గంలో వెళ్లే రైళ్లలో ప్రయాణించాలంటే నేరెడ్మెట్, చర్లపల్లి స్టేషన్కు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. ఆనంద్బాగ్లో స్టేషన్ ఏర్పాటు జరిగితే రైలు ప్రయాణికులకు అవస్థలు తప్పే అవకాశం ఉంది.
రెండు వేల నివాసాలకు రైల్వే సేవలు : మౌలాలీలోని రైల్వే క్వార్టర్స్ దగ్గర రెండు వేల కుటుంబాలున్నాయి. ఇక్కడే ఒక స్టేషన్ నిర్మించినట్లయితే ఈ నివాసితులంతా ఆ ఎంఎంటీఎస్ సేవలను వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంది.
ఎంఎంటీఎస్లో ప్రయాణించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు :
- ఎంఎంటీఎస్ ప్రయాణం చేయడం వల్ల తక్కువ ఖర్చుతో అయిపోతుంది. బస్సులు, మెట్రోతో పోల్చితే వీటి ధర చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
- తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంఎంటీఎస్లో ప్రయాణాలు ప్రోత్సహించడం కోసం ఒక సంవత్సరం పాటుగా మహిళలు, పురుషులకు ఉచితంగా ప్రయాణించే సౌకర్యాన్ని అందించాలని యోచిస్తోంది.
- వాహనాలపై ప్రయాణంతో పోలిస్తే ఇది కాస్త సుఖంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఏమీ ఉండవు. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, లింగంపల్లి, ఫలక్నుమా, మేడ్చల్, ఉమ్దానగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో అనుసంధానమై ఉంటుంది.
- కొత్తగా అల్వాల్, ఆనంద్బాగ్, మౌలాలీలో స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
- విద్యుత్ సరఫరాతో నడుస్తుంది. అందువల్ల ఎలాంటి వాహనాల కాలుష్యం ఉండదు.
- ఎంఎంటీఎస్ ద్వారా ఎక్కువగా ఐటీ ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం ఉంటుంది. హైటెక్ సిటీ, లింగంపల్లి వైపు వెళ్లే వారు తక్కువ రద్దీతో వెళ్లవచ్చు.
- సమయాన్ని ఆదా చేయగలిగే అవకాశం ఉంది. 'రైల్వన్' యాప్ ద్వారా ట్రైన్ సమయాలు ముందుగానే తెలుసుకోవడం వల్ల ప్రయాణం మరింత సౌకర్యవంతంగా మారుతుంది.
ఎందుకు ఎంఎంటీఎస్లో ప్రయాణికుల సంఖ్య తగ్గిందంటే : ఒకప్పుడు ఎంఎంటీఎస్లో రోజుకు సుమారు 1.5 లక్షల మంది ప్రయాణించే వారు. ప్రస్తుతం అది 50 వేల మందికి తగ్గిపోయింది. సమయ పాలనపై ఉన్న అనుమానాలు ఇందుకు కారణమని చెబుతున్నారు. ట్రైన్లు ఆలస్యంగా వస్తాయని భావించి చాలా మంది ఈ సేవలను ఉపయోగించకుండా దూరమయ్యారు. అయితే ఈ అభిప్రాయాన్ని మార్చేందుకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే చర్యలు చేపట్టింది. ఇందుకోసం రైల్వన్ యాప్ తీసుకొచ్చింది.
