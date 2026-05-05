హైదరాబాద్​లో మరో 3 కొత్త MMTS స్టేషన్లు​ - ఎక్కడెక్కడ రానున్నాయంటే?

లయోలా కాలేజ్​ దగ్గర స్టేషన్​ నిర్మించాలని పదేళ్ల కిందటే ప్రణాళిక - ఆనంద్​బాగ్​లో స్టేషన్ ఏర్పాటు చేస్తే ప్రయాణికులకు తప్పనున్న ఇబ్బందులు - మౌలాలీలో నిర్మాణంతో 2 వేల మందికి రైల్వే సేవలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 5, 2026 at 12:29 PM IST

New Three MMTS Hyderabad : ఆనంద్​బాగ్, మౌలాలీ, అల్వాల్​ లయోలా కాలేజీ దగ్గర ఎంఎంటీఎస్ సేవలు కావాలన్న ప్రయాణికుల డిమాండ్లు త్వరలో నెరవేరనున్నాయి. ఈ 3 ప్రాంతాల్లో కొత్త ఎంఎంటీఎస్ స్టేషన్లు రాబోతున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించి ప్రతిపాదిత అంశాలను రైల్వే బోర్డు ఆమోదం కోసం దక్షిణ మధ్య రైల్వే యంత్రాంగం పంపింది. త్వరలోనే దీనిపై ఓ స్పష్టమైన ప్రకటన వెలువడనుంది.

లయోలా కాలేజ్​ స్టేషన్ : ఘట్‌కేసర్‌, సనత్‌నగర్‌ మధ్య ఎంఎంటీఎస్‌ రైళ్ల రాకపోకల కోసం కొత్త రైల్వేస్టేషన్ల అవసరం చాలా పెరిగింది. పదేళ్ల క్రితమే ఈ సెక్షన్‌లో ఆరు కొత్త స్టేషన్లు నిర్మించాలని ప్రణాళికలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ విషయంపై ప్రయాణికులు, పలు కుల సంఘాలు డివిజనల్‌ రైల్వే మేనేజర్‌కు దరఖాస్తు చేశాయి. ఆ కళాశాల లెవెల్‌ క్రాసింగ్‌ను పరిశీలించి నిర్మాణం సాధ్యమా? కాదా? అని అంచనా వేశారు. అనంతరం నివేదికను ప్రధాన కార్యాలయానికి సమర్పించారు.

ఆనంద్​బాగ్​తో తప్పనున్న అవస్థలు : సబర్బన్ ప్రాంతంలో కనీసం రెండు కిలోమీటర్లకు ఒక స్టేషన్​ ఉండాలి. కానీ చర్లపల్లి నుంచి నేరెడ్​మెట్​ వరకు ఒక్క స్టేషన్​ కూడా లేదు. మల్కాజి​గిరి ప్రజలు చర్లపల్లి, నిజామాబాద్​ మార్గంలో వెళ్లే రైళ్లలో ప్రయాణించాలంటే నేరెడ్​మెట్​, చర్లపల్లి స్టేషన్​కు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. ఆనంద్​బాగ్​లో స్టేషన్​ ఏర్పాటు జరిగితే రైలు ప్రయాణికులకు అవస్థలు తప్పే అవకాశం ఉంది.

రెండు వేల నివాసాలకు రైల్వే సేవలు : మౌలాలీలోని రైల్వే క్వార్టర్స్​ దగ్గర రెండు వేల కుటుంబాలున్నాయి. ఇక్కడే ఒక స్టేషన్​ నిర్మించినట్లయితే ఈ నివాసితులంతా ఆ ఎంఎంటీఎస్ సేవలను వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంది.

ఎంఎంటీఎస్​లో ప్రయాణించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు :

  • ఎంఎంటీఎస్​ ప్రయాణం చేయడం వల్ల తక్కువ ఖర్చుతో అయిపోతుంది. బస్సులు, మెట్రోతో పోల్చితే వీటి ధర చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
  • తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంఎంటీఎస్​లో ప్రయాణాలు ప్రోత్సహించడం కోసం ఒక సంవత్సరం పాటుగా మహిళలు, పురుషులకు ఉచితంగా ప్రయాణించే సౌకర్యాన్ని అందించాలని యోచిస్తోంది.
  • వాహనాలపై ప్రయాణంతో పోలిస్తే ఇది కాస్త సుఖంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఏమీ ఉండవు. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, లింగంపల్లి, ఫలక్​నుమా, మేడ్చల్, ఉమ్దానగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో అనుసంధానమై ఉంటుంది.
  • కొత్తగా అల్వాల్, ఆనంద్​బాగ్​, మౌలాలీలో స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
  • విద్యుత్ సరఫరాతో నడుస్తుంది. అందువల్ల ఎలాంటి వాహనాల కాలుష్యం ఉండదు.
  • ఎంఎంటీఎస్​ ద్వారా ఎక్కువగా ఐటీ ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం ఉంటుంది. హైటెక్​ సిటీ, లింగంపల్లి వైపు వెళ్లే వారు తక్కువ రద్దీతో వెళ్లవచ్చు.
  • సమయాన్ని ఆదా చేయగలిగే అవకాశం ఉంది. 'రైల్‌వన్‌' యాప్‌ ద్వారా ట్రైన్‌ సమయాలు ముందుగానే తెలుసుకోవడం వల్ల ప్రయాణం మరింత సౌకర్యవంతంగా మారుతుంది.

ఎందుకు ఎంఎంటీఎస్​లో ప్రయాణికుల సంఖ్య తగ్గిందంటే : ఒకప్పుడు ఎంఎంటీఎస్‌లో రోజుకు సుమారు 1.5 లక్షల మంది ప్రయాణించే వారు. ప్రస్తుతం అది 50 వేల మందికి తగ్గిపోయింది. సమయ పాలనపై ఉన్న అనుమానాలు ఇందుకు కారణమని చెబుతున్నారు. ట్రైన్లు ఆలస్యంగా వస్తాయని భావించి చాలా మంది ఈ సేవలను ఉపయోగించకుండా దూరమయ్యారు. అయితే ఈ అభిప్రాయాన్ని మార్చేందుకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే చర్యలు చేపట్టింది. ఇందుకోసం రైల్​వన్​ యాప్​ తీసుకొచ్చింది.

