పోలీస్ నియామక ప్రక్రియలో వినూత్న విధానం - ఇక ప్రతి అభ్యర్థికి ప్రత్యేకమైన యూనిక్ ఐడీ
పోలీస్ నియామక ప్రక్రియలో ప్రతి అభ్యర్థికి ప్రత్యేకమైన యూనిక్ ఐడీ - అక్రమాలకు చెక్ పెట్టేందుకు నిర్ణయం - ఎలాంటి అనుమానాలు, సందేహాలకు తావు లేకుండా చేయడంపైనే దృష్టి
Published : August 19, 2026 at 7:20 AM IST
New System In Police Recruitment Process : పోలీస్ నియామక ప్రక్రియలో అక్రమాలకు చెక్ పెట్టేందుకు రాష్ట్ర స్థాయి పోలీస్ నియామక మండలి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇక ప్రతి అభ్యర్థికీ ప్రత్యేకమైన యూనిక్ ఐడీ కేటాయించనున్నారు. దరఖాస్తు చేసిన నాటి నుంచి ఉద్యోగం సాధించే వరకు ప్రతి దశలోని వివరాలు అందులో నిక్షిప్తం కానున్నాయి. భవిష్యత్తులో అభ్యంతరాలు, ఫిర్యాదులు, న్యాయపరమైన వివాదాలు తలెత్తినా అభ్యర్థికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారమే కీలక ఆధారంగా మారనుంది. నియామక ప్రక్రియలో మరింత పారదర్శకత, కచ్చితత్వం తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా టీఎస్ఎల్పీఆర్బీ ఈ వినూత్న విధానాన్ని మరింత పకడ్బందీగా అమలు చేయనుంది.
అభ్యర్థులకు యూనిక్ ఐడీ : పోటీ పరీక్షల నియామకాల్లో ఎలాంటి అక్రమాలకు తావు లేకుండా పకడ్బందీగా నిర్వహిస్తూ ప్రత్యేకతను చాటుతున్న తెలంగాణ రాష్ట్రస్థాయి పోలీస్ నియామక మండలి- టీఎస్ఎల్పీఆర్బీ మరో వినూత్న ప్రయోగంపై దృష్టి సారించింది. హోంశాఖ పరిధిలోని పోస్టులతోపాటు ఇతర శాఖల పోస్టుల భర్తీకి చేపడుతున్న నియామకాల ప్రక్రియలో కచ్చితత్వం కోసం పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తోంది. ఆయా పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసే అభ్యర్ధుల సమస్త వివరాలను ప్రత్యేకంగా నిక్షిప్తం చేస్తోంది. ఇందుకోసం ప్రతీ అభ్యర్ధికి ప్రత్యేకంగా యూనిక్ ఐడీని కేటాయిస్తోంది. దరఖాస్తు దశ నుంచి అభ్యర్థి ఉద్యోగం సాధించడం లేదా పోటీ నుంచి నిష్క్రమించే వరకు గల పూర్తి వివరాలను అందులో పొందుపరుస్తోంది.
అనుమానాలకు ఆస్కారం లేకుండా : ఈక్రమంలో ఫామ్ 1, ఫామ్ 2లతో కూడిన ప్రొఫార్మాను రూపొందించింది. 2022 నాటి నోటిఫికేషన్ సమయంలోనే ఈ ప్రయోగాన్ని ప్రారంభించినా ఈసారి వివరాలను మరింత పకడ్బందీగా నిక్షిప్తం చేయడంపై దృష్టి సారించింది. ఎప్పుడైనా తమ నియామకాలకు సంబంధించి ఎవరైనా అభ్యర్థులు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసినా ఫిర్యాదు చేసినా, న్యాయస్థానాల్లో వ్యాజ్యాలు నమోదు చేసినా, ఈ వివరాలే కీలకం కావడంతో ఈ అంశానికి మండలి అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తోంది. అలాంటి ప్రతికూలతలు ఎదురైనప్పుడు దీటుగా సమాధానం ఇవ్వడం ద్వారా ఎలాంటి అనుమానాలకు ఆస్కారం లేకుండా చూడొచ్చని మండలి ఉన్నతాధికారులు భావిస్తున్నారు.
అనేక సందేహాలు వచ్చే అవకాశం : మిగిలిన పోటీ పరీక్షలతో పోల్చితే యూనిఫాం సర్వీసుల పోటీ పరీక్షల్లో అభ్యర్థుల వడపోత దశలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మిగిలిన పరీక్షల్లో రాతపరీక్షతోపాటు అవసరమైతే ఇంటర్వ్యూలుంటాయి. యూనిఫాం సర్వీసుల నియామకాల్లో మాత్రం వీటితోపాటు శారీరక సామర్థ్య పరీక్షల నిర్వహణ అదనం. అయితే ఇది సవాళ్లతో కూడుకొని ఉంటుంది. దీనికితోడు కటాఫ్ మార్కులను హారిజాంటల్, వర్టికల్ విధానాల్లో పకడ్బందీగా కేటాయించాల్సి ఉంటుంది. ఈక్రమంలో వీటి నిర్వహణకు సంబంధించి అభ్యర్థులు అనేక సందేహాలు లేవనెత్తే అవకాశముంటుంది. అందుకే ప్రతీ దశలో అభ్యర్థి కనబరిచే ప్రతిభ, సామర్థ్యానికి సంబంధించిన ప్రతీ చిన్న అంశాన్ని అతడికి కేటాయించిన ఐడీలో నిక్షిప్తం చేస్తున్నారు.
అనేక దశలుగా వడపోత : నియామక ప్రక్రియలో భాగంగా ముందుగా అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. ఇవే అభ్యర్థులకు సంధించిన ప్రాథమిక వివరాలు. వీటినే ఎంపిక ప్రక్రియ ముగిసేవరకు ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు. తొలుత ప్రాథమిక రాతపరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఈ సమయంలో అభ్యర్థులు పార్ట్-1 దరఖాస్తును నింపాల్సి ఉంటుంది. ఈ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైతేనే తదుపరి దశ కోసం పార్ట్-2 దరఖాస్తును పూరించాలి. వీటిల్లోని వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు నిక్షిప్తమవుతాయి. పార్ట్-2 దరఖాస్తు నమోదు చేసిన అనంతరం శారీరక కొలతల పరీక్ష - పీఎంటీ, శారీరక సామర్థ్య పరీక్ష - పీఈటీలకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. పీఎంటీలో భాగంగా అభ్యర్థుల ఎత్తు, ఆ పరీక్షల్లో కనబరిచే ప్రతిభ ఆధారంగా ఎప్పటికప్పుడు వివరాలను యూనిక్ ఐడీలో నమోదు చేస్తారు. తుది రాత పరీక్షలో కనబరిచే ప్రతిభతోపాటు అందులో అర్హత సాధించిన అనంతరం పూర్వచరిత్రకు సంబంధించి స్పెషల్ బ్రాంచ్ విచారణ వివరాలనూ పొందుపరుస్తారు. ఇలా ప్రతీ దశలో అభ్యర్థికి సంబంధించిన సమగ్ర సమచారం యూనిక్ ఐడీలో నిక్షిప్తం చేయనున్నారు.
హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్లో పోస్టులు భర్తీ - 150 స్పెషల్ పోలీస్ అధికారులకు ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి?
పోలీస్ జాబ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? - ఇలా సిద్ధమయ్యారంటే కొలువు గ్యారంటీ!