ETV Bharat / state

కదులుతున్న వాహనాల టైర్ల నుంచి విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి - 'సెల్ఫ్‌ ఛార్జింగ్‌ పవర్‌ వీల్'​ను అభివృద్ధి చేసిన ఐఐసీటీ

టైర్ల నుంచి నిరంతరాయంగా విద్యుత్‌ను ఉత్పత్తి చేసే పరికరం - హైదరాబాద్‌లోని భారతీయ రసాయన సాంకేతికత సంస్థ (ఐఐసీటీ) శాస్త్రవేత్తల ఘనత - చిన్న పరికరాలకు బ్యాటరీ అవసరం ఉండదని వెల్లడి

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 10, 2026 at 9:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Innovative Self Charging Power Wheel : కదులుతున్న వాహనాల టైర్ల నుంచి నిరంతరాయంగా విద్యుత్‌ను ఉత్పత్తి చేసే సరికొత్త సెల్ఫ్‌ ఛార్జింగ్‌ పరికరాన్ని హైదరాబాద్‌లోని ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ (ఐఐసీటీ) శాస్త్రవేత్తలు అభివృద్ధి చేశారు. ఇది మార్కెట్లోకి వస్తే సెన్సర్లు, స్మార్ట్‌ వాహనాల్లోని చిన్న పరికరాలకు బ్యాటరీ అవసరం ఏ మాత్రం ఉండదని చెబుతున్నారు. డాక్టర్‌ ఉజ్వల్‌ పాల్‌ నేతృత్వంలోని రీసెర్చ్​ టీం చేపట్టిన ఈ పరిశోధన వివరాలు తాజాగా అడ్వాన్స్‌డ్‌ ఫంక్షనల్‌ మెటీరియల్స్‌ అనే జర్నల్‌లో ప్రచురితమయ్యాయి.

మూడు కీలక మార్పులు : టైర్ల నుంచి వెలువడే యాంత్రిక శక్తిని సేకరించి, విద్యుత్‌ శక్తిగా మార్చడానికి ట్రిబో ఎలక్ట్రిక్‌ నానో జనరేటర్‌ (టీఈఎన్‌జీ) పవర్‌ వీల్​ను రూపొందించారు. వాహనం టైర్‌ తిరుగుతున్నప్పుడు కలిగే వైబ్రేషన్లను ఈ సరికొత్త పరికరం విద్యుత్​ శక్తిగా మారుస్తుంది. అయితే ఇది దశాబ్దకాలంగా ఉన్న టెక్నాలజీనే. కానీ ఐఐసీటీ శాస్త్రవేత్తలు ఇందులో మూడు కీలక మార్పులు చేశారు. అవి ఏంటంటే?

ఎనర్జీ హార్వెస్టర్‌ : టైర్ల నుంచి విద్యుత్తును సేకరించే ఈ పరికరంలో ప్రత్యేక మిశ్రమ మెటల్స్​ను వాడారు. సాధారణంగా ఇలాంటి పరికరాల్లో ప్లాస్టిక్‌ లేదా మెటల్‌ పొరలను వినియోగిస్తారు. ఐఐసీటీ శాస్త్రవేత్తలు మెటల్‌ ఆర్గానిక్‌ ఫ్రేంవర్క్‌(ఎంవోఎఫ్‌) అనే ప్రత్యేక పదార్థాన్ని ఉపయోగించారు. దీని నిర్మాణంలో ఉద్దేశపూర్వకంగా కొన్ని లోపాలను కావాలనే సృష్టించారు. ఈ లోపాలతో ఎలక్ట్రాన్ల కదలిక మరింత వేగంగా జరిగి, అతి తక్కువ ఒత్తిడితో ఎక్కువ కరెంటు ఉత్పత్తవుతుంది.

త్రీడీ ప్రింటింగ్‌ : పరికరం తయారీలో అత్యాధునిక త్రీడీ ప్రింటింగ్‌ టెక్నాలజీని జోడించారు. దీంతో తక్కువ ఖర్చుతో పెద్ద మొత్తంలో వీటి తయారీకి అవకాశం ఉంటుందని సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు.

స్మార్ట్‌ పవర్‌ వీల్‌ : దీన్ని ఒక డివైజ్​గానే కాకుండా పూర్తి సిస్టంతో స్మార్ట్‌ పవర్‌ వీల్‌గా డిజైన్‌ చేశారు. టైర్ల కదలికతో పాటు చక్రాలు రహదారిపై తిరిగేటప్పుడు వచ్చే వేడిని కూడా ఇది విద్యుత్తుగా మారుస్తుంది. తద్వారా పనితీరు మరింత మెరుగుపడింది.

దీనివల్ల ఉపయోగాలు :

  • టైర్లలో గాలి ఎంత ఉందో చూపే సెన్సర్లకు విడిగా బ్యాటరీ అవసరం లేకుండా, టైర్‌ కదలికతోనే అవి పని చేసేందుకు ఎంతగానో దోహదం చేస్తుంది. త్రీడీ టెక్నాలజీ వల్ల టైర్‌ లోపల సరిగ్గా సరిపోయేలా నచ్చిన ఆకారంలో తయారు చేసి బిగించుకోవచ్చు.
  • బ్రేక్‌ సెన్సర్లు, యాక్సిలరో మీటర్లకు ఇది నిరంతరాయంగా శక్తిని అందిస్తూనే ఉంటుంది.
  • చిన్న చిన్న ఎలక్ట్రానిక్‌ పరికరాలకు తరచుగా బ్యాటరీ మార్చాల్సిన పని తప్పుతుంది. తద్వారా బ్యాటరీల వృథా కూడా గణనీయంగా తగ్గుతుంది.

లీటరుకు 40 కి.మీ మైలేజ్- ఇంజిన్​ను రూపొందించిన స్టార్టప్- 7 దేశాల్లో పేటెంట్ హక్కులు సొంతం!

ఏసీలకు గుడ్‌బై - రేడియంట్‌ కూలింగ్‌ టెక్నాలజీతో మీ ఇంటికి చల్లదనం!

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.