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మాట నిలబెట్టుకున్న పవన్ కల్యాణ్ - గిరిజన విద్యార్థుల కోసం నూతన పాఠశాల భవనం

పవన్ కల్యాణ్ చొరవతో చక్కటి వాతావరణంలో కూర్చుని విద్యను అభ్యసిస్తున్న గిరిజన విద్యార్థులు - విద్యార్థుల కోసం ఫ్యాన్లు, లైట్లు, మరుగుదొడ్లు సదుపాయాలు - డిప్యూటీ సీఎంకు ధన్యావాదలు తెలిపిన విద్యార్థులు, గ్రామస్థులు

Pawan Kalyan Fulfills his Promise of New School For Tribal Students
Pawan Kalyan Fulfills his Promise of New School For Tribal Students (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 7:07 PM IST

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Pawan Kalyan Fulfills his Promise of New School For Tribal Students : ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చొరవతో ఆ గిరిజన బాలలకు బిక్కుబిక్కుమంటూ చదువుకునే గండం తప్పింది. ఆధునాతన భవనంలో చక్కటి వాతావరణంలో కూర్చుని విద్యను అభ్యసించే అవకాశం దక్కింది. అంతేగాక విద్యార్థుల కోసం ఫ్యాన్లు, లైట్లు, మరుగుదొడ్లు సదుపాయాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీంతో విద్యార్థుల సంతోషానికి అవధుల్లేవు. సమస్యను అర్థం చేసుకొని, నూతన పాఠశాల భవనాన్ని నిర్మించిన డిప్యూటీ సీఎంకు విద్యార్థులు, గ్రామస్థులు ధన్యావాదలు తెలిపారు.

అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా డుంబిరిగుడ మండలం పెదపాడు గ్రామాన్ని గతేడాది ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సందర్శించారు. గ్రామస్థులు తమ గ్రామంలో శిథిలావస్థకు చేరిన భవనంలోనే తమ పిల్లలు చదువుకోవాల్సి వస్తోందని వాపోయారు. విద్యార్థుల కోసం నూతన భవనం కావాలని గ్రామస్థులు పవన్‌కు విన్నవించారు.

భవన నిర్మాణానికి పవన్ హామీ : గ్రామస్థుల సమస్యను అర్థం చేసుకున్న పవన్ కల్యాణ్, పాఠశాల భవన నిర్మాణానికి చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. అందులోభాగంగా గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో రూ.17.50 లక్షలను భవన నిర్మాణానికి మంజూరు చేశారు. పాఠశాల భవనంతో పాటు మరుగుదొడ్లు, పాఠశాలలో విద్యుత్ దీపాలు, ఫ్యాన్లు తదితర వాటిని ఏర్పాటు చేశారు. తాజాగా భవన నిర్మాణం పూర్తయ్యింది.

డిప్యూటీ సీఎంకు ధన్యవాదాలు : ప్రస్తుతం వేసవి సెలవులు ముగియడంతో విద్యార్థులంతా నేడు నూతనంగా నిర్మించిన పాఠశాల భవనంలోనే ఎంచక్కా చదువును కొనసాగిస్తున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ చొరవతేనే శిథిలావస్థకు చేరిన పాఠశాల స్థానంలో నూతన భవనం సమకూరిందని గ్రామస్థులు, ఉపాధ్యాయులు తెలిపారు. సమస్యను అర్థం చేసుకొని వెంటనే పాఠశాల భవనాన్ని నిర్మించిన డిప్యూటీ సీఎంకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

"గత సంవత్సరం రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అల్లూరి జిల్లా డుంబిరిగుడ మండలం పెదపాడు గ్రామాన్ని సందర్శించారు. అప్పుడు గ్రామస్థులంతా శిథిలావస్థలో ఉన్న పాఠశాల భవనానికి తీసుకెళ్లారు. ఆ పరిస్థితిని చూసి చలించిన పపన్ కల్యాణ్, నూతన పాఠశాల భవనాన్ని మంజూరు చేశారు. ఇలా గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో రూ.17.50 లక్షలు పాఠశాల భవన నిర్మాణానికి మంజూరయ్యాయి. తాజాగా భవన నిర్మాణం పూర్తయ్యింది. పాఠశాల భవనంతోపాటు మరుగుదొడ్లు, ఫ్యాన్లు ఏర్పాటు చేశారు. వేసవి సెలవులు ముగిసి నేడు పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కావడంతో, నూతన భవనంలోనే విద్యార్థులకు తరగతులు నిర్వహిస్తున్నాం." - అభిషేక్, అరకులోయ గిరిజన సంక్షేమ శాఖ డీఈ

ప్రజలు మాకు కేవలం అధికారం ఇవ్వలేదు - బాధ్యత అప్పగించారు: పవన్‌ కల్యాణ్

నన్ను రావొద్దని చెప్పే హక్కు ఎవరికీ లేదు - నేను ఎవరినీ అనుమతి అడగను: పవన్ కల్యాణ్‌

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