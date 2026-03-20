కొత్తగా 2లక్షల మందికి పింఛన్లు, 5లక్షల బీమా - బడ్జెట్లో కొత్త పథకాలను ప్రకటించిన భట్టి
బడ్జెట్లో సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేసిన భట్టి - కొత్త పథకాలను ప్రస్తావించిన ఆర్థిక మంత్రి - అర్హులైన 2 లక్షల మందికి నూతన పింఛన్లను మంజూరు చేయనున్నట్లు ప్రకటన
Published : March 20, 2026 at 3:41 PM IST
New Schemes in Telangana Budget : తెలంగాణ బడ్జెట్లో సంక్షేమ రంగానికి కేటాయింపులు పెంచడంతో పాటు పలు కొత్త పథకాలను శ్రీకారం చుడుతున్నట్లు డిప్యూటీ సీఎం, ఆర్థికమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అసెంబ్లీలో ప్రకటించారు.
1. ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకం : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రజలందరి సంక్షేమం కోసం సామాజిక అంతరాలతో సంబంధం లేకుండా పేద, మధ్యతరగతి, ధనిక అని తేడా చూడకుండా రాష్ట్రంలోని 1 కోటి 15 లక్షల కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల జీవిత బీమా పథకం కింద భరోసా లభిస్తుంది. జూన్, 02, 2026 నుంచి ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకాన్ని ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు. ఈ పథకానికి బడ్జెట్లో రూ.4 వేల కోట్లు కేటాయించారు.
2. తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూళ్లు : ప్రస్తుతం కొన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి, నాణ్యమైన శిక్షణ పొందిన ఉపాధ్యాయులు, డిజిటల్ సదుపాయాలతో ప్రత్యేక రవాణా వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసి అన్ని వనరులతో కూడిన తెలగాణ పబ్లిక్ స్కూళ్లుగా మార్పు చేయాలని భావిస్తున్నట్లు భట్టి బడ్డెట్ ప్రసంగంలో తెలిపారు. విద్యా కమిషన్ ప్రతిపాదనలకు అనుగుణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూళ్లలో ప్రీ ప్రైమరీ నుంచి 12 వ తరగతి వరకు 1500 మంది విద్యార్థులకు ఉచిత విద్యను అందిస్తామన్నారు. ఇందుకోసం బడ్జెట్లో రూ.500 కోట్లు ప్రతిపాదించారు.
3. ఇంటర్ విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజన పథకం : ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో ఇంటర్మీడియట్ కోర్సు చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఇకపై నూతనంగా మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని విస్తరించనున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల మాదిరే ఇక్కడ అమలు చేయనున్నారు. బడ్జెట్ లో రూ.100 కోట్లు ప్రతిపాదించారు. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం(2026–27) నుంచి ప్రీ-ప్రైమరీ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులకు నాణ్యమైన పోషకాలతో రాష్ట్రంలో నూతనంగా బ్రేక్ఫాస్ట్ పథకాన్ని అందించనున్నారు. ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ప్రతి విద్యార్థికి వారానికి మూడు రోజులు పాలు, మిగతా మూడు రోజులు రాగి జావ అందిస్తారు. దీనికోసం బడ్జెట్ లో రూ.800 కోట్లు కేటాయించారు.
4. ATC ట్రైనీలకు స్కాలర్ షిప్ : అడ్వాన్స్డ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లలో శిక్షణ పొందుతున్న ట్రైనీలకు ప్రతినెల రూ. 2 వేల స్కాలర్షిప్ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. స్కాలర్ షిప్ పథకానికి రూ.80 కోట్లను ప్రతిపాదించారు.
5. సీఎం ఓవర్సీస్ ఎంప్లాయిమెంట్ ప్రోగ్రాం : తెలంగాణలోని యువతకు వివిధ రంగాలలో స్కిల్ ట్రైనింగ్ను ఇచ్చి వారికి ఉపాధి లభించేలా చేయనున్నారు. ఆయా దేశాలకు సంబంధించిన భాషా జ్ఞానంలో శిక్షణ, వీసా, విదేశీ ప్రయాణానికి కావలసిన రక్షణను కల్పిస్తామని తెలిపారు. విదేశాలలో ఆరోగ్య సేవలు, హస్పిటాలిటీ, నిర్మాణ పనులు, లాజిస్టిక్స్ వంటి రంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం కోసం సీఎం ఓవర్సీస్ ఎంప్లాయిమెంట్ ప్రోగ్రాంను ప్రారంభిస్తామన్నారు. ఈ పథకానికి రూ.1,056 కోట్లు ప్రతిపాదించారు.
6. క్యాష్లెస్ ఆరోగ్య భద్రత పథకం : ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, వారిపై ఆధారపడిన కుటుంబ సభ్యులందరికీ దాదాపు 23 లక్షల 51 వేల మందికి నగదు రహిత ఆరోగ్య భద్రత పథకాన్ని అందించనున్నారు. ఈ పథకాన్ని రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్టు ద్వారా అమలు చేస్తామని ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులతో పాటు 421 ఎంపానెల్ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులలో 1,998 వ్యాధులకు ఈ పథకం ద్వారా ట్రీట్మెంట్ పొందవచ్చు. ప్రతి ఉద్యోగికి డిజిటల్ హెల్త్ కార్డు అందిస్తామని భట్టి తెలిపారు.
7. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రమాద బీమా పథకం : ఉద్యోగుల భద్రత కోసం దేశంలోనే తొలిసారిగా సమగ్ర ప్రమాద బీమా పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టినట్లు భట్టి తెలిపారు. ఈ పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ప్రమాదవశాత్తు మరణిస్తే రూ. 1.20 కోట్ల ప్రమాద బీమా వర్తించనుంది. 60 ఏళ్ల వరకు రూ. 10 లక్షల టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, విమాన ప్రమాదంలో మరణిస్తే రూ. 2 కోట్ల అదనపు కవరేజి లభించే విధంగా ఈ పథకాన్ని రూపకల్పన చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ పథకం కింద 7. 57 లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు లబ్ది పొందనున్నారు. దీనికోసం బడ్జెట్ లో రూ.1,056 కోట్లను ప్రతిపాదించారు.
