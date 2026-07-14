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భారీ డిస్కౌంట్​ అంటూ ఖాతాలు ఖాళీ - సైబర్ నేరగాళ్ల కొత్త మోసాలు

కొత్త మార్గాల ద్వారా ప్రజలను మోసాలు చేస్తున్న సైబర్​ నేరగాళ్లు - భారీ డిస్కౌంట్​ ద్వారా ప్రముఖ బ్రాండ్ మీ సొంతమంటు లింక్​లు షేర్​ - క్లిక్ చేశారంటే మీ ఖాతాలు ఖాళీ

New Tactics Of Cyber Criminals
New Tactics Of Cyber Criminals (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 14, 2026 at 12:54 PM IST

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New Tactics Of Cyber Criminals : సైబర్ నేరగాళ్ల వల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ అంతే కొత్త మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు. తాజాగా భారీ డిస్కౌంట్లు, పండగ ఆఫర్లు, ప్రత్యేక ఆన్​లైన్ రాయితీ, క్లియరెన్స్​ సేల్స్​ అంటూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వారికి చిక్కకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలంగాణ సైబర్​ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డైరెక్టర్ శిఖా గోయల్ హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఓ ప్రకటనను విడుదల చేశారు. సైబర్ నేరగాళ్లు మోసం చేసే విధానం, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఇందులో వివరించారు.

సైబర్​ నేరగాళ్లు ఇలా మోసం చేస్తారు : సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రముఖ ఈ - కామర్స్​ సంస్థల వెబ్​సైట్లను పోలిన నకిలీ వెబ్​సైట్లను రూపొందిస్తారు. సోషల్​ మీడియాలో తప్పుడు ప్రకటనలిస్తూ ఎస్సెమ్మెస్​, వాట్సప్​, టెలిగ్రామ్​, ఈమెయిల్​తో నకిలీ లింకులు పంపి తక్కువ ధరలకు వస్తువులు అమ్ముతున్నామని చెబుతారు. బ్రాండెడ్​ వస్తువులపై భారీగా డిస్కౌంట్లు ఇస్తామని ప్రచారం చేస్తారు. లిమిటెడ్ టైమ్​ సేల్​, స్టాక్​ క్లియరెన్స్​ అంటూ కొనుగోలుదారులను తొందర పెడుతుంటారు. అంతేకాదు నకిలీ షాపింగ్ లింకులు పంపి, ఆర్డర్​ పెట్టినది పంపకముందే యూపీఐ, క్యూఆర్ కోడ్​ ద్వారా లేదా నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాలకు డబ్బు చెల్లించాలని కోరుతుంటారు.

నకిలీ కష్టమర్ ​కేర్​ నంబర్లు సృష్టించి బ్యాంకింగ్​ లావాదేవీల వివరాలు సేకరిస్తారు. ధరలు అసలు ఊహకు అందనంత తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ - కామర్స్ వెబ్​సైట్​ ద్వారా కాకుండా వేరే ఖాతా ద్వారా చెల్లింపులు చేయాలని చెబితే అది మోసమని అనుమానించాల్సిందేనని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కస్టమర్​ రివ్యూలు, అమ్మకందారు రేటింగ్ లేకపోవడం, సురక్షితమైన చెక్​ఔట్ లేకుండా ముందుగానే పేమెంట్​ చేయాలని ఒత్తిడి చేయడం వంటివి మోసగాళ్ల ఎత్తుగడలను గుర్తించాలి.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • నమ్మకమైన అధికారిక ఈ - కామర్స్​ సైట్​ ద్వారానే నచ్చినవి కొనుగోలు చేయాలి
  • ఆర్డర్ చేసే ముందు వెబ్​సైట్​పై విశ్వసనీయత, యూఆర్​ఎల్​ తప్పక పరిశీలించుకోవాలి
  • అపరిచిత వ్యక్తుల నుంచి వచ్చిన లింకులు క్లిక్​ చేయకూడదు
  • వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాలు, తెలియని యూపీఐ ఐడీలకు నేరుగా చెల్లింపులు చేయకూడదు
  • ఎవరి చేతుల్లోనైనా మోసపోతే బ్యాంకులను సంప్రదించి లావాదేవీలను నిలిపివేయాలి
  • చెల్లింపుల రసీదులు, స్క్రీన్​షాట్లు తీసి పెట్టుకోవాలి
  • సాధ్యమైనంత తొందరగా 1930కి ఫోన్​ చేయాలి

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భారీ డిస్కౌంట్ల పేరుతో సైబర్ నేరాలు
NEW TACTICS OF CYBER CRIMINALS

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