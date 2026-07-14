భారీ డిస్కౌంట్ అంటూ ఖాతాలు ఖాళీ - సైబర్ నేరగాళ్ల కొత్త మోసాలు
కొత్త మార్గాల ద్వారా ప్రజలను మోసాలు చేస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - భారీ డిస్కౌంట్ ద్వారా ప్రముఖ బ్రాండ్ మీ సొంతమంటు లింక్లు షేర్ - క్లిక్ చేశారంటే మీ ఖాతాలు ఖాళీ
Published : July 14, 2026 at 12:54 PM IST
New Tactics Of Cyber Criminals : సైబర్ నేరగాళ్ల వల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ అంతే కొత్త మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు. తాజాగా భారీ డిస్కౌంట్లు, పండగ ఆఫర్లు, ప్రత్యేక ఆన్లైన్ రాయితీ, క్లియరెన్స్ సేల్స్ అంటూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వారికి చిక్కకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డైరెక్టర్ శిఖా గోయల్ హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఓ ప్రకటనను విడుదల చేశారు. సైబర్ నేరగాళ్లు మోసం చేసే విధానం, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఇందులో వివరించారు.
సైబర్ నేరగాళ్లు ఇలా మోసం చేస్తారు : సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రముఖ ఈ - కామర్స్ సంస్థల వెబ్సైట్లను పోలిన నకిలీ వెబ్సైట్లను రూపొందిస్తారు. సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రకటనలిస్తూ ఎస్సెమ్మెస్, వాట్సప్, టెలిగ్రామ్, ఈమెయిల్తో నకిలీ లింకులు పంపి తక్కువ ధరలకు వస్తువులు అమ్ముతున్నామని చెబుతారు. బ్రాండెడ్ వస్తువులపై భారీగా డిస్కౌంట్లు ఇస్తామని ప్రచారం చేస్తారు. లిమిటెడ్ టైమ్ సేల్, స్టాక్ క్లియరెన్స్ అంటూ కొనుగోలుదారులను తొందర పెడుతుంటారు. అంతేకాదు నకిలీ షాపింగ్ లింకులు పంపి, ఆర్డర్ పెట్టినది పంపకముందే యూపీఐ, క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా లేదా నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాలకు డబ్బు చెల్లించాలని కోరుతుంటారు.
నకిలీ కష్టమర్ కేర్ నంబర్లు సృష్టించి బ్యాంకింగ్ లావాదేవీల వివరాలు సేకరిస్తారు. ధరలు అసలు ఊహకు అందనంత తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ - కామర్స్ వెబ్సైట్ ద్వారా కాకుండా వేరే ఖాతా ద్వారా చెల్లింపులు చేయాలని చెబితే అది మోసమని అనుమానించాల్సిందేనని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కస్టమర్ రివ్యూలు, అమ్మకందారు రేటింగ్ లేకపోవడం, సురక్షితమైన చెక్ఔట్ లేకుండా ముందుగానే పేమెంట్ చేయాలని ఒత్తిడి చేయడం వంటివి మోసగాళ్ల ఎత్తుగడలను గుర్తించాలి.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- నమ్మకమైన అధికారిక ఈ - కామర్స్ సైట్ ద్వారానే నచ్చినవి కొనుగోలు చేయాలి
- ఆర్డర్ చేసే ముందు వెబ్సైట్పై విశ్వసనీయత, యూఆర్ఎల్ తప్పక పరిశీలించుకోవాలి
- అపరిచిత వ్యక్తుల నుంచి వచ్చిన లింకులు క్లిక్ చేయకూడదు
- వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాలు, తెలియని యూపీఐ ఐడీలకు నేరుగా చెల్లింపులు చేయకూడదు
- ఎవరి చేతుల్లోనైనా మోసపోతే బ్యాంకులను సంప్రదించి లావాదేవీలను నిలిపివేయాలి
- చెల్లింపుల రసీదులు, స్క్రీన్షాట్లు తీసి పెట్టుకోవాలి
- సాధ్యమైనంత తొందరగా 1930కి ఫోన్ చేయాలి
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