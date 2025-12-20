ETV Bharat / state

పంచాయతీల్లో ఆర్థిక కష్టాలు - తర్జనభర్జన పడుతున్న కొత్త సర్పంచులు

ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలోని పంచాయతీల ఖజానా ఖాళీ - రూ.11 కోట్ల మేర బిల్లులు పెండింగ్‌ - కొత్త సర్పంచులకు ఎదురవనున్న అసలు పరీక్ష - కేంద్ర, రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘ నిధులతో ప్రధాన ఆదాయం

Lack of Funds for the Panchayats In Adilabad District
Lack of Funds for the Panchayats In Adilabad District (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 20, 2025 at 11:38 AM IST

3 Min Read
Lack of Funds for the Panchayats In Adilabad District : తెలంగాణలో ఎన్నిక అయిన పంచాయతీ పాలకవర్గం ఈ నెల 22న కొలువుదీరనుంది. కొన్ని జిల్లాల్లోని పంచాయతీల ఖజానా ఖాళీగా ఉండటంతో కొత్త సర్పంచులు తర్జనభర్జన పడుతున్నారు. ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో అభివృద్ధిపై నూతన పాలకులపైనే ప్రజలు ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఐతే పంచాయతీల ఖజానా లేకపోవడంతో పనులు ఎలా చేయాలనే ఆందోళన కొత్త సర్పంచుల్లో నెలకొంది. ఇప్పటికే గత సర్పంచులు చేసిన పనులకు సంబంధించి రూ.11 కోట్ల మేర బిల్లులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘ నిధులతో పాటు ఉపాధి హామీ పథకం, సాధారణ, పన్నుల వసూలు తదితర నిధులే ప్రధాన ఆదాయం. ఉద్యోగుల జీతభత్యాలకు 30 %, వీధి దీపాలు, పారిశుద్ధ్యం, మంచి నీరు తదితర వాటికి 15 % చొప్పున, రహదారులు, కాల్వలకు 20, ఇతర అవసరాలకు 10 % నిధులు వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది.

తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025 పూర్తి ఫలితాల కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి

ట్రాక్టర్ల కిస్తీలు కట్టలేని పరిస్థితి : 2019లో ఎన్నికల తరువాత అదిలాబాద్​ జిల్లాకు రూ.118.95 కోట్లు మంజూరయ్యాయి. అయితే గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి నిధుల్లో పూర్తిగా కోత పడింది. 2022-2023లో రూ.52.32 కోట్లు రాగా, 2023-2024లో రూ.39.61 కోట్లకు తగ్గింది. గత సంవత్సరం కేవలం రూ.26.10 కోట్లు వచ్చాయి. చివరకు ట్రాక్టర్ల కిస్తీలు కట్టలేని పరిస్థితి ఎర్పడింది.

ఇలా ఆదాయం సమకూర్చుకోవాలి : ప్రతి పంచాయతీకి ప్రభుత్వ గ్రాంట్లు, సొంత వనరుల ద్వారా, తమ వాటాగా లభించేవి, విరాళాల ద్వారా ఆదాయం వస్తుంది. జనాభాను బట్టి ఒక్కో వ్యక్తికి రూ.618 చొప్పున ప్రభుత్వ గ్రాంటు మంజూరు అవుతుంది. సొంత వనరుల్లో ఇంటి పన్నులతో పాటు ప్రత్యేకంగా లే అవుట్‌ ఫీజు, లైసెన్స్‌ ఫీజు, భవన నిర్మాణాలకు అనుమతుల రుసుం, సంతల రుసుము, కాంపౌండింగ్‌ ఫీజు, వేలం ద్వారా వచ్చే ఆదాయం ఉంటుంది.

ఈ విధంగా స్పందిస్తేనే : ప్రభుత్వ పథకాలపై అవగాహన పెంచుకొని స్పందిస్తే సగం సమస్యలను పరిష్కరించే వీలు ఉంటుంది. ఉపాధి హామీ కింద కొన్ని పనులు పూర్తి చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. వీటితో పాటు సమస్యలను ఎమ్మెల్యే, ఎంపీల దృష్టికి తీసుకువెళ్లి నిధులు రాబట్టుకోవచ్చు.

సర్పంచి ప్రధాన విధులు : -

  • మొదటి పాలకవర్గ సమావేశం నిర్వహించిన రోజు నుంచి 5 సంవత్సరాల పాటు సర్పంచి పదవిలో ఉంటారు. గ్రామ పంచాయతీ మీటింగ్​లకు గ్రామ సభలకు అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తారు.
  • రెండు నెలలకు ఒకసారి పాలకవర్గ సమావేశం నిర్వహించాలి.
  • సంవత్సరంలో జరిగే ఆరు మీటింగ్​ల్లో ప్రత్యేకంగా 2 సమావేశాల్లో వృద్ధులు, మహిళలు, అణగారిన వర్గాల అభ్యున్నతికి చర్చించాలి.
  • పంచాయతీ సభ్యుడు అనర్హతకు గురైతే జిల్లా పంచాయతీ అధికారికి సమాచారం ఇవ్వాలి.
  • పంచాయతీ రికార్డుల తనిఖీ, అధికారుల నుంచి సమాచారం పొందడం.
  • రైతన్నలకు అప్రమత్తం చేస్తూ ఏఏ భూముల్లో ఏఏ కాలంలో ఎలాంటి పంటలు సాగు చేయాలనే దానిపై అవగాహన కల్పించాలి.
  • పంచాయతీ కార్యదర్శిపై పాలనాపరమైన నియంత్రణ.
  • పాలకవర్గాల తీర్మానాలతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ద్వారా సమకూరే నిధులను గ్రామాల అభివృద్ధికి ఉపయోగించాలి.
  • ఆదాయ వనరులు పెంపు ఏర్పాట్లు చేయడం, వాణిజ్య సముదాయాలను నిర్మించి పంచాయతీ ఆదాయం పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి.

అత్యవసర అధికారాలు : -

సర్పంచికి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం ఉంటుంది. భూకంపాలు సంభవించినప్పుడు, అంటువ్యాధులు ప్రబలినప్పుడు, వరదలు, అగ్ని ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు విచక్షణ అధికారాలను కలిగి ఉంటారు.

ఉప సర్పంచి ఏం చేయాలి? : -

  • సర్పంచి అందుబాటులో లేని సమయంలో పంచాయతీ సమావేశాలకు అధ్యక్షత వహించవచ్చు.
  • సర్పంచి పదవి ఏదైనా కారణంతో ఖాళీ అయితే తిరిగి ఎన్నిక జరిగే వరకు ఉప సర్పంచే సర్పంచిగా ఉంటారు. కొత్త పంచాయతీరాజ్‌ చట్టంలో చెక్‌పవర్‌ భాగస్వామ్యం కల్పించటంతో ఉప సర్పంచులు ప్రస్తుతం కీలకంగా మారారు.

వార్డు సభ్యుల విధులు : -

  • పంచాయతీ సమావేశాల్లో తప్పనిసరిగ్గా పాల్గొనాలి.
  • సమావేశ ఎజెండాపై అవగాహన ఏర్పరచుకుని సభలు, సమావేశాల్లో అభిప్రాయాలను వెల్లడించాలి.
  • సంబంధిత వార్డు సమస్యలు, అవసరాలను గ్రామ సభల్లో, పాలకవర్గ మీటింగ్​లో చర్చించాలి. సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేయాలి.
  • పాలకవర్గ సమావేశాలకు రెండు రోజుల ముందు ప్రజావసరాలు, వార్డుల సమస్యలు గుర్తించాలి.

