నేరుగా చేపట్టే నియామకాల్లో 95 శాతం స్థానికులకే - గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్‌ జారీ

ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల స్థానికతపై మార్పులు - 26 జిల్లాలు, 6 జోన్‌లు, 2 మల్టీజోన్‌లతో కొత్త కేడర్ వ్యవస్థ - నేరుగా చేపట్టే నియామకాల్లో 95 శాతం స్థానికులకు ప్రాధాన్యం

New Rules on Employee Locality Come Into Effect
New Rules on Employee Locality Come Into Effect (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 1:44 PM IST

Updated : April 21, 2026 at 3:02 PM IST

New Rules on Employee Locality Come Into Effect In AP: ఏపీలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల స్థానికత విధానంలో కీలక మార్పులు జరిగాయి. 26 జిల్లాలు, 6 జోన్‌లు, 2 మల్టీజోన్‌లతో కొత్త కేడర్‌ వ్యవస్థను ప్రభుత్వం అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఇకపై నేరుగా చేపట్టే నియామకాల్లో 95 శాతం స్థానికులకు ప్రాధాన్యం కల్పిస్తూ అవకాశాల పంపిణీకి కొత్త దిశను నిర్దేశించింది. జిల్లా నుంచి మల్టీజోన్‌ స్థాయి వరకు స్పష్టమైన విభజనతో నియామకాలు, బదిలీల్లో పారదర్శకతకు బాటలు పరిచింది.

అమల్లోకి లోకల్ కేడర్ వ్యవస్థ: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల నియామకాలు, బదిలీలకు సంబంధించి ఇప్పటి వరకు అమల్లో ఉన్న జోన్‌ల విధానాన్ని పునర్వ్యవస్థీకరిస్తూ కేంద్రం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గెజిట్‌లో నోటిఫై చేసింది. దీంతో ఇప్పటి వరకు అమల్లో ఉన్న పబ్లిక్ ఎంప్లాయిమెంట్‌ ఆర్డర్‌-1975 రద్దై కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా జారీ చేసిన ఏపీ పబ్లిక్ ఎంప్లాయిమెంట్‌ ఆర్డర్‌-2005 నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చాయి. రాష్ట్రంలో 26 జిల్లాల ప్రాతిపదికన కొత్త జోన్‌ల విధానాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇటీవలే 2 కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేయడంతో 28 జిల్లాలకు కొత్త గెజిట్ నోటిఫికేషన్‌ కోసం కేంద్రానికి మళ్లీ ప్రతిపాదన పంపనున్నారు. ఇప్పుడు జారీచేసిన నోటిఫికేషన్‌ ప్రకారం 26 జిల్లాలు, 6 జోన్‌లు, రెండు మల్టీజోన్‌ల స్థాయిలో లోకల్‌ కేడర్ వ్యవస్థ అమలులోకి వచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని పోస్టుల్ని 27 నెలల్లోగా ఈ కేడర్‌లలోకి సర్దుబాటు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్దేశించింది.

ప్రధానమైన మార్పులు ఇవీ!: కొత్త నిబంధనల ప్రకారం జూనియర్ అసిస్టెంట్, దానికి సమానమైన, దానికంటే తక్కువస్థాయి పోస్టులకు, ఉపాధ్యాయ పోస్టులకు జిల్లా యూనిట్‌గా పరిగణిస్తారు. జూనియర్‌ అసిస్టెంట్‌ కంటే పైస్థాయి నుంచి సూపరింటెండెంట్‌ వరకు, ఒకటో స్థాయి గెజిటెడ్‌ పోస్టులకు జోన్‌ యూనిట్‌గా పరిగణిస్తారు. ఆ పైస్థాయి నుంచి డిప్యూటీ కలెక్టర్ వరకు, వాటికి సమానమైన పోస్టులకు మల్టీజోన్‌ని లోకల్‌ ఏరియా లేదా కేడర్ యూనిట్‌గా పరిగణిస్తారు. ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రస్థాయి పోస్టులుగా ఉన్నవి ఇకపై మల్టీజోన్‌ పోస్టులుగా మారతాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సచివాలయం, విభాగాధిపతుల కార్యాలయాలు, ప్రత్యేక కార్యాలయాలు, సంస్థలు, రాష్ట్రస్థాయి కార్యాలయాలు, రాజధాని ప్రాంతంలోని పోలీసు ఉద్యోగాలకు ఈ లోకల్‌ ఏరియా నిబంధనలు వర్తించవు.

ప్రస్తుతం జిల్లా స్థాయి నియామకాల్లో 80:20 నిష్పత్తి, జోనల్‌ స్థాయిలో 70:30 నిష్పత్తిలో స్థానిక, స్థానికేతర కోటా అమలు చేస్తున్నారు. ఇకపై నేరుగా చేపట్టే అన్ని స్థాయిల ఉద్యోగ నియామకాల్లో 95 శాతం స్థానికులకు, 5 శాతం స్థానికేతరులకు కోటా ఉంటుంది. స్థానిక అభ్యర్థులు లేకపోతే 3 సంవత్సరాల వరకు పోస్టుని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. కనీసం ఒక పోస్టునైనా ఓపెన్ కేటగిరీగా ఉంచాలన్న నిబంధన ఉంది. మల్టీజోన్‌-1 పరిధిలో జోన్‌-1లో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి జిల్లాలు ఉంటాయి.

అదే విధంగా జోన్‌-2లో అల్లూరి సీతారామరాజు, తూర్పుగోదావరి, కాకినాడ, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాలు వస్తాయి. జోన్‌-3 పరిధిలో పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా జిల్లాలు ఉన్నాయి. మల్టీజోన్‌-2 పరిధిలో జోన్‌-4లో గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలు ఉన్నాయి. జోన్‌-5లో తిరుపతి, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, కడప జిల్లాలు ఉన్నాయి. జోన్‌-6 లో నంద్యాల, అనంతపురం, కర్నూలు, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలు చేరాయి.

Last Updated : April 21, 2026 at 3:02 PM IST

