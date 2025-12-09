ETV Bharat / state

అనకాపల్లి జిల్లాలో పారిశ్రామికాభివృద్ధి - కారిడార్‌లో మరిన్ని రోడ్లు

పారిశ్రామికాభివృద్ధిలో భాగంగా రహదారులను నిర్మించేలా పరిశ్రమల శాఖ చర్యలు - ప్రస్తుతం జరుగుతున్న బల్క్‌డ్రగ్‌ పార్కు, ఆర్సెలార్‌ మిత్తల్‌ స్టీల్‌ప్లాంటు పనులు

Arcelor Mittal Steel Plant in Anakapalli
Arcelor Mittal Steel Plant in Anakapalli (Eenadu)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

December 9, 2025

New Roads At Industrial Corridor in Anakapalli District: పారిశ్రామికాభివృద్ధిలో భాగంగా మౌలిక సదుపాయాల కల్పన పనుల్లో మరిన్ని రహదారులను నిర్మించేలా పరిశ్రమల శాఖ చర్యలు చేపడుతోంది. అందుకు అనుగుణంగా గ్రామాల మధ్య అనుసంధానం, ప్రధాన మార్గాల ఏర్పాటుపై దృష్టి సారించారు. అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లి మండల పరిధిలోని బల్క్‌ డ్రగ్‌ పార్కు, ఆర్సెలార్‌ మిత్తల్‌ స్టీల్‌ప్లాంటుకు సంబంధించిన పనులు ప్రస్తుతం జరుగుతున్నాయి. త్వరలోనే బొమ్మల పరిశ్రమ ఏర్పాటు కానుంది.

రూ.26 కోట్లతో రహదారి నిర్మాణం: బల్క్‌డ్రగ్, స్టీల్‌ప్లాంటుకు మరిన్ని భూములు అవసరం కావడంతో సీహెచ్‌ఎల్‌పురం, పెదతీనార్ల, వేంపాడు, నెల్లిపూడి, ఉద్దండపురం తదితర ప్రాంతాల్లో సేకరించేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. రాజయ్యపేట మొదలు డీఎల్‌పురం వరకు మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు రూ.850 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు. పారిశ్రామిక కారిడార్‌ను చేరుకునేందుకు వీలుగా కాగిత నుంచి రూ.26 కోట్ల వ్యయంతో రహదారి నిర్మాణాన్ని చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే సగం వరకు పనులు పూర్తయ్యాయి. ఈ రహదారిని మరింత విస్తరించేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసి అధికారులు ప్రభుత్వ ఆమోదానికి పంపారు.

రాజయ్యపేట, బుచ్చిరాజుపేట, చందనాడ, అమలాపురం, డీఎల్‌పురం పంచాయతీల మధ్య రోడ్లు, కాలువలు, పరిపాలన భవనాల నిర్మాణాలను చేస్తున్నారు. పరిశ్రమలకు కేటాయించిన భూముల మధ్య సరిహద్దులు నిర్ణయిస్తున్నారు. ఇటీవల ఈ పనులు పరిశీలించేందుకు వచ్చిన పరిశ్రమల శాఖ కార్యదర్శి యువరాజ్‌ స్థానికులకు ఇబ్బందులు లేకుండా మరిన్ని రహదారుల నిర్మాణాలకు ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చేయాలని ఏపీఐఐసీ అధికారులను ఆదేశించారు.

హెటెరో రోడ్డుకు అనుసంధానం: పారిశ్రామిక నడవకు చేరేందుకు ప్రస్తుతం కాగిత మార్గం ఒక్కటే ఏర్పాటవుతోంది. అదనంగా సారిపల్లిపాలెం నుంచి ఉన్న హెటెరో రహదారిని విస్తరించడం, అడ్డురోడ్డు సమీపం నుంచి పెదతీనార్ల-గుడివాడ వరకు మరో రహదారికి ప్రతిపాదించారు. కాగిత నుంచి ఎన్‌.నర్సాపురం మీదుగా హెటెరో రోడ్డుకు అనుసంధానంగా రహదారి నిర్మాణాన్ని చేయనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి ప్రణాళికలను రూపొందిస్తున్నారు.

భవిష్యత్తులోనూ ఇదే విధానం: ఆయా గ్రామాలకు సంబంధించి ప్రస్తుతం నిర్మిస్తున్న రహదారులకు అనుసంధాన మార్గాలను చూపాల్సి ఉంటుంది. ఒక గ్రామం నుంచి మరో గ్రామానికి ప్రజలు రాకపోకలను సాగించేందుకు ప్రస్తుతం ఐదారు కిలోమీటర్లు వెళ్తే సరిపోతుంది. భవిష్యత్తులోనూ ఇదే విధానంలో ఉండాలని, పరిధి పెరగరాదని పరిశ్రమల శాఖ కార్యదర్శి యువరాజ్‌ స్పష్టం చేశారు. అనుసంధానం లేకపోతే 15 నుంచి 20 కి.మీ. దూరం ప్రయాణించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

ఏపీ ప్రభుత్వ వేగం, పారదర్శకత, సమర్థమైన పాలనను అందిస్తున్నామని మంత్రి నారా లోకేశ్‌ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ప్రపంచ ప్రమాణాలకు ధీటుగా పారిశ్రామిక సహాయక వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేశామని ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

