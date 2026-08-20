డ్రగ్స్, సైబర్ నేరాలు, ఆన్లైన్ బెట్టింగ్లపై పోలీసుల 'స్పెషల్' నజర్ - 513 మందికి కొత్త బాధ్యతలు
నేర నియంత్రణకు పోలీస్ శాఖ కీలక నిర్ణయం - డ్రగ్స్, సైబర్ నేరాలపై ప్రత్యేక దృష్టి - అత్యధికంగా ట్రాఫిక్, రోడ్డు భద్రత కోసం 244 మంది కేటాయింపు
Published : August 20, 2026 at 12:35 PM IST
Major Restructuring In Police Department : నేర స్వభావానికి అనుగుణంగా పోలీస్ శాఖలో భారీ పునర్ వ్యవస్థీకరణ జరిగింది. డ్రగ్స్, సైబర్ నేరాలు, ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, రోడ్డు భద్రత వంటి సవాళ్లపై పోలీస్ బలగాలు మరింత దృష్టి సారించనున్నాయి. గ్రే హౌండ్స్, ఆక్టోపస్, ఎస్ఐబీ తదితర విభాగాలకు చెందిన 513 మంది సిబ్బందికి కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఇందులో అత్యధికంగా 224 మందిని ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్, రోడ్డు భద్రత విభాగానికి కేటాయించడం ప్రాధాన్యతను స్పష్టం చేస్తోంది.
డ్రగ్స్, సైబర్ నేరాలపై పోలీసుల ప్రత్యేక దృష్టి : ఒకప్పుడు రాష్ట్రంలో పోలీసులకు వామపక్ష తీవ్రవాదం, ఆ తర్వాత ఉగ్రవాదం ప్రధాన సవాళ్లుగా ఉండేవి. ఈ సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు గ్రే హౌండ్స్, ఎస్ఐబీ, ఆక్టోపస్ వంటి ప్రత్యేక విభాగాలు కీలకంగా పని చేశాయి. అయితే కాలంతో పాటు నేరాల స్వభావం మారింది. డ్రగ్స్, సైబర్ నేరాలు, ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, పెట్టుబడి మోసాలు కొత్త సవాళ్లుగా మారాయి. దీంతో అందుబాటులో ఉన్న మానవ వనరులను అవసరాలకు అనుగుణంగా మళ్లించాలని పోలీస్ శాఖ నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా 513 మందిని 8 విభాగాలకు కేటాయించారు. రెండు నెలల పాటు వివిధ విభాగాల్లో అటాచ్మెంట్పై పని చేయించిన తర్వాత విద్యార్హతలు, అనుభవం, సామర్థ్యాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని తుది పోస్టింగ్లు ఇచ్చారు.
గతేడాది రోడ్డు ప్రమాదాల్లో 8 వేల మంది మృతి : పునర్ వ్యవస్థీకరణలో రోడ్డు భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం దక్కింది. గత ఏడాది రోడ్డు ప్రమాదాల్లో సుమారు 8 వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్, రోడ్డు సేఫ్టీ కోసం 224 మంది సిబ్బందిని కేటాయించారు. మరోవైపు డ్రగ్స్, ఆహార కల్తీ, డ్రగ్ కంట్రోల్ కోసం 80 మంది విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్కు 79 మందిని కేటాయించారు. సైబర్ నేరాల నియంత్రణపైనా ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. గతేడాది సైబర్ నేరాల కారణంగా సుమారు రూ.1,750 కోట్ల ఆర్థిక నష్టం జరిగినట్లు డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ వెల్లడించారు.
ముఖ్యంగా యువతలో డ్రగ్స్ వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మాదక ద్రవ్యాల సరఫరా గొలుసును అడ్డుకోవడంతో పాటు విద్యార్థుల, తల్లిదండ్రుల్లో అవగాహన పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని డీజీపీ స్పష్టం చేశారు. నూతన బాధ్యతలు చేపడుతున్న సిబ్బంది నిజాయతీ, నిబద్ధతతో పని చేయాలని సూచించారు.
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