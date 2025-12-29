2026తో మద్యం మానేయాలని అనుకుంటున్నారా? - ఈ కొత్త టిప్స్తో గట్టిగా అనుకో అయిపోతుంది
కొత్త ఏడాదితో కొత్త తీర్మానాలు - మరో 8 రోజుల్లో న్యూ ఇయర్ ప్రారంభం - మద్యం మత్తులో నుంచి బయటకు రావాలనుకునే వారికి గొప్ప అవకాశం - గట్టిగా అనుకుంటే ఈజీ మానేయొచ్చు
Published : December 29, 2025 at 4:57 PM IST
New Year 2026 Resolutions : కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం పలుకుతూ చెడు అలవాట్లను పక్కన పెట్టాలని చాలా మంది అనుకుంటారు. ఆ అలవాట్లను పక్కన పెట్టి కొత్త సంవత్సరం నుంచి కొత్తగా జీవితాన్ని ప్రారంభించాలని భావిస్తారు. ముఖ్యంగా ఫుల్గా మద్యం సేవించిన వాళ్లు ఈ న్యూ ఇయర్ నుంచి మందు మానేయాలని తీర్మానం చేసుకుని ఉంటారు. కానీ దాన్ని సరిగ్గా అమలు చేయక, మళ్లీ మందు బాటలోనే వెళతారు. ఆ మద్యం శరీర ఆరోగ్యాన్ని, కుటుంబాన్ని ఆర్థికంగా తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నా వారి పని మాత్రం అసలు మానరు. కానీ ఈ 2025 ఏడాది నుంచి తాగడం బంద్ చేయడానికి కొన్ని టిప్స్ పాటించి మందుకు దూరంగా ఉందామా? మరి అవి ఏంటో తెలుసుకుందామా? ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఈ న్యూ ఇయర్తో కొత్త రేజెల్యూషన్ పెట్టుకొని దూరం పెడితే అంతా సెట్ అవుతుంది.
తక్కువ తాగి ఆపేస్తేనే మానేయగలం :
మద్యం ఖాళీ కడుపుతో తాగడం చాలా ప్రమాదకరం. దీనివల్ల వేగంగా మత్తులోకి వెళ్లిపోయే అవకాశం ఉంది. ఆ మత్తులో మరో పెగ్గు, ఇంకో పెగ్గు, అంటూ ఎక్కువగా తాగేస్తారు. అందుకే తినకముందు తాగకూడదని వైద్యులు సూచిస్తారు. తప్పకుండా కడుపు నిండా తిన్న తర్వాత తాగాలని చెబుతారు. దీనివల్ల మీరు ఎక్కువగా మద్యం తీసుకునే వీలు ఉండదు. మనసు కూడా ఎక్కువగా తాగాలని ఆరాటం చెందదు. పొట్టలో ఎలాగో ఆహారం ఉండటంతో మద్యం శరీరాన్ని చేసే డ్యామేజ్ తీవ్రత తగ్గుతుంది. ఫైనల్గా మీరు మందు మానేయాలని భావిస్తుండటంతో తక్కువతోనే ఆపేస్తేనే రోజురోజుకూ మద్యంపై ఉన్న ఆసక్తి తగ్గి పూర్తిగా మానేస్తారు.
ఆల్కహాల్ శాతం తక్కువ ఉన్న పానీయం తీసుకోండి :
నిత్యం మద్యం మత్తులో తాగేవారు ఉన్నట్టుండి పూర్తిగా తగ్గించడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు. అలాగని అసలు తాగకుండా కూడా ఉండలేరు. అందులో ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా ఉండే మీ బ్రాండ్ మార్చేయాలని సూచిస్తారు. ఆల్కహాల్ పర్సంటేజ్ తక్కువగా ఉండే వైన్ లాంటి పానీయాలను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం. మార్కెట్లో ఇలాంటి ఆప్షన్స్ చాలానే ఉన్నాయి. ఇలా బ్రాండ్ మార్చడం వల్ల మీ శరీరంలోకి వెళ్లే ఆల్కహాల్ పర్సంటేజ్ తగ్గుతుంది. తాగామనే ఫీల్ కూడా ఉంటుంది. దీంతో క్రమంగా మందు బానిసత్వం నుంచి బయటకు రావొచ్చు.
ఇంట్లో అసలు మందు ఉంచొద్దు :
నిత్యం మందు తాగేవారిలో చాలా మంది ఇంట్లో కూడా మందును ఉంచుతారు. వాళ్ల ఇంట్లో మందు స్పేర్గా ఉంచుతారు. తాగడం బంద్ చేయాలని అనుకునేవారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇంట్లో మద్యాన్ని క్యారీ చేయకూడదు. పక్కనే ఉన్నప్పుడు తాగాలనే ఆలోచన, కోరిక మెదడును తొలచేస్తుంది. అందుకే ఇంట్లో మద్యం ఉంచకూడదు.
పార్టీలను స్కిప్ చేయండి :
ఫ్యామిలీ, మిత్రుల పార్టీలైనా మందును ప్రధానంగా స్కిప్ చేయండి. దీనికన్నా బెస్ట్ ఏంటంటే ఆ పార్టీలను ఎంత దూరం పెడితే అంత మంచిది. ఫంక్షన్లకు దూరంగా ఉన్నప్పుడు మద్యం తాగాలనే కోరిక పెద్దగా ఉండదు. కానీ ఫంక్షన్లకు వెళ్లి, మద్యం తాగేవారిని కలిసినప్పుడు ఆ కోరిక ఒక్కసారిగా పెరుగుతోంది. తోటి వారు బలవంతం పెడితే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తాగేస్తుంటారు. అందుకే ఇలాంటి పార్టీలను స్కిప్ చేస్తే ఉత్తమం. ఒకవేళ అనివార్య కారణాల వల్ల వెళ్లాల్సి వస్తే మాత్రం మద్యం తాగాలని ఎవరైనా బలవంతం చేసినా మందు మానేయాలని సీరియస్గా అనుకున్నానని చెప్పాలి. అప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరూ బలవంతం చేసే అవకాశమే ఉండదు.
వ్యాయామం చేయండి :
వ్యాయామం చేయడం వల్ల మనలో అద్భుతమైన ఎనర్జీ వస్తుంది. ఇది మందు మీదకు మనసు వెళ్లకుండా చూస్తుంది. ఎక్సర్ సైజ్ ఎంతో ఎఫెక్టివ్గా పని చేస్తుంది. దీంతో పాటు ఒక డైరీని రాసుకోవాలి. అందులో మీ ఆరోగ్యం, కుటుంబ బాధ్యతలు, పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి రాసుకోవాలి. వాటిని తరచూ చూసుకుంటూ ఉంటే మద్యం తాగాలనే ఆలోచన మైండ్లోకి రాదు. ఈ పనులు అన్నీ పక్కాగా చేస్తే మీరు మీ న్యూ ఇయర్ రెజెల్యూషన్గా పెట్టుకున్న మద్యం మానండాన్ని ఈజీగా పూర్తిగా చేసి, జీవితాన్ని ఆనందంగా గడుపుతారు.
మందు తాగడం వల్ల వచ్చే సమస్యలు :
- మద్యం తాగడం వల్ల ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు అనేవి చుట్టు ముడతాయి. దీర్ఘకాలం మందు తాగడం వల్ల కాలేయం పని తీరు దెబ్బ తింటుంది.
- రొమ్ము, పేగు క్యాన్సర్లు సహా అనేక రకాల క్యాన్సర్లు శరీరంపై ఎటాక్ చేస్తాయి.
- హై-బ్లడ్ ప్రెషర్, షుగర్, ఆట్రియల్ ఫైబ్రిలేషన్ వంటి గుండె సమస్యలు తలెత్తుతాయి.