పరీక్ష ముగిసిన 3 వారాల్లోపే ఫైనల్ రిజల్ట్స్ - టీజీపీఎస్సీ నియామకాల్లో కొత్త సంస్కరణలు
New Reforms In TGPSC : టీజీపీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియలో కొత్త సంస్కరణలను అమలు చేస్తోంది. కంప్యూటర్ ఆధారిత నియామక పరీక్షలు పూర్తయిన మూడు వారాల్లో తుది ఫలితాలను వెల్లడించనున్నట్లు ప్రకటించింది.
Published : November 16, 2026 at 12:18 PM IST
టీజీపీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియలో కొత్త సంస్కరణలను అమలు చేస్తోంది. కంప్యూటర్ ఆధారిత నియామక పరీక్షలు (సీబీఆర్టీ) ముగిసిన మూడు వారాల్లోపే తుది ఫలితాలను విడుదల చేస్తోంది. నోటిఫికేషన్ జారీ చేసినప్పటి నుంచి తుది నియామకాలు పూర్తయ్యే వరకు మొత్తం నియామక ప్రక్రియను గరిష్ఠంగా 6 నెలల్లోపు పూర్తి చేసేలా కమిషన్ ప్రణాళికాబద్ధంగా పని చేస్తోంది. నోటిఫికేషన్ వెలువడిన తర్వాత దరఖాస్తులు సమర్పించడానికి అభ్యర్థులకు ఒక నెల సమయం ఇస్తారు. పరీక్ష సన్నద్ధత కోసం రెండు నెలల సమయం కేటాయిస్తారు. పరీక్షా తేదీలను ప్రకటించిన 25 రోజుల్లోపు సీబీఆర్టీ పరీక్షను నిర్వహిస్తారు.
ఇక నుంచి పరీక్షలకు ఇదే పద్ధతి
ఇప్పటికే తెలంగాణ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (పీసీబీ), రోడ్లు భవనాల శాఖలో చేపట్టిన నియామకాలకు ఈ విధానాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేశారు. పీసీబీలో అసిస్టెంట్ సైంటిస్ట్ (ఎనలిస్ట్ గ్రేడ్-2) పోస్టుల కోసం గత నెల 24న సీబీఆర్టీ పరీక్ష ముగిసింది. కేవలం మూడు వారాల్లోపే ప్రాథమిక కీ విడుదల చేసి, ధ్రువీకరణ పత్రాల పరిశీలన పూర్తి చేసి తుది ఎంపిక జాబితాను ప్రకటించారు. భవిష్యత్తులో నిర్వహించే అన్ని పరీక్షలకు ఇదే విధానాన్ని అనుసరిస్తామని టీజీపీఎస్సీ ఛైర్మన్ బుర్రా వెంకటేశం తెలిపారు.
ఎలాంటి వివాదాలు తలెత్తకుండా తగు జాగ్రత్తలు
ఒకే దశలో పరీక్షలు ఉండే నియామక ప్రక్రియలను మూడు నెలల్లోపు, రెండు దశల్లో పరీక్షలు ఉండే ప్రక్రియలను ఆరు నెలల్లోపు పూర్తి చేయాలనేది కమిషన్ లక్ష్యం. పరీక్ష ముగిసిన వెంటనే సమగ్రమైన ప్రాథమిక సమాధానాల కీని విడుదల చేస్తారు. ప్రక్రియలో ఎటువంటి వివాదాలు తలెత్తకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. పరీక్షలు కంప్యూటర్ ఆధారితం (సీబీఆర్టీ) కావడంతో ఫలితాలను ప్రకటించే ప్రక్రియ మరింత సులభతరం, వేగవంతం అయ్యింది.
అంతేకాకుండా అందుబాటులో ఉన్న ఖాళీల సంఖ్యకు అనుగుణంగా నిర్ణీత సంఖ్యలో అభ్యర్థులను ధ్రువీకరణ పత్రాల పరిశీలనకు పిలుస్తారు. పీసీబీ ఎనలిస్టు గ్రేడ్-2 పోస్టులకు ఈ నెల 12, 13 తేదీల్లో ధ్రువీకరణ పత్రాల పరిశీలన పూర్తి కాగా, 14వ తేదీన తుది ఎంపిక జాబితాను విడుదల చేశారు. ఈ జాబితా సంబంధిత శాఖలకు చేరిన తర్వాత నియామక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
పీసీబీలో అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్ పోస్టులకు సంబంధించి అక్టోబర్ 26న పరీక్ష నిర్వహించారు. ఇందులో ప్రతిభ కనబరిచిన అభ్యర్థులకు ఈ నెల 18, 19 తేదీల్లో ధ్రువీకరణ పత్రాల పరిశీలన జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత రెండు మూడు రోజుల్లోనే తుది ఫలితాలను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఈ నెల 6, 7 తేదీలలో కంప్యూటర్ ఆధారిత నియామక పరీక్ష (సీబీఆర్టీ) నిర్వహించిన ఏఈఈ (అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్) పోస్టులకు సంబంధించి ప్రాథమిక సమాధానాల కీ విడుదల అయ్యింది. ఈ కీపై అభ్యంతరాలను తెలియజేయడానికి ఈ నెల 17వ తేదీని గడువుగా నిర్ణయించారు. ఆ తర్వాత ఎంపికైన అభ్యర్థుల ధ్రువీకరణ పత్రాల పరిశీలన పూర్తి చేసి, ఈ నెలాఖరులోగా తుది జాబితాను విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.
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