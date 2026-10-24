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సివిల్స్​ ర్యాంకులే లక్ష్యం - నెలకు రూ. 7వేల స్టైపెండ్​, మూడేళ్లపాటు శిక్షణ

Reforms in BC Study Circle : బీసీ స్టడీ సర్కిల్​లో సివిల్స్​ పోటీ పరీక్షల శిక్షణకు ఎంపికైన అభ్యర్థికి మూడేళ్లపాటు శిక్షణ ఇవ్వనుంది. ప్రత్యేకంగా రిపీటర్స్​ బ్యాచ్​లు కొనసాగించాలని కమిటీ సిఫార్సు చేసింది

New Reforms in BC Study Circle
సివిల్స్​ పోటీ పరీక్షల కోసం ప్రత్యేక బ్యాచ్​లు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 24, 2026 at 3:40 PM IST

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New Reforms in BC Study Circle : సివిల్​ సర్వీసెస్​ ర్యాంకుల లక్ష్యంగా బీసీ స్టడీ సర్కిల్​ కొత్త సంస్కరణలు తీసుకువస్తోంది. ఒకసారి బీసీ స్టడీ సర్కిల్​లో సివిల్స్​ పోటీ పరీక్షల శిక్షణకు ఎంపికైన అభ్యర్థికి మూడేళ్లపాటు అక్కడే శిక్షణ అందించనుంది. శిక్షణకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.7 వేల స్టైఫండ్​, సంవత్సరానికి పుస్తకాల అలవెన్సు కింద రూ.10 వేలు నగదు ఇవ్వనుంది. నవంబరు 1 నుంచి పెంపు అమల్లోకి వచ్చేలా బీసీ సంక్షేమ శాఖ ఆమోదం తెలిపింది.

బీసీ స్టడీసర్కిళ్ల బలోపేతం కోసం ప్రభుత్వం నియమించిన ఉన్నతస్థాయి కమిటీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 12 స్టడీ సర్కిళ్లను పరిశీలించి నివేదిక ఇచ్చింది. బీసీ స్టడీసర్కిల్​ పరిధిలో ఫౌండేషన్​, షార్ట్​టర్మ్​ శిక్షణలు పొందిన అభ్యర్థులు గ్రూప్​-1 నుంచి గ్రూప్​-4, పోలీసు, ఇతర పోస్టులు సాధిస్తున్నారు. కానీ సివిల్స్​ పోస్టులు సాధించాలన్న లక్ష్యం నెరవేరడం లేదు.

స్పెషల్​ రిపీటర్స్​ బ్యాచ్​లు ప్రారంభం

ఒకసారి శిక్షణ తీసుకున్న అభ్యర్థులకు తొలి ప్రయత్నంలో ప్రిలిమ్స్​, మెయిన్స్​, ఇంటర్వ్యూకు అర్హత పొందడం సాధ్యం కావడం లేదు. ఆ తర్వాత అభ్యర్థులకు సరైన ప్రోత్సాహం కనిపించడం లేదు. ఈ క్రమంలో సివిల్స్​ పోటీపరీక్షల శిక్షణ కోసం ప్రత్యేకంగా రిపీటర్స్​ బ్యాచ్​లు కొనసాగించాలని కమిటీ సిఫార్సు చేసింది. అంటే అభ్యర్థి ఒకసారి స్టడీసర్కిల్​లో శిక్షణకు ఎంపికైన తర్వాత ఆ ఏడాది సివిల్స్​ రాకుంటే మరుసటి ఏడాది రిపీటర్స్​-1 బ్యాచ్​లో అడ్మిషన్​ ఇస్తారు. దీనికోసం ప్రత్యేక ప్రవేశపరీక్షలో అర్హత సాధించాలి. రిపీటర్స్​-1 శిక్షణ తీసుకున్న తర్వాత విఫలమైతే రిపీటర్స్​-2లో అవకాశమిస్తారు. ఆలోగా అభ్యర్థులు సివిల్స్​ పొందేలా ఇంటెన్సివ్​ శిక్షణ అందిస్తారు.

  • బీసీ స్టడీ సర్కిళ్లలో ఏడాదికి రెండుసార్లు ఫౌండేషన్​ ట్రైనింగ్​ అందించనుంది. ప్రతి స్టడీసర్కిల్​లో వంద మందికి ప్రవేశాలు ఉంటాయి. దాదాపు 125 రోజుల పాటు పోటీపరీక్షలకు కీలకమైన విభాగాల్లో బోధన ఉంటుంది. ఫౌండేషన్​ కోర్సులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.1500 చొప్పున స్టైపెండ్​ అందిస్తారు.
  • సివిల్స్​, ఫౌండేషన్​ శిక్షణకు ప్రత్యేక ప్రవేశ పరీక్షలు నిర్వహించి, ప్రతిభ చూపిన అభ్యర్థులకు ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. రిజర్వేషన్​ ప్రకారం సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. అభ్యర్థులు శిక్షణ పొందేందుకు వీలుగా 12 ఆన్​లైన్​ యూట్యూబ్​ ఛానెళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
  • భాగ్యనగరంలోని ప్రధాన కేంద్రంలో తరగతులు ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5.30 వరకు కొనసాగుతాయి. తరగతులు లేని సమయాల్లో విద్యార్థులు స్టడీహాళ్లకు వెళ్తున్నారు. అక్కడ అదనపు ఆర్థిక భారం పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉదయం 7 నుంచి రాత్రి 11.30 వరకు లైబ్రరీని అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
  • రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బీసీ సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పూర్తి ఉచితంగా యూపీఎస్సీ సివిల్​ సర్వీసెస్​ కోచింగ్​ను అందిస్తూ బీసీ విద్యార్థులకు అండగా నిలుస్తోంది. నాణ్యమైన బోధనతో పాటు, కోచింగ్​ సామగ్రి, గ్రంథాలయ సదుపాయం, కరెంట్​ అఫైర్స్​ మెటీరియల్, అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకుల శిక్షణ, రెగ్యులర్​ పరీక్షలు, మాక్​ టెస్టులు, వ్యక్తిత్వ వికాస శిక్షణ, ఇంటర్వ్యూ మార్గదర్శకత్వం వంటి అన్ని సౌకర్యాలు ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఫ్రీగా కల్పిస్తోంది.

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