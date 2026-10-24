సివిల్స్ ర్యాంకులే లక్ష్యం - నెలకు రూ. 7వేల స్టైపెండ్, మూడేళ్లపాటు శిక్షణ
Reforms in BC Study Circle : బీసీ స్టడీ సర్కిల్లో సివిల్స్ పోటీ పరీక్షల శిక్షణకు ఎంపికైన అభ్యర్థికి మూడేళ్లపాటు శిక్షణ ఇవ్వనుంది. ప్రత్యేకంగా రిపీటర్స్ బ్యాచ్లు కొనసాగించాలని కమిటీ సిఫార్సు చేసింది
Published : October 24, 2026 at 3:40 PM IST
New Reforms in BC Study Circle : సివిల్ సర్వీసెస్ ర్యాంకుల లక్ష్యంగా బీసీ స్టడీ సర్కిల్ కొత్త సంస్కరణలు తీసుకువస్తోంది. ఒకసారి బీసీ స్టడీ సర్కిల్లో సివిల్స్ పోటీ పరీక్షల శిక్షణకు ఎంపికైన అభ్యర్థికి మూడేళ్లపాటు అక్కడే శిక్షణ అందించనుంది. శిక్షణకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.7 వేల స్టైఫండ్, సంవత్సరానికి పుస్తకాల అలవెన్సు కింద రూ.10 వేలు నగదు ఇవ్వనుంది. నవంబరు 1 నుంచి పెంపు అమల్లోకి వచ్చేలా బీసీ సంక్షేమ శాఖ ఆమోదం తెలిపింది.
బీసీ స్టడీసర్కిళ్ల బలోపేతం కోసం ప్రభుత్వం నియమించిన ఉన్నతస్థాయి కమిటీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 12 స్టడీ సర్కిళ్లను పరిశీలించి నివేదిక ఇచ్చింది. బీసీ స్టడీసర్కిల్ పరిధిలో ఫౌండేషన్, షార్ట్టర్మ్ శిక్షణలు పొందిన అభ్యర్థులు గ్రూప్-1 నుంచి గ్రూప్-4, పోలీసు, ఇతర పోస్టులు సాధిస్తున్నారు. కానీ సివిల్స్ పోస్టులు సాధించాలన్న లక్ష్యం నెరవేరడం లేదు.
స్పెషల్ రిపీటర్స్ బ్యాచ్లు ప్రారంభం
ఒకసారి శిక్షణ తీసుకున్న అభ్యర్థులకు తొలి ప్రయత్నంలో ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూకు అర్హత పొందడం సాధ్యం కావడం లేదు. ఆ తర్వాత అభ్యర్థులకు సరైన ప్రోత్సాహం కనిపించడం లేదు. ఈ క్రమంలో సివిల్స్ పోటీపరీక్షల శిక్షణ కోసం ప్రత్యేకంగా రిపీటర్స్ బ్యాచ్లు కొనసాగించాలని కమిటీ సిఫార్సు చేసింది. అంటే అభ్యర్థి ఒకసారి స్టడీసర్కిల్లో శిక్షణకు ఎంపికైన తర్వాత ఆ ఏడాది సివిల్స్ రాకుంటే మరుసటి ఏడాది రిపీటర్స్-1 బ్యాచ్లో అడ్మిషన్ ఇస్తారు. దీనికోసం ప్రత్యేక ప్రవేశపరీక్షలో అర్హత సాధించాలి. రిపీటర్స్-1 శిక్షణ తీసుకున్న తర్వాత విఫలమైతే రిపీటర్స్-2లో అవకాశమిస్తారు. ఆలోగా అభ్యర్థులు సివిల్స్ పొందేలా ఇంటెన్సివ్ శిక్షణ అందిస్తారు.
- బీసీ స్టడీ సర్కిళ్లలో ఏడాదికి రెండుసార్లు ఫౌండేషన్ ట్రైనింగ్ అందించనుంది. ప్రతి స్టడీసర్కిల్లో వంద మందికి ప్రవేశాలు ఉంటాయి. దాదాపు 125 రోజుల పాటు పోటీపరీక్షలకు కీలకమైన విభాగాల్లో బోధన ఉంటుంది. ఫౌండేషన్ కోర్సులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.1500 చొప్పున స్టైపెండ్ అందిస్తారు.
- సివిల్స్, ఫౌండేషన్ శిక్షణకు ప్రత్యేక ప్రవేశ పరీక్షలు నిర్వహించి, ప్రతిభ చూపిన అభ్యర్థులకు ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. రిజర్వేషన్ ప్రకారం సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. అభ్యర్థులు శిక్షణ పొందేందుకు వీలుగా 12 ఆన్లైన్ యూట్యూబ్ ఛానెళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
- భాగ్యనగరంలోని ప్రధాన కేంద్రంలో తరగతులు ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5.30 వరకు కొనసాగుతాయి. తరగతులు లేని సమయాల్లో విద్యార్థులు స్టడీహాళ్లకు వెళ్తున్నారు. అక్కడ అదనపు ఆర్థిక భారం పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉదయం 7 నుంచి రాత్రి 11.30 వరకు లైబ్రరీని అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
- రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బీసీ సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పూర్తి ఉచితంగా యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్ను అందిస్తూ బీసీ విద్యార్థులకు అండగా నిలుస్తోంది. నాణ్యమైన బోధనతో పాటు, కోచింగ్ సామగ్రి, గ్రంథాలయ సదుపాయం, కరెంట్ అఫైర్స్ మెటీరియల్, అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకుల శిక్షణ, రెగ్యులర్ పరీక్షలు, మాక్ టెస్టులు, వ్యక్తిత్వ వికాస శిక్షణ, ఇంటర్వ్యూ మార్గదర్శకత్వం వంటి అన్ని సౌకర్యాలు ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఫ్రీగా కల్పిస్తోంది.
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