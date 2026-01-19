ETV Bharat / state

కొత్త కార్డుదారుల ఇళ్లల్లో 'గృహజ్యోతు'లు వెలిగేది ఎప్పుడో!

పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాల్లో వెలుగులు నింపుతున్న గృహజ్యోతి పథకం - సద్వినియోగం చేసుకుంటున్న లబ్ధిదారులు - పథకం వర్తింపునకు తమకు కూడా ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించాలని కోరుతున్న కొత్త రేషన్ కార్డుదారులు

Gruha Jyothi scheme Latest Updates In Telangana
Gruha Jyothi scheme Latest Updates In Telangana (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 19, 2026 at 6:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Gruha Jyothi scheme Latest Updates In Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న గృహజ్యోతి పథకాన్ని అర్హులు పూర్తిస్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. తెల్లరేషన్‌ కార్డు ఉన్న వారు నెలకు 200 యూనిట్ల విద్యుత్తు వినియోగించిన పక్షంలో వారికి జీరో కరెంట్ బిల్‌ వస్తుంది. 200 యూనిట్ల వినియోగం దాటిన పక్షంలో పూర్తి విద్యుత్​ బిల్లును చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. రాయితీ ఒక కుటుంబానికి ఒక కనెక్షన్‌ మీటరుకు వర్తిస్తుంది. సొంత ఇల్లయినా, రెంట్​ ఇంట్లో ఉంటున్నప్పటికి ఈ రాయితీని వినియోగించుకోవచ్చు. అయితే కొన్ని జిల్లాల్లో దరఖాస్తు చేసుకున్న కొంతమందికి ఈ పథకం ఇప్పటికీ వర్తించకపోవడంతో లబోదిబోమంటున్నారు. తమకూ ఈ స్కీమ్​ను వర్తింపజేయాలని కోరుతున్నారు. ప్రభుత్వం 2023 డిసెంబరు 28వ తేదీ నుంచి 2024, జనవరి 6 వరకు చేపట్టిన ప్రజాపాలన కార్యక్రమంలో గృహ జ్యోతి దరఖాస్తులు స్వీకరించింది.

వినియోగం ఇలా : 200 యూనిట్లకు ఒక యూనిట్‌ అదనంగా వాడినా బిల్లును చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ భారం పడకుండా పేదలు, మధ్య తరగతి ప్రజలు పొదుపుగా కరెంట్​ను వినియోగిస్తున్నారు. తక్కువ విద్యుత్ వినియోగం అవుతుందనే ఉద్దేశంతో అనేక మంది ఎల్‌ఈడీ ట్యూబ్‌లైట్ల వినియోగం వైపుగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. గృహోపకరణాలను చాలా జాగ్రత్తగా వాడుతున్నారు. గృహజ్యోతి అమల్లోకి వచ్చాక తక్కువ విద్యుత్తు బిల్లు వచ్చేందుకు 5 స్టార్‌ రేటింగ్‌ ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్‌ వస్తువులను లబ్ధిదారులు కొనుగోలు చేస్తున్నారు.

లబ్ధిదారులకు తప్పని నిరీక్షణ : గృహజ్యోతి పథకం ప్రారంభమైనప్పుడు దరఖాస్తు చేసుకున్న వారిలో కొంతమందికి ఈ పథకం వర్తించలేదు. దీంతో గ్రామీణులు ఎంపీడీవో కార్యాలయంలో, పట్టణవాసులు పుర కార్యాలయాల్లో మరోమారు దరఖాస్తులను సమర్పించారు. ప్రభుత్వం ఇటీవల కొత్త రేషన్‌కార్డులను మంజూరు చేసిన విషయం తెలిసిందే. గృహజ్యోతి వర్తింపునకు ప్రభుత్వం తమకు అవకాశం కల్పించాలని వారు కోరుతున్నారు. దీనిపై విద్యుత్​శాఖ ఎస్​ఈ శ్రీనివాస్​ను వివరణ కోరగా ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి ఆదేశాలు రాలేదని, వచ్చిన వెంటనే కొత్తవారికి కూడా గృహజ్యోతి పథకం వర్తించేలా చూస్తామని స్పష్టం చేశారు. 10 ఏళ్లుగా రేషన్‌కార్డులు మంజూరు కాకపోవడంతో గత, ప్రస్తుత ప్రభుత్వంలో పలు పథకాలకు చాలా మంది అర్హులు దూరమయ్యారు. కొన్ని నెల క్రితమే వారికి రేషన్‌కార్డులను మంజూరు చేయడంతో లబ్ధిదారుల్లో ఆశలు చిగురించాయి.

ఛేంజ్‌ ఓవర్‌తో మాయ చేస్తూ : గృహజ్యోతి పథకం ద్వారా లబ్ధిదారుల బిల్లును ప్రభుత్వం సంబంధిత విద్యుత్తు సంస్థకు చెల్లిస్తోంది. అధికశాతం మంది లబ్ధిదారులు ముందస్తు ఆలోచనతో విద్యుత్తును వినియోగించుకుంటున్నారు. మరికొందరు విద్యుత్తును అధికంగా వినియోగించుకుని రాయితీని కోల్పోతున్నారు. ఒకే ఇంట్లో రెండు నుంచి నాలుగు విద్యుత్ మీటర్లు ఉన్న పక్షంలో గృహజ్యోతి కనెక్షన్‌ మీటరుకు, మరో మీటరుకు ఛేంజ్‌ ఓవర్‌ను బిగించి పరిమితి మేరకు వినియోగించుకుంటున్నారు. గృహజ్యోతి మీటరుకు వాటర్‌ హీటర్, వాషింగ్‌ మిషన్, కూలర్లు, ఏసీల కనెక్షన్‌ ఇస్తూ 200 యూనిట్లలోపు వినియోగిస్తుండటం గమనార్హం. రూల్స్​నకు విరుద్ధంగా ఛేంజ్‌ ఓవర్‌లు బిగించి విద్యుత్తు వినియోగిస్తుండటం గమనార్హం. ఈ విషయంమై విద్యుత్తు ఉద్యోగులు చూసీచూడనట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారనేటువంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రక్రియను కట్టడి చేసిన పక్షంలో సంస్థకు గణనీయమైన ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది.

ప్రతి సోమవారం విద్యుత్ ప్రజావాణి : రాష్ట్రంలో వినియోగదారుల సమస్యలు పరిష్కరించాలనే సదుద్దేశంతో ప్రతి సోమవారం విద్యుత్తు ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఎన్పీడీసీఎల్‌ సీఎండీ ప్రత్యేక చొరవతో 2024 జూన్‌లో ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. దీనికి ప్రజల నుంచి అనూహ్య స్పందన లభిస్తోంది. పలువురు తమ సమస్యలపై విద్యుత్తుశాఖ అధికారులకు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు.

ఎలాంటి ఇబ్బందులున్నా రాత పూర్వకంగా : విద్యుత్తు పరంగా ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా కంప్లైంట్ చేయవచ్చు. మీటర్‌ పని చేయకపోయినా, రీడింగ్‌లో తప్పు వచ్చినా, వ్యవసాయం చేసే రైతులకు సిబ్బంది పరంగా ఏమైనా సమస్యలు, ఇబ్బందులు ఉన్నా గృహజ్యోతి పథకం అమలు కాకపోయినా, ఇలా ఎలాంటి సమస్య అయినా అధికారులకు రాత పూర్వకంగా తెలియజేయవచ్చు.

కొత్త రేషన్​కార్డులు వచ్చాయి - మరి వారి ఇళ్లల్లో 'గృహజ్యోతి' వెలిగేనా?

కొత్త రేషన్​కార్డుదారులకు గుడ్​న్యూస్​ - ఫ్రీ కరెంట్​, రూ.500కే వంటగ్యాస్​ వర్తింపు

TAGGED:

GRUHA JYOTHI SCHEME IN TELANGANA
FREE CURRENT SCHEME IN TELANGANA
తెలంగాణ గృహజ్యోతి పథకం అమలు తీరు
NEW RATION CARD HOLDERS ON GOVT
GRUHA JYOTHI SCHEME IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.