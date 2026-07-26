కొమురవెల్లిలో కొత్త రైల్వే స్టేషన్ ప్రారంభం - నెరవేరిన లక్షలాది మంది భక్తుల చిరకాల స్వప్నం
కొమురవెల్లిలో నూతన రైల్వే స్టేషన్ను ప్రారంభించిన కేంద్రమంత్రులు - మల్లన్న దర్శనానికి భక్తుల ప్రయాణ ఇబ్బందులను తొలగించడమే లక్ష్యం - కొత్త రైళ్లకు ఎక్కడెక్కడ నిలుపుదల ఉందంటే?
Published : July 26, 2026 at 6:37 PM IST|
Updated : July 26, 2026 at 6:57 PM IST
New Railway Station In Komaravelli : సిద్దిపేట జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన కొమురవెల్లిలో కొత్త రైల్వే స్టేషన్ను కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ ప్రారంభించారు. కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రంలో రైల్వే స్టేషన్ ప్రారంభం ఒక చరిత్రాత్మక ఘట్టమని కిషన్రెడ్డి కొనియాడారు. హైదరాబాద్ ఇతర ప్రాంతాల నుంచి మల్లన్న స్వామిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చే భక్తులకు ఈ స్టేషన్ ప్రయాణాన్ని సౌకర్యవంతంగా మారుస్తుందన్నారు.
చిన్నప్పుడు ఆలయానికి వెళ్లడానికి ఇబ్బందులు పడ్డా : లక్షలాది మంది భక్తుల చిరకాల స్వప్నం కొమురవెల్లికి రైల్వే స్టేషన్ రావడమని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు. ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన కొమురవెల్లి మల్లన్న భక్తుల ప్రయాణ ఇబ్బందులను తొలగించేందుకు ఈ కొత్త రైల్వే స్టేషన్ ఎంతగానో దోహదపడుతుందని తెలిపారు. చిన్నప్పుడు ఆలయానికి వెళ్లడానికి చాలా ఇబ్బందులు పడ్డానని తెలిపారు. ఎన్నికల సమయాల్లోనే రాజకీయాలని అనంతరం దేశాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించడమే బీజేపీ లక్ష్యమని చెప్పారు. రాబోయే రోజుల్లో రైల్వేతో పాటు, రహదారుల నిర్మాణాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ గవర్నర్ దత్తాత్రేయ, ఎంపీలు రఘునందన్ రావు, చమల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ అంజి రెడ్డి పాల్గొన్నారు.
రైలు సౌకర్యంతో భక్తులకు ఊరట : ప్రస్తుతం మల్లన్న స్వామి భక్తులు బస్సులు ఇతర వాహనాల ద్వారానే కొమురవెల్లికి చేరుకుంటున్నారు. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ జంట నగరాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఇక్కడికి వస్తుంటారు. రాజీవ్ హైవే నుంచి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కొమురవెల్లికి చేరుకోవడానికి తిరిగి వెళ్లడానికి బస్సులో ప్రయాణించేవారు. తరచుగా ప్రధాన రహదారిపై గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వచ్చేది. హైదరాబాద్ నుంచి సుమారు 110 కిలోమీటర్లు లేదా కరీంనగర్ నుంచి 90 కిలోమీటర్ల రోడ్డు ప్రయాణంలో ప్రయాణికులు తరచుగా రెండు లేదా మూడు వేర్వేరు వాహనాలను మారాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు చెర్యాల, మద్దూరు, ధూల్మిట్ట మండలాల ప్రజలకు కూడా రైలు సౌకర్యం అందుబాటులోకి రానుంది.
ఈ ప్రాంతంలో ప్రతిరోజూ విద్యార్థులు చిన్న తరహా వ్యాపారులతో సహా సుమారు 100 నుంచి 200 మంది ప్రయాణిస్తుంటారు. హైదరాబాద్ నుంచి ఆర్టీసీ బస్సులు లేదా ప్రైవేట్ వాహనాల్లో వచ్చే వారికి తలసరి సుమారు రూ.100 నుంచి రూ.200 వరకు ఖర్చవుతుండగా, కరీంనగర్ నుంచి వచ్చేవారు రూ.100 నుంచి రూ.150 వరకు ఖర్చు చేస్తున్నారు. రైలు ప్రయాణం వల్ల ఈ ఖర్చులు సగానికి తగ్గుతాయని చాలా మంది సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ రైళ్లకు ఎక్కడెక్కడ నిలుపుదల ఉందంటే :
- సికింద్రాబాద్ టూ సిద్దిపేట మధ్య నడిచే నాలుగు డెమో రైళ్లకు ఈ స్టేషన్లో హాల్ట్ సౌకర్యం కల్పించారు.
- సిద్దిపేట టూ కొమురవెల్లికి, రైలు 77654 ప్రతిరోజూ (బుధవారాలు మినహా) మధ్యాహ్నం 2:38 గంటలకు, రైలు 77656 ప్రతిరోజు (గురువారాలు మినహా) ఉదయం 6:45 గంటలకు ఇక్కడికి చేరుకుంటాయి.
- సికింద్రాబాద్ నుంచి సిద్దిపేటకు వెళ్లే రైళ్ల విషయాని కొస్తే డెమో రైలు 77653 ప్రతిరోజు (బుధవారాలు తప్ప) మధ్యాహ్నం 12:44 గంటలకు కొమురవెల్లికి చేరుకుంటుంది. అలాగే రైలు 77655 ప్రతిరోజు రాత్రి 8:04 గంటలకు చేరుకుంటుంది.
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