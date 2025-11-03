ETV Bharat / state

హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌ లక్ష్యంగా బుల్లెట్‌ రైళ్లు- పెరుగుతున్న రైల్వే లైన్లు

బుల్లెట్‌ రైళ్లూ దూసుకెళ్లేలా కొత్త రైల్వే లైన్లకు గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ - డిసెంబరు ఆఖరుకు డీపీఆర్‌ల పూర్తి

New Railway Projects in Andhra Pradesh
New Railway Projects in Andhra Pradesh (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 12:13 PM IST

New Railway Projects in Andhra Pradesh : కొత్త రైల్వే ప్రాజెక్టులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. హైదరాబాద్‌ నుంచి చెన్నై హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌ ఏర్పాటు లక్ష్యంగా ఇప్పటికే పనులు కొనసాగుతున్నాయి. చెన్నై నుంచి రేణిగుంట వరకు ఒకటి రెండు మినహా లెవల్‌ క్రాసింగ్‌ల వద్ద నిర్మాణాలు పూర్తి చేశారు. త్వరలో బుల్లెట్‌ రైళ్లు నడిపే ఆలోచన ఉన్న నేపథ్యంలో రైల్వే లైన్ల సంఖ్య పెంచాలని సంబంధిత అధికారులు చూస్తున్నారు.

ఉమ్మడి చిత్తూరుకు 3 : ఒకే మార్గంలో సరకు రవాణా, హైస్పీడ్‌ రైళ్లు వెళ్లే అవకాశం లేదని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త లైన్ల ఏర్పాటుకు అనుగుణంగా డీపీఆర్‌ (DPR) లు సిద్ధం చేయాలని ఉన్నతాధికారులకు రైల్వేశాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. డిసెంబరు ఆఖరు నాటికి డీపీఆర్‌లు పూర్తి చేయాలని గడువు విధించింది. దీనిలో భాగంగా రాష్ట్రానికి కొత్తగా 26 ప్రాజెక్టులు రాగా, ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాకు మూడు కేటాయించినట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

ఎక్కువగా వీఐపీల రాక ఈ దారుల్లోనే

మార్గం : చెన్నై- తిరుపతి
ప్రతిపాదనలు : అరక్కోణం- రేణిగుంట
దూరం : 43 కిలోమీటర్లు లైన్లు : 3 లేదా 4

చెన్నై నుంచి తిరుపతికి నిత్యం రైళ్ల రాకపోకలు ఉంటాయి. శ్రీవారి దర్శనానికి పలువురు వీఐపీలు వస్తుంటారు. రేణిగుంట- చెన్నై మార్గంలో అరక్కోణం వరకు సింగిల్‌ ట్రాక్‌ మాత్రమే ఉంది. యూనిట్, సరకు రవాణా రైళ్లు ఈ మార్గంలోనే నడుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో లైన్లు పెంచనున్నట్లు అధికారులు వివరిస్తున్నారు.

55 కిలోమీటర్ల మేర

మార్గం : చెన్నై- గూడూరు
ప్రతిపాదనలు : గుమ్మడిపూండి- సూళ్లూరుపేట
దూరం : 18. 40 కిలోమీటర్లు
ప్రతిపాదనలు : సూళ్లూరుపేట- గూడూరు
దూరం : 55 కిలోమీటర్లు లైన్లు : 3 లేదా 4

ప్రాజెక్ట్కి.మీ. (ఏపీ పరిధిలో)
హైదరాబాద్-బెంగళూరు హైస్పీడ్ కారిడార్300
హైదరాబాద్-చెన్నై హైస్పీడ్ కారిడార్464
ఒంగోలు-దొనకొండ కొత్త లైన్87.45
దూపాడు-బేతంచెర్ల కొత్త లైన్47.61
మచిలీపట్నం-నరసాపురం కొత్త లైన్73.99
మచిలీపట్నం-రేపల్లె కొత్త లైన్45.30
బాపట్ల-రేపల్లె కొత్త లైన్45.81
పాలసముద్రం-నారాయణపురం కొత్త లైన్23
కాచిగూడ-చిట్యాల-జగ్గయ్యపేట కొత్త లైన్10
కొండపల్లి-సత్తుపల్లి కొత్త లైన్4.87
కొత్తగూడెం-కిరండోల్ కొత్త లైన్12.31
కొత్తవలస-అనకాపల్లి మధ్య బైపాస్ లైన్33
గుంతకల్లు వద్ద బైపాస్, రైల్ ఒవర్ రైల్ (ఆర్వోఆర్)వంతెన12.20
పేరేచర్ల-మంగళగిరి మధ్య బైపాస్ లైన్, ఆర్వోఆర్ వంతెన36
కాజీపేట-విజయవాడ మధ్య నాలుగో లైన్36
విజయవాడ-గూడూరు మధ్య నాలుగో లైన్293
గుంతకల్లు-బళ్లారి మధ్య నాలుగో లైన్24.21
వాడి-గుంతకల్లు మధ్య మూడు, నాలుగు లైన్లు93.82
బంగార్పేట-జోలార్ పెట్టై నాలుగో లైన్30
గుమ్మడిపూండి-సూళ్లూరుపేట మధ్య మూడు, నాలుగు లైన్లు18.40
సూళ్లూరుపేట-గూడూరు మధ్య మూడు, నాలుగు లైన్లు55
అరక్కోణం-రేణిగుంట మధ్య మూడు, నాలుగు లైన్లు43
గోపాలపట్నం-దువ్వాడ మధ్య మూడు, నాలుగు లైన్లు10
సింహాచలం నార్త్-కొత్తవలస మధ్య ఐదు, ఆరు లైన్లు16
రాయదుర్గం-తుముకూరు రెండో లైన్93
మలుగూరు-మడకశిర-హిరియూరు మధ్య రెండో లైన్52
మొత్తం1,960

దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్‌లో ఆరింట మూడు డివిజన్లు విశాఖపట్నం కేంద్రంగా ఏర్పాటు కానున్న దక్షిణ కోస్తా జోన్‌కు వెళ్తుండటంతో పలు డివిజన్ల సరిహద్దుల్లో మార్పులు చేర్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది. రైల్వేబోర్డుకు పంపిన సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్‌)లో డివిజన్ల హద్దులు మార్చాలంటూ ప్రతిపాదనలు వెళ్లాయి. అవి ఆమోదం పొందితే కొన్ని డివిజన్ల సరిహద్దులు మారుతాయి.

