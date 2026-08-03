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రైలు మార్గం దిశగా చకచకా అడుగులు - భద్రాద్రి రామయ్యను చేరడం ఇక మరింత సులభం!

నెరవేరనున్న భద్రాద్రి రామయ్య భక్తుల చిరకాల కోరిక - మల్కన్‌గిరి నుంచి భద్రాచలం మీదుగా సారపాక గుండా పాండురంగాపురం వరకు రైల్వేలైన్​ - 500 ఎకరాల భూసేకరణను ఏర్పాట్లు

Railway Project From Bhadrachalam
Railway Project From Bhadrachalam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 3, 2026 at 11:00 AM IST

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Railway Project From Bhadrachalam : భద్రాచలం రామయ్య భక్తుల చిరకాల కోరిక త్వరలో సాకారమయ్యేలా దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. బూర్గంపాటు మండలంలోని పాండురంగాపురం నుంచి సారపాక వరకు రైలు మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలన్న దశాబ్దాల కల త్వరలోనే సాకారం కానుంది. ఒడిశాలోని మల్కన్‌గిరి నుంచి భద్రాచలం మీదుగా సారపాక గుండా పాండురంగాపురం గ్రామం వరకు ఐదు సంవత్సరాల్లో పూర్తి కానున్న ఈ లైన్‌కు కేంద్రప్రభుత్వం గ్రీన్​ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.

తొలి దశలో భద్రాచలం : ఇందులో భాగంగా మొదట భద్రాచలం నుంచి పాండురంగాపురం వరకు 16 కిలోమీటర్ల రైలుమార్గం ఏర్పడితే రెండేళ్లలోనే భక్తులకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇందుకోసం మొత్తంగా 843.9 హెక్టార్ల భూమిని సేకరించాల్సి ఉండగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో 500 ఎకరాలకు పైగా అవసరం ఉంటుందని అధికారులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. రైల్వేశాఖ కోరిన వెంటనే సీతారామ ప్రాజెక్టు ఎస్డీసీ పరిధిలో భూ సేకరణ చేయాల్సి ఉంది.

భద్రాద్రి రామాలయానికి కొత్త కళ : ఏటా రవాణా సదుపాయలతో వచ్చి 30 లక్షల మంది భక్తులు భద్రాద్రి రాములోరిని దర్శించుకుంటున్నారు. పాపికొండలతో పాటు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని కిన్నెరసాని, నేలకొండపల్లి లాంటి ఎన్నో పర్యాటక, అధ్యాత్మిక సందర్శనీయ ప్రదేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. వీటిని చూసేందుకు ఏటా లక్షల్లో టూరిస్టులు వస్తుంటారు. ఈ ప్రాంతంలో రైలు మార్గం వచ్చినట్లయితే భద్రాచాలం రామాలయానికి భక్తుల రద్దీ తాకిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. మరో వైపు బృహత్తర ప్రణాళికలో గోదావరి పుష్కరాలకు సర్వంగ సుందరంగా కోవెల ముస్తాబుకానున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.

రెండేళ్ల కిందటే ప్రకటించిన కేంద్రం : ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో కేంద్ర కేబినెట్ 2024 ఆగస్టు 9న ప్రత్యేకంగా సమావేశమై దేశంలో 8 కొత్త రైల్వే నిర్మాణాలను ఆమోదించింది. ఇందులో దక్షిణ అయోధ్య భద్రాచలానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఒడిశా, ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు దగ్గర మార్గంలో ఈ ట్రైన్ రానుంది. 2029 లోగా ఇది పూర్తవుతుందని మొదట్లో భావించినప్పటికీ ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టు కావడంతో ప్రాథమిక సర్వేలు ఆలస్యమయ్యాయి.

ఒక్క లెవల్‌ క్రాసింగ్‌ కూడా లేకుండా వరంగల్‌-భవనేశ్వర్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా గంటకు 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో భద్రాచలం-మల్కన్‌గిరి రైల్వే లైన్‌ డిజైన్‌లకు ఆమోదం లభించింది. 173.6 కిలోమీటర్ల ఈ మార్గాన్ని ప్రమాద రహితంగా డిజైన్‌ చేసి రూ.2,864 కోట్లతో నిర్మించనున్నారు. భద్రాచలం వద్ద గోదావరికి 100 అడుగుల వరదొచ్చినా తట్టుకునేలా సుమారు 2 కిలోమీటర్ల పొడవైన బ్రిడ్జి నిర్మించాల్సి ఉంది. ఇలా పలుచోట్ల చిన్న, పెద్ద బ్రిడ్జిలను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ మార్గం భక్తులతో పాటు ఖనిజ, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల రవాణాకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.

సరకు రవాణాకు కీలక మార్గంగా : ప్రస్తుతం రవాణాకు కీలకంగా ఉన్న వరంగల్ నుంచి విజయవాడ, విశాఖ మీదుగా భువనేశ్వర్‌లను కలిపే రైల్వే మార్గానికి ఈ కొత్త ప్రాజెక్టు ప్రత్యామ్నాయంగా మారనుంది. దీని ద్వారా తూర్పు, ఉత్తర రాష్ట్రాలను కలిపే మరో కీలక రైల్వే మార్గం అందుబాటులోకి రానుంది. ఇది ప్రధాన మార్గంలో ప్రయాణికుల రద్దీని తగ్గించడంతో పాటు, సరకు రవాణాను మరింత సులభతరం చేస్తుంది. ఈ కొత్త రైల్వే లైన్​తో ప్రధానంగా దక్షిణ భారతంలోని థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలకు బొగ్గును సరఫరా చేసేందుకు రవాణా సులభం, వేగవంతమయ్యే అవకాశం ఉంది.

ఈ మార్గం ద్వారా నేలబొగ్గుతో పాటు ఐరన్, అల్యూమినియం, ఖనిజ పరిశ్రమలకు మెరుగైన రవాణా సదుపాయాలను కల్పించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు దేశవ్యాప్తంగా మార్కెట్​ను విస్తృతం చేసేందుకు ఈ ప్రాజెక్టు కీలకం కానుంది.

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భద్రాచలం రాలేని భక్తులకు గుడ్​న్యూస్​ - ఈ ఆన్​లైన్ సేవలు గురించి మీకు తెలుసా?

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NEW RAILWAY LINE FROM BHADRACHALAM
BHADRACHALAM NEW RAILWAY LINE
భద్రాచలం నుంచి కొత్త రైల్వే లైన్​
RAILWAY PROJECT FROM BHADRACHALAM

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