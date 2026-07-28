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తాండూరు నుంచి జహీరాబాద్​కు కొత్త రైల్వే లైన్​ - ఇకపై సులభంగా రాకపోకలు, సరుకుల రవాణా

రూ. 1,350 కోట్ల నుంచి రూ. 1,400 కోట్లుగా అంచనా వ్యయం - ట్రాఫిక్​ సమస్యలు లేకుండా గేటు రహిత ప్రయాణం - జహీరాబాద్‌ వాణిజ్య, పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి ఊతం

TANDOOR TO ZAHIRABAD RAILWAY LINE
TANDOOR TO ZAHIRABAD RAILWAY LINE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 28, 2026 at 3:15 PM IST

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New Railway Line Between Tandoor And zahirabad : తాండూరు సిమెంట్​ క్లస్టర్​-జహీరాబాద్​ మధ్య కొత్త రైల్వే లైన్​ కోసం ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. తాజాగా దీని ఏర్పాటుకు కీలక ముందడుగు పడనుంది. ఈ రైల్వే లైన్​కు సంబంధించిన క్షేత్రస్థాయి సర్వే ఇప్పటికే పూర్తయ్యింది. ప్రైవేటు ఏజెన్సీ ఆధ్వర్యంలో సమగ్ర సర్వే చేపట్టారు. సర్వే నివేదిక ప్రస్తుతం దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారుల పరిశీలనలో ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం నుంచి నిధులు మంజూరైన వెంటనే పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ కొత్తలైన్​తో జహీరాబాద్​ వాణిజ్య ముఖచిత్రం కూడా మారనుంది.

గేట్‌ రహిత ప్రయాణం : ఈ రైలు మార్గం అంచనా వ్యయం రూ. 1,350 కోట్ల నుంచి రూ. 1,400 కోట్లుగా సర్వేలో తేల్చారు. ఈ రైల్వే లైన్​ను సుమారు 70 నుంచి 75 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మించనున్నారు. ఎక్కడా ట్రాఫిక్​ సమస్యలు లేకుండా భవిష్యత్తులో ఈ మార్గం గుండా రైల్వే క్రాసింగ్​ గేట్లు లేకుండా డిజైన్​ చేశారు. వాహనాల రాకపోకలు కేవలం అండర్‌ బ్రిడ్జిలు, ఆర్వోబీల ద్వారానే సాఫీగా సాగేలా ప్రణాళికలు రూపొందించారు.

స్టేషన్లు రానున్న ప్రాంతాలివే : ఈ కొత్త లైన్​ ద్వారా పలు గ్రామాల్లో రైల్వే స్టేషన్లు ఏర్పాటు కానున్నాయి. ఎందుకంటే ఇది జహీరాబాద్​, తాండూరు ప్రాంతాలను నేరుగా కలపనుంది. జహీరాబాద్​, కోహీర్​ మండలాల పరిధిలో శేఖాపూర్​, మల్​చెల్మ, గొడిగార్​పల్లి, బడంపేటలో స్టేషన్​ రానుంది. అలాగే వికారాబాద్​ జిల్లాలో బంట్వారం, పెద్దేముల్​, ఇందూరు, తట్టేపల్లి, కరణ్​కోట, మల్కాపూర్​, చల్కటూర్​లో రానుంది. అలాగే కర్ణాటకలోని కుంచవరం ప్రాంతాలను సైతం ఈ రైల్వేలైన్​కు అనుసంధానం చేయనున్నారు.

సరుకు రవాణాకు ఊతంగా : జహీరాబాద్​ నుంచి తాండూరుకు రైలులో వెళ్లాలంటే ఇప్పడు వికారాబాద్​ మీదుగా వెళ్తున్నారు. దాదాపు 104 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. అంటే సుమారు 3 గంటల సమయం పడుతోంది. ఈ కొత్త లైన్​ రాకతో ప్రయాణ సమయం ఏకంగా గంటన్నర దాకా ఆదా కానుంది. ఒకవేళ రోడ్డు మార్గంలో వెళ్లాలంటే రెండు రాష్ట్రాలు, రెండు జిల్లాల సరిహద్దులు దాటుతూ వెళ్తున్నారు. ఈ రైల్వే లైన్​తో ఆ ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోనున్నాయి.

సిమెంట్‌ రవాణా అత్యంత సులువు : ఈ ప్రాంతంలో సిమెంట్​ రవాణా ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా తాండూరు సిమెంట్‌ క్లస్టర్‌ నుంచి తెలంగాణ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలకు సిమెంట్‌ రవాణా అత్యంత సులువు కానుంది. తాండూరు కందులకు జాతీయస్థాయిలో భారీ డిమాండ్​ ఉండటంతో వాటి సరఫరాకు కూడా ఈ లైన్​ కీలకంగా మారనుంది. ఈ ప్రాంతంలో సరకు రవాణా పెరగడంతో భారీస్థాయిలో మార్పులు జరగనున్నాయి. జహీరాబాద్‌ వాణిజ్య, పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి ఊతం లభించనుంది. అలాగే రైల్వే శాఖకు కూడా ఆదాయం రానుంది.

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RAILWAY LINE TO ZAHIRABAD
జహీరాబాద్​కు కొత్త రైల్వేలైన్​
NEW RAILWAY LINE FROM TANDOOR

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