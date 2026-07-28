తాండూరు నుంచి జహీరాబాద్కు కొత్త రైల్వే లైన్ - ఇకపై సులభంగా రాకపోకలు, సరుకుల రవాణా
రూ. 1,350 కోట్ల నుంచి రూ. 1,400 కోట్లుగా అంచనా వ్యయం - ట్రాఫిక్ సమస్యలు లేకుండా గేటు రహిత ప్రయాణం - జహీరాబాద్ వాణిజ్య, పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి ఊతం
Published : July 28, 2026 at 3:15 PM IST
New Railway Line Between Tandoor And zahirabad : తాండూరు సిమెంట్ క్లస్టర్-జహీరాబాద్ మధ్య కొత్త రైల్వే లైన్ కోసం ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. తాజాగా దీని ఏర్పాటుకు కీలక ముందడుగు పడనుంది. ఈ రైల్వే లైన్కు సంబంధించిన క్షేత్రస్థాయి సర్వే ఇప్పటికే పూర్తయ్యింది. ప్రైవేటు ఏజెన్సీ ఆధ్వర్యంలో సమగ్ర సర్వే చేపట్టారు. సర్వే నివేదిక ప్రస్తుతం దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారుల పరిశీలనలో ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం నుంచి నిధులు మంజూరైన వెంటనే పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ కొత్తలైన్తో జహీరాబాద్ వాణిజ్య ముఖచిత్రం కూడా మారనుంది.
గేట్ రహిత ప్రయాణం : ఈ రైలు మార్గం అంచనా వ్యయం రూ. 1,350 కోట్ల నుంచి రూ. 1,400 కోట్లుగా సర్వేలో తేల్చారు. ఈ రైల్వే లైన్ను సుమారు 70 నుంచి 75 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మించనున్నారు. ఎక్కడా ట్రాఫిక్ సమస్యలు లేకుండా భవిష్యత్తులో ఈ మార్గం గుండా రైల్వే క్రాసింగ్ గేట్లు లేకుండా డిజైన్ చేశారు. వాహనాల రాకపోకలు కేవలం అండర్ బ్రిడ్జిలు, ఆర్వోబీల ద్వారానే సాఫీగా సాగేలా ప్రణాళికలు రూపొందించారు.
స్టేషన్లు రానున్న ప్రాంతాలివే : ఈ కొత్త లైన్ ద్వారా పలు గ్రామాల్లో రైల్వే స్టేషన్లు ఏర్పాటు కానున్నాయి. ఎందుకంటే ఇది జహీరాబాద్, తాండూరు ప్రాంతాలను నేరుగా కలపనుంది. జహీరాబాద్, కోహీర్ మండలాల పరిధిలో శేఖాపూర్, మల్చెల్మ, గొడిగార్పల్లి, బడంపేటలో స్టేషన్ రానుంది. అలాగే వికారాబాద్ జిల్లాలో బంట్వారం, పెద్దేముల్, ఇందూరు, తట్టేపల్లి, కరణ్కోట, మల్కాపూర్, చల్కటూర్లో రానుంది. అలాగే కర్ణాటకలోని కుంచవరం ప్రాంతాలను సైతం ఈ రైల్వేలైన్కు అనుసంధానం చేయనున్నారు.
సరుకు రవాణాకు ఊతంగా : జహీరాబాద్ నుంచి తాండూరుకు రైలులో వెళ్లాలంటే ఇప్పడు వికారాబాద్ మీదుగా వెళ్తున్నారు. దాదాపు 104 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. అంటే సుమారు 3 గంటల సమయం పడుతోంది. ఈ కొత్త లైన్ రాకతో ప్రయాణ సమయం ఏకంగా గంటన్నర దాకా ఆదా కానుంది. ఒకవేళ రోడ్డు మార్గంలో వెళ్లాలంటే రెండు రాష్ట్రాలు, రెండు జిల్లాల సరిహద్దులు దాటుతూ వెళ్తున్నారు. ఈ రైల్వే లైన్తో ఆ ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోనున్నాయి.
సిమెంట్ రవాణా అత్యంత సులువు : ఈ ప్రాంతంలో సిమెంట్ రవాణా ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా తాండూరు సిమెంట్ క్లస్టర్ నుంచి తెలంగాణ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలకు సిమెంట్ రవాణా అత్యంత సులువు కానుంది. తాండూరు కందులకు జాతీయస్థాయిలో భారీ డిమాండ్ ఉండటంతో వాటి సరఫరాకు కూడా ఈ లైన్ కీలకంగా మారనుంది. ఈ ప్రాంతంలో సరకు రవాణా పెరగడంతో భారీస్థాయిలో మార్పులు జరగనున్నాయి. జహీరాబాద్ వాణిజ్య, పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి ఊతం లభించనుంది. అలాగే రైల్వే శాఖకు కూడా ఆదాయం రానుంది.
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