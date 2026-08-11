పీపీపీ ప్రాజెక్టుల పూర్తికి ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం - ప్రైవేటుకు సర్కారు ఆర్థిక చేయూత
వేగంగా ప్రైవేటు సంస్థల ఏర్పాటుకు సర్కార్ అండ - ప్రాజెక్టులను వేగంగా పూర్తిచేసేలా సంకల్పం - పెట్టుబడిదారులకు బ్రిడ్జ్ ఫండ్ పేరుతో వడ్డీ లేని రుణం - కొత్త పీపీపీ విధానం మార్గదర్శకాల విడుదల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 1:32 PM IST
AP PPP Policy 2026 : ప్రజలకు ప్రయోజనం చేకూర్చడంతో పాటు రాష్ట్రానికి ఆర్థిక వనరుగా కూడా ఉపయోగపడేలా ప్రభుత్వం కొత్త పబ్లిక్ ప్రైవేటు భాగస్వామ్య (PPP) విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. వీజీఎఫ్, వయబిలిటీ బ్రిడ్జి ఫండ్ వంటి ప్రోత్సాహకాలతో ప్రాజెక్టుల అమలును వేగవంతం చేయనుంది. పెద్దఎత్తున ప్రైవేటు రంగ పెట్టుబడులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ప్రైవేట్ రంగానికి ప్రభుత్వమే కొంత కాలం పాటు ఆర్థికంగా అండనిచ్చి, ఆ ప్రాజెక్టులను పట్టాలెక్కించనుంది.
పెట్టుబడుల ఆకర్షణకు కూటమి ప్రభుత్వం వినూత్నంగా తీసుకొస్తున్న ఏపీ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ పాలసీ-2026ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. వేగంగా ప్రాజెక్టుల పూర్తే సంకల్పంగా ఈ విధానాన్ని ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 1.23 లక్షల కోట్ల విలువైన పీపీపీ ప్రాజెక్టులను అమలుకు కార్యాచరణ కొనసాగుతోంది. వీటికి ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.1,500 కోట్ల వీజీఎఫ్ను బడ్జెట్లో కేటాయించారు. ఇక వడ్డీలేని రుణంగా బ్రిడ్జ్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేస్తారు.
రాష్ట్రానికి ప్రయోజనం కలిగించాలని: రాబోయే సంవత్సరాల్లో రాష్ట్రంలో రోడ్లు, పట్టణాలు మౌలిక వసతులు, పోర్టులు, విమానాశ్రయాలు, విద్య, వైద్య, పరిశ్రమలు, పర్యాటక, తదితర రంగాల్లో చేపట్టవలసిన వివిధ కార్యక్రమాకు నిధులు సమకూర్చేందుకు ప్రభుత్వ బడ్జెట్ మాత్రమే సరిపోదు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రైవేట్ పెట్టుబడులను సర్కారు ఆహ్వానిస్తోంది. ఆయా ప్రాజెక్టులతో ప్రజలకు, రాష్ట్రానికి ప్రయోజనం కలిగించాలని పీపీపీ విధానంలో నిర్ణయించారు. ఆయా ప్రాజెక్టుల సాకారానికి అవసరమైన కొంత నిధిని ప్రభుత్వం వయబిలిటీ బ్రిడ్జి ఫండ్ (VGF)గా అందిస్తుంది. కొత్తగా వీజీఎఫ్ను ఏర్పాటు చేసి వడ్డీ లేని రుణం రూపంలో అందిస్తుంది. పెట్టుబడులు పెట్టే ప్రైవేటు సంస్థలకు తక్షణ ప్రయోజనం దక్కాయి. ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం ఈ వెసులుబాటు కల్పిస్తోంది.
ఆదాయం సృష్టించేందుకు అవకాశం: ఒక ప్రాజెక్టు ఆర్థికంగా సాకారం అయ్యేందుకు అవసరమైతే ప్రైవేటు పెట్టుబడికి అదనంగా కొంత మొత్తం నిధిని ప్రభుత్వం వీజీఎఫ్గా భరిస్తుంది. అది ప్రభుత్వ గ్రాంటు. ఆదాయం సృష్టించేందుకు అవకాశం ఉన్న రంగాల్లో, మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించే రంగాల్లో మొత్తం ప్రాజెక్టు వ్యయంలో 20 శాతం వరకు వయబిలీటీ గ్యాప్ ఫండ్గా ఇస్తారు. సామాజిక సేవారంగంలో మొత్తం వ్యయంలో కొన్ని ప్రాజెక్టులకు 30 శాతం వరకు, మరికొన్నింటికి 40 శాతం వరకు వీజీఎఫ్గా రాష్ట్రం భరిస్తుంది. వీజీఎఫ్ కింద సామాజికేతర రంగాల్లో మొత్తం ప్రాజెక్టు వ్యయంలో 20 శాతం వరకు వడ్డీలేని రుణంగా ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. ఎంత ప్రైవేటు పెట్టుబడికి ఎంత వీజీఎఫ్ని ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, రుణంగా ఇచ్చిన బ్రిడ్జి ఫండ్ ఎప్పుడు తిరిగి చెల్లించాలి తదితరాలను మార్గదర్శకాల్లో పొందు పరిచారు.
ప్రైవేటు సంస్థకు నిర్దిష్ట కాలపరిమితి: మార్గదర్శకాల్లో కొన్ని కీలకాంశాలతో పాటు షరతులను పొందుపరిచారు. ప్రాజెక్టులను తర్వగా గుర్తించి, వెంటనే అనుమతులు ఇచ్చి వేగంగా అమలు చేయాలి. రాష్ట్రానికి భవిష్యత్తులో ఇది ఆర్థిక వనరుగా మారడం, సంస్థాగతంగా, చట్టపరంగా, భాగస్వాములందరి మధ్య స్పష్టత ఉండాలి. టెండర్లు, బిడ్ విధానం, పారదర్శకంగా ప్రైవేటు, పబ్లిక్ రంగ ప్రయోజనాలు కాపాడేలా ఉండాలి. ప్రజలకు అందించే సేవలు వారికి అందుబాటు ధరల్లో ఉండేలా చూడటం రియల్ టైం పనితీరును అంచనా వేసే సాంకేతికతను ఉపయోగించాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
ప్రైవేటు సంస్థలో 51 శాతం ప్రభుత్వేతర పెట్టుబడి ఉండాలని తెలిపింది. రాయితీ పొందేందుకు ఆ ప్రైవేటు సంస్థకు నిర్దిష్ట కాలపరిమితి తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఆ కాలపరిమితి తర్వాత అది ప్రభుత్వానికి చెందాలని స్పష్టం చేసింది. ఇందులో ప్రభుత్వం, ప్రైవేటు సంస్థ ఎంత రిస్క్ భరించాలో ముందే స్పష్టత ఉండాలని తెలిపింది. ఒప్పందంలో నిర్దేశించుకున్న ఫలితం అందిన దాన్ని బట్టే చెల్లింపులు ఆధారపడి ఉండాలని ఈ పీపీపీ ప్రాజెక్టుల్లో ప్రజలకు అందించే సేవలకు ప్రభుత్వమే చివరికి బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని తెలిపింది.
నాలుగు దశల్లో సమగ్ర అధ్యయనం: ప్రభుత్వంలోని ప్రతి శాఖ పీపీపీ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి ఏడాది, 5 ఏళ్ల ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలి. ఈ ప్రాజెక్టులపై నాలుగు దశల్లో సమగ్ర అధ్యయనం చేయనుంది. ఆ తర్వాత బిడ్డింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభించాల్సి ఉంటుంది. దానివల్ల ప్రజలు, ప్రభుత్వానికి దీర్ఘకాలంలో ఆర్థికంగా ఉపయోగమా లేదా అన్నది పరిశీలించాలి. రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక కమిటీ, పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి విధి విధానాల ప్రకారం అన్ని అర్హతలు ఉన్న తర్వాతే వీజీఎఫ్, వీబీఎఫ్ వర్తింపజేయాలి. అంశాల వారీగా ఆర్థికశాఖ మదింపు చేసి అనుమతి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. పరిపాలన పరంగా పీపీపీ విభాగం ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలి, ఏ ప్రభుత్వశాఖ దేనికి బాధ్యత వహించాలనే వివరాలను కూడా ఈ విధానంలో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు.
తిరుమలకు సరికొత్త హంగులు - రూ.900 కోట్ల ప్రాజెక్టులకు ‘బ్రహ్మోత్సవ ముహూర్తం’
రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపైనే పీఎమ్ ఆవాస్ ఇళ్ల భారం - వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కేంద్రమిచ్చిన రూ.2,900 కోట్లు పక్కదారి