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రియల్టర్ల ఆగడాలకు చెక్ - మార్ట్​గేజ్​ ధ్రువీకరణకు కొత్త పాలసీ సిద్ధం!

మౌలిక వసతులు పూర్తికాకున్నా తప్పుడు సర్టిఫికెట్లతో మార్ట్​గేజ్​ ఆస్తులు వెనక్కు - పట్టణ ప్రణాళిక అధికారులు బిల్డింగ్​ను తనిఖీ చేసి ఓసీ జారీ - మార్టిగేజ్​ ధ్రువీకరణకు యూఎల్‌బీల బాధ్యత

PROCESS OF MORTGAGE
PROCESS OF MORTGAGE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 2:47 PM IST

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New Policy For Mortgage Process : హైదరాబాద్​లో నగర జనాభా పెరుగుతున్నందున కుప్పలు కుప్పలుగా అపార్ట్​మెంట్​లు పుట్టుకొస్తునే ఉన్నాయి. ఇలా కట్టిందే ఆలస్యం అలా కొనుగోలు అవుతున్నాయి. అయితే ఈ క్రమంలో కొంతమంది పలు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. భవనంలో మౌలిక వసతులు పూర్తికాకున్నా తప్పుడు సర్టిఫికెట్లతో పురపాలక సిబ్బంది సాయంతో మార్ట్‌గేజ్​ ఆస్తులను విడిపించుకుని వాటిని ఇతరులకు విక్రయిస్తున్నారు. ఇటీవల ఓ బిల్డర్​ హైదరాబాద్​లో ఈ తరహా మోసానికి పాల్పడ్డాడు. ఇకపై ఇలాంటి ఉల్లంఘనలకు ప్రభుత్వం చెక్‌ పెట్టనుంది. తప్పుడు ధ్రువపత్రాలు సమర్పించడం కుదరదని తెలిపింది.

పలు సంస్కరణలు ప్రారంభం : ఇలాంటి మోసాలు ఎక్కువగా పుర, నగర పాలికల్లో ఉండే దిగువ స్థాయి అధికారులు, కొందరు బిల్డర్లు కుమ్మకై చేస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది. దాంతో మార్ట్​గేజ్​ విధానాన్ని పక్కాగా అమలు చేసేందుకు పలు సంస్కరణలు తీసుకుని వచ్చింది. ఈ విధానాన్ని మొదట హైదరాబాద్​లోని మహానగర పరిధిలో చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీన్ని ఒకటి, రెండు రోజుల్లో ఉత్తర్వులు జారీ చేయనున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం.

మార్ట్​గేజ్ దేనికి వర్తిస్తుంది? : 240 చదరపు గజాల్లో లేదంటే అంతకు పైబడిన స్థలాల్లో నిర్మించే భవనాలు, మూడు అంతస్తుల కన్నా ఎక్కువగా నిర్మించే అపార్ట్​మెంట్లకు మార్ట్​గేజ్​ నిబంధన వర్తిస్తుంది. అయితే నిర్మాణ విస్తీర్ణంలో పది శాతం ప్రాంతాన్ని స్థానిక సంస్థ పేరుపై సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ ఆఫీస్​లో తాకట్టు పెట్టాలి. భవన నిర్మాణం అంతా పూర్తయ్యాక పట్టణ ప్రణాళిక అధికారులు బిల్డింగ్​ను తనిఖీ చేస్తారు. ప్రమాణాల మేరకు అన్ని నిబంధనలు పాటించినట్లు నిర్ధారణకు వస్తేనే ఓసీ జారీ చేస్తారు. ఈ ఓసీ ఆధారంగా స్థానికి సంస్థలు తాకట్టులో ఉన్న స్థలాన్ని విడుదల చేస్తారు. ఈ విధంగా సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ ఆఫీస్​లో తాకట్టు ఆస్తిని సంబంధిత యజమానికి ఇస్తారు. ఈ క్రమంలో ఏవైన ఉల్లంఘనలు ఉంటే తాకట్టు పెట్టిన ఆస్తిని జప్తు చేసేందుకు స్థానిక సంస్థలకు అధికారం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మహానగర పరిధిలో ఆమోదించిన ప్లాన్​కు భిన్నంగా సెట్​బ్యాక్​ లేదా అదనపు పోర్షన్​లు నిర్మిస్తున్నారు. ఇలా నిర్మించటం వల్ల డ్రైనేజీ సమస్యలు, విద్యుత్‌ లోడ్, తాగునీటి సరఫరాపై ప్రభావం పడుతోంది.

బాధ్యులుగా కమిషనర్లు : మార్ట్​గేజ్​ రిలీజ్​కు జారీ చేసే ధ్రువీకరణను అప్పుడు పట్టణ ప్రణాళిక అధికారులు చేస్తుండేవారు. కానీ ప్రస్తుతం ఆ బాధ్యతను పట్టణ స్థానిక సంస్థల(యూఎల్‌బీ) కమిషనర్లకు ఇచ్చారు. సర్టిఫికెట్లను ఇకపై ఆన్​లైన్​లో పూర్తి చేసి స్టాంపులు రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖకు పంపాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల మోసాలకు పాల్పడే వారికి చెక్​ పడనుంది. ఈ విధానం కోసం రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ వెబ్‌సైట్‌లో ఓ మాడ్యూల్‌ను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

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TAGGED:

TG NEW BUILDING RULES
WHAT IS MORTGAGE
PROCESS OF MORTGAGE
మార్ట్‌గేజ్‌ ప్రక్రియలో మార్పులు
NEW POLICY FOR MORTGAGE PROCESS

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