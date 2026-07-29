రియల్టర్ల ఆగడాలకు చెక్ - మార్ట్గేజ్ ధ్రువీకరణకు కొత్త పాలసీ సిద్ధం!
మౌలిక వసతులు పూర్తికాకున్నా తప్పుడు సర్టిఫికెట్లతో మార్ట్గేజ్ ఆస్తులు వెనక్కు - పట్టణ ప్రణాళిక అధికారులు బిల్డింగ్ను తనిఖీ చేసి ఓసీ జారీ - మార్టిగేజ్ ధ్రువీకరణకు యూఎల్బీల బాధ్యత
Published : July 29, 2026 at 2:47 PM IST
New Policy For Mortgage Process : హైదరాబాద్లో నగర జనాభా పెరుగుతున్నందున కుప్పలు కుప్పలుగా అపార్ట్మెంట్లు పుట్టుకొస్తునే ఉన్నాయి. ఇలా కట్టిందే ఆలస్యం అలా కొనుగోలు అవుతున్నాయి. అయితే ఈ క్రమంలో కొంతమంది పలు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. భవనంలో మౌలిక వసతులు పూర్తికాకున్నా తప్పుడు సర్టిఫికెట్లతో పురపాలక సిబ్బంది సాయంతో మార్ట్గేజ్ ఆస్తులను విడిపించుకుని వాటిని ఇతరులకు విక్రయిస్తున్నారు. ఇటీవల ఓ బిల్డర్ హైదరాబాద్లో ఈ తరహా మోసానికి పాల్పడ్డాడు. ఇకపై ఇలాంటి ఉల్లంఘనలకు ప్రభుత్వం చెక్ పెట్టనుంది. తప్పుడు ధ్రువపత్రాలు సమర్పించడం కుదరదని తెలిపింది.
పలు సంస్కరణలు ప్రారంభం : ఇలాంటి మోసాలు ఎక్కువగా పుర, నగర పాలికల్లో ఉండే దిగువ స్థాయి అధికారులు, కొందరు బిల్డర్లు కుమ్మకై చేస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది. దాంతో మార్ట్గేజ్ విధానాన్ని పక్కాగా అమలు చేసేందుకు పలు సంస్కరణలు తీసుకుని వచ్చింది. ఈ విధానాన్ని మొదట హైదరాబాద్లోని మహానగర పరిధిలో చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీన్ని ఒకటి, రెండు రోజుల్లో ఉత్తర్వులు జారీ చేయనున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం.
మార్ట్గేజ్ దేనికి వర్తిస్తుంది? : 240 చదరపు గజాల్లో లేదంటే అంతకు పైబడిన స్థలాల్లో నిర్మించే భవనాలు, మూడు అంతస్తుల కన్నా ఎక్కువగా నిర్మించే అపార్ట్మెంట్లకు మార్ట్గేజ్ నిబంధన వర్తిస్తుంది. అయితే నిర్మాణ విస్తీర్ణంలో పది శాతం ప్రాంతాన్ని స్థానిక సంస్థ పేరుపై సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్లో తాకట్టు పెట్టాలి. భవన నిర్మాణం అంతా పూర్తయ్యాక పట్టణ ప్రణాళిక అధికారులు బిల్డింగ్ను తనిఖీ చేస్తారు. ప్రమాణాల మేరకు అన్ని నిబంధనలు పాటించినట్లు నిర్ధారణకు వస్తేనే ఓసీ జారీ చేస్తారు. ఈ ఓసీ ఆధారంగా స్థానికి సంస్థలు తాకట్టులో ఉన్న స్థలాన్ని విడుదల చేస్తారు. ఈ విధంగా సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్లో తాకట్టు ఆస్తిని సంబంధిత యజమానికి ఇస్తారు. ఈ క్రమంలో ఏవైన ఉల్లంఘనలు ఉంటే తాకట్టు పెట్టిన ఆస్తిని జప్తు చేసేందుకు స్థానిక సంస్థలకు అధికారం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మహానగర పరిధిలో ఆమోదించిన ప్లాన్కు భిన్నంగా సెట్బ్యాక్ లేదా అదనపు పోర్షన్లు నిర్మిస్తున్నారు. ఇలా నిర్మించటం వల్ల డ్రైనేజీ సమస్యలు, విద్యుత్ లోడ్, తాగునీటి సరఫరాపై ప్రభావం పడుతోంది.
బాధ్యులుగా కమిషనర్లు : మార్ట్గేజ్ రిలీజ్కు జారీ చేసే ధ్రువీకరణను అప్పుడు పట్టణ ప్రణాళిక అధికారులు చేస్తుండేవారు. కానీ ప్రస్తుతం ఆ బాధ్యతను పట్టణ స్థానిక సంస్థల(యూఎల్బీ) కమిషనర్లకు ఇచ్చారు. సర్టిఫికెట్లను ఇకపై ఆన్లైన్లో పూర్తి చేసి స్టాంపులు రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖకు పంపాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల మోసాలకు పాల్పడే వారికి చెక్ పడనుంది. ఈ విధానం కోసం రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ వెబ్సైట్లో ఓ మాడ్యూల్ను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
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