తెలంగాణలో భూసేకరణకు ప్రత్యేక చట్టం - వచ్చే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో బిల్లు!
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ల్యాండ్ పూలింగ్ చట్టానికి ప్రభుత్వం కసరత్తు - భూమి కోల్పోయే రైతులకు అభివృద్ధి చేసిన స్థలాలు - వచ్చే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో బిల్లు - ముసాయిదా బిల్లుకు తుది రూపు
Published : July 20, 2026 at 9:00 AM IST
Land Pooling Act in Telangana : తెలంగాణలో భారీ మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులకు భూసేకరణలో ఎదురవుతున్న సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగులు వేస్తోంది. సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ల్యాండ్ పూలింగ్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చేందుకు అధికార యంత్రాంగం వేగంగా కసరత్తు ప్రారంభించింది. తెలంగాణ కాంప్రహెన్సివ్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ ప్లానింగ్ బిల్లు-2026 ప్రాథమిక ముసాయిదా సిద్ధమైనట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. ఈ బిల్లులో ఏమేం అంశాలు ఉండాలో సీఎస్ సంజయ్జాజు పురపాలక, రోడ్లు-భవనాలు, ఇరిగేషన్, రవాణా తదితర శాఖలు, హెచ్ఎండీఏ ఉన్నతాధికారులతో గురు, శుక్రవారాల్లో సెక్రేటరియట్లో చర్చలు చేశారు.
ఈ ముసాయిదా బిల్లుకు తుది రూపు ఇచ్చేందుకు అధికారుల కసరత్తు సాగుతోంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక వచ్చే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ల్యాండ్ పూలింగ్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. గుజరాత్, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర రాష్ట్రాల్లో అమలవుతున్న విధానాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయని గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. తెలంగాణలో ఇప్పటివరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలయ్యే ప్రత్యేక ల్యాండ్ పూలింగ్కు సంబంధించి ఎటువంటి చట్టం లేదు. అందుకు అనుగుణంగా కొత్త చట్టాన్ని రూపొందించే దిశగా ప్రభుత్వం ముమ్మరంగా అడుగులు వేస్తోంది.
అటు యజమానులకు, ఇటు ప్రభుత్వానికి లాభం : రాష్ట్రంలో నేషనల్ హైవేలు, రైల్వే లైన్లు, రీజినల్ రింగ్ రోడ్, పారిశ్రామిక కారిడార్లు, ఇండస్ట్రియల్ పార్కులు, టౌన్షిప్లు, ప్రతిపాదిత హైస్పీడ్ రైలు మార్గాలు, విమానాశ్రయాల విస్తరణ, సాగునీటి ప్రాజెక్టులు వంటి అభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు భారీగా భూములు అవసరం అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఏదైనా ప్రాజెక్టుకు భూసేకరణ ప్రారంభించగానే తమ భూములు పోతాయనే భయంలో రైతులు ఉంటున్నారు. నిరసన బాట పడుతున్నారు. ఈక్రమంలో ప్రాజెక్టులతో అందరికీ సమానంగా ప్రయోజనం చేకూరే విధానాన్ని రూపొందించాలన్నదే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన ఉద్దేశమని ల్యాండ్ పూలింగ్ అధ్యయనం టీంలోని ఒక ఉన్నతాధికారి తెలిపారు.
పూలింగ్లో తీసుకున్న భూముల్లో మౌలిక వసతుల ఏర్పాటు అనంతరం కొంత భాగాన్ని ప్లాట్ల రూపంలో తిరిగి భూయజమానులకు కేటాయించే విధానంపై అధికారులు తీవ్ర కసరత్తు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. రాష్ట్రంలో భారీ సాగునీటి ప్రాజెక్టులు చిన్నచిన్న భూసమస్యల కారణంగా జాప్యానికి గురవుతున్న నేపథ్యంలో ఇరిగేషన్ శాఖను కూడా ఈ ప్రక్రియలో ప్రభుత్వం పాల్గొనేలా చేసింది.
త్వరలో ఉన్నతాధికారులతో ప్రత్యేక కమిటీ : ల్యాండ్ పూలింగ్ ముసాయిదా బిల్లు ప్రస్తుతం ప్రాథమిక దశలో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు, కొత్త విధానానికి తుదిరూపు ఇచ్చేందుకు వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో త్వరలోనే ప్రత్యేక కమిటీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమిస్తుందని తెలుస్తోంది. ఆ కమిటీ సిఫారసుల ఆధారంగా బిల్లుకు తుది రూపం ఇవ్వనున్నట్లు సంకేతాలు వస్తున్నాయి. భూసేకరణకు చట్టబద్ధ ప్రత్యామ్నాయాన్ని తీసుకురావడం, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంటిగ్రేటేడ్ విధానం వంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఉప్పల్ భగాయత్ మోడల్, రాష్ట్రవ్యాప్త చట్టబద్ధం : గతంలో హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ భగాయత్ ప్రాంతంలో హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ భూయజమానుల భాగస్వామ్యంతో ల్యాండ్ పూలింగ్ను చేపట్టింది. అందులో కొంత భూమిని మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుకు, ఇతర అవసరాలకు వినియోగించింది. మిగిలిన దాంట్లో కొంత భూమి యజమానులకు అభివృద్ధి చేసిన ప్లాట్ల రూపంలో అందజేసింది. ఈక్రమంలో ఇక్కడ ల్యాండ్ పూలింగ్లో అనుభవమున్న హెచ్ఎండీఏలోని ఓ ఉన్నతాధికారికి బిల్లు రూపకల్పనలో కీలక బాధ్యతలు అప్పగించినట్లు సమాచారం.
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