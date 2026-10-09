ఏపీ పింఛన్దారులకు బిగ్ అలర్ట్ - నవంబర్ 1 నుంచి కొత్త విధానం
AP Pension New Rules : పింఛన్ల పంపిణీ పథకంలో నవంబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి కొత్త విధానం అమల్లోకి రానుంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ వాటాలను వేర్వేరుగా లబ్ధిదారులకు అందించనున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 9:55 PM IST
Pension New Rules : పింఛన్ల పంపిణీ పథకంలో నవంబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి కొత్త విధానం అమల్లోకి రానుంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ వాటాలను వేర్వేరుగా లబ్ధిదారులకు అందించనున్నాయి. అయితే ఇందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాటాను లబ్ధిదారులకు నేరుగా తమ ఇళ్లవద్దే నగదు రూపంలో స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు సచివాలయల సిబ్బందితో అందించనుండగా, కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటాను మాత్రం లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో డీబీటీ (డైరెక్ట్ బెనిఫిషరీ ట్రాన్స్ఫర్) విధానంలో నేరుగా జమ చేయనున్నారు.
నేరుగా నగదు రూపంలో : ఈ విధానంతో వృద్ధులు, ఒంటరి మహిళలకు అందే రూ.4 వేలలో కేంద్రం వాటా రూ.200 బ్యాంకు ఖాతాలో జమ కాగా, మిగిలిన రూ.3,800 నగదు రూపంలో సచివాలయ సిబ్బంది అందిస్తారు. దివ్యాంగులకు అందించే రూ.6వేలలో కేంద్రం వాటా రూ.300 లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాలో జమ కానుండగా, మిగిలిన రూ.5700 నేరుగా నగదు రూపంలో అందించనున్నట్లు ప్రకటించారు.
ఆధార్ నంబర్ ద్వారా : కొత్త విధానంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటా పొందాలంటే లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాలకు ఆధార్ అనుసంధానం తప్పనిసరని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఆధార్ కేవైసీ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. తమ ఖాతాలకు ఎన్పీసీఐ (నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా) తప్పనిసరిగా పూర్తయి ఉండాలంటున్నారు. జాతీయ స్థాయిలో ఆధార్ నంబర్ ద్వారా ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించిన నగదు బదిలీ సులభతరం అవుతుందన్నారు.
నగదు జమకాక ఇబ్బందులు : చాలా మంది పలు ప్రైవేట్, చిన్న మొత్తాల బ్యాంకులకు సంబంధించి ఖాతాలను, డిజిటల్ ఖాతాలను తెరుస్తున్నారు. దీంతో వారు చివరిగా ప్రారంభించిన ఖాతాలకు, పాస్ పుస్తకాలు లేని డిజిటల్ ఖాతాలకు ఆధార్ అనుసంధానం కావడంతో నగదు జమకాక ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు.
ఎన్ని బ్యాంకు ఖాతాలున్నా : తమ ఆధార్ అనుసంధానం ఎన్పీసీఐ లింక్ను సరిచూసుకొని ఖాతాలను వినియోగించుకోవడం ద్వారా ఇబ్బందులకు చెక్ పెట్టవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. వినియోగదారుడికి ఎన్ని బ్యాంకు ఖాతాలున్నా ఎన్పీసీఐ లింక్ ఒక ఖాతాకే ఉంటుంది. వినియోగదారులు నేరుగా www.npci.org.in అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించి మార్పులు చేసుకోవచ్చని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
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