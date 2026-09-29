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నిజామాబాద్​లో కొత్త వరికి అధిక ధర - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న రైతులు

నిజామాబాద్​లో కోతకు వస్తున్న కొత్త వరికి మంచి ధర లభిస్తోంది. వరిని ఎక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయడానికి ప్రైవేట్ వ్యాపారులు పోటీపడుతున్నారు. ఎల్​నినో కారణంగా ఈసారి రాష్ట్రంలో 55.89 లక్షల ఎకరాల్లోనే నాట్లు వేశారు.

High Price For New Paddy In Nizamabad
నిజామాబాద్​లో కొత్త వరికి అధిక ధర (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2026 at 1:17 PM IST

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High Price For New Paddy In Nizamabad : ఖరీఫ్ సీజన్‌లో వరి నాట్లు వేయడం ప్రారంభించిన రాష్ట్రంలోని మొదటి జిల్లా నిజామాబాద్. అందువల్ల ఇతర జిల్లాల కంటే ఇక్కడ కోతలు ఒక నెల ముందుగానే మొదలవుతాయి. వారం రోజుల క్రితమే నూర్పిడి పనుల సందడి మొదలైంది. మరోవైపు 'ఎల్​నినో' ప్రభావం వల్ల ఇతర జిల్లాల్లో వరి సాగు గణనీయంగా తగ్గింది. ఈ నేపథ్యంలో నిజామాబాద్ జిల్లాలో కోతకు వస్తున్న కొత్త వరికి బంగారంలా అధిక ధర లభిస్తోంది.

నూర్పిడి కేంద్రాల వద్దే నేరుగా అధిక ధరలకు వరిని కొనుగోలు చేయడానికి ప్రైవేట్ వ్యాపారులు తీవ్రంగా పోటీపడుతున్నారు. గత ఖరీఫ్ సీజన్‌లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 67.30 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగు జరిగింది. ఎల్​నినో కారణంగా ఈ సీజన్‌లో కేవలం 55.89 లక్షల ఎకరాల్లో మాత్రమే నాట్లు వేశారు. అంటే గత ఏడాదితో పోలిస్తే సాగు విస్తీర్ణంలో 17% తగ్గుదల నమోదైంది. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి నల్గొండ, మెదక్, కరీంనగర్, వరంగల్ జిల్లాల్లో ఈ తగ్గుదల తీవ్రంగా ఉంది.

ఈ సీజన్‌లో జూన్ నెలలో నేను పది ఎకరాల్లో వరి పంటను సాగు చేశాను. పంటలో కొంత భాగం కోత పూర్తయిన తర్వాత మిర్యాలగూడకు చెందిన ఒక వ్యాపారికి కల్లం దగ్గరే అమ్మేశాను. క్వింటాలుకు రూ.3,025 చొప్పున 50 బస్తాలు అమ్మాను - మదన్ భాస్కర్, ఎడపల్లి రైతు

బరువు తగ్గుతుందనే ఆందోళన లేదు

ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో సాధారణ సాగు విస్తీర్ణంలో 98% మేర వరి సాగు జరిగింది. నిజామాబాద్​లో 4.30 లక్షల ఎకరాల్లో, కామారెడ్డి జిల్లాలో 3.20 లక్షల ఎకరాల్లో నాట్లు పూర్తయ్యాయి. నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్, స్థానిక చెరువులు వర్షపు నీటితో నిండటంతో, రైతులు తమ పంటలు ఎండిపోకుండా కాపాడుకోగలిగారు. ఫలితంగా ఉమ్మడి జిల్లాలో 15 లక్షల క్వింటాళ్ల వరి దిగుబడి వస్తుందని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పుడు కోతలు మొదలవడంతో, ముడి వరికి క్వింటాలుకు రూ.3,000 వరకు ధర లభిస్తోంది. అలాగే ఆరబెట్టే సమయంలో బరువు తగ్గుతుందనే ఆందోళన రైతులకు లేకుండా పోయింది. ప్రస్తుతం కేఎన్​ఎం 1638 సన్న రకం వరి క్వింటాలుకు రూ.3,020 చొప్పున అమ్ముడవుతోంది.

ఖరీఫ్​లో నేను 7 ఎకరాల్లో వరిని సాగు చేశా. 37 క్వింటాళ్ల సన్న రకం వరి దిగుబడి వచ్చింది. ఈ ఏడాది ధరలు ఆశాజనకంగా ఉన్నాయి. నెల్లూరుకు చెందిన ఒక వ్యాపారి క్వింటాలుకు రూ.3,020 చొప్పున ముడి వరిని కొనుగోలు చేశారు - మురళీకృష్ణ, వర్ని మండల రైతు

ప్రభుత్వం మద్దుతు ధర కంటే ఎక్కువ

'ఎ' గ్రేడ్ సన్నరకం వరికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్వింటాలుకు రూ.2,461 మద్దతు ధరను నిర్ణయించింది. రూ.500 బోనస్‌ను కలుపుకుంటే, మొత్తం ధర రూ.2,961 అవుతుంది. ప్రస్తుతం నిజామాబాద్ జిల్లాలో సన్నరకం వరికి క్వింటాలుకు రూ.3,000 ధర లభిస్తోంది. బీపీటీ రకం వరి పంట మరో వారంలో కోతకు సిద్ధమవుతుందని అంచనా. క్వింటాలుకు రూ.3,500 వరకు ధర పలకవచ్చని వ్యాపారులు భావిస్తున్నారు. దీనివల్ల సన్న రకం వరికి క్వింటాలుకు సగటున రూ.3,000 నుంచి రూ.3,500 వరకు ధర లభిస్తుందని రైతులు ఆశిస్తున్నారు. వరి ధరలు పెరుగుతుండటంతో రాబోయే రోజుల్లో బియ్యం ధరలు కూడా మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

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TAGGED:

AGRICULTURE IN NIZAMABAD
PADDY PRICE IN NIZAMABAD DISTRICT
నిజామాబాద్​లో కొత్త వరికి అధిక ధర
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HIGH PRICE FOR PADDY IN NIZAMABAD

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