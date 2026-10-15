మన్యంలో పసిడి కాంతులు - 'చింతపల్లి వన్'తో వలిసె రైతులకు సరికొత్త ఆశలు
Valisela crop Alluri : అల్లూరి మన్యంలో వలిసెల సాగుపై శాస్త్రవేత్తలు ఏడేళ్లుగా పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. అధిక దిగుబడినిచ్చే 'చింతపల్లి వన్' వంగడాన్ని త్వరలో అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 4:51 PM IST
Valisela Crop in Manyam : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అనగానే ముందుగా కాఫీ తోటలు గుర్తుకొస్తాయి. వాటితో పాటే పచ్చని కొండల మధ్య పసుపు పచ్చని తివాచీ పరిచినట్లుండే వలిసెల పంటే కళ్ల ముందు మెదులుతుంది. మన్యానికే సొంతమైన ఈ అందం చూసేందుకు రెండు కళ్లు చాలవు. గిరిజనులకు ఆదాయాన్ని, ఆహ్లాదాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తున్న ఈ వలిసె సాగులో ఇప్పుడు సరికొత్త విప్లవం రాబోతోంది. మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 47 వేల ఎకరాల్లో ఈ వలిసె పంట సాగవుతోంది. ఇందులో ఒక్క అల్లూరి జిల్లాలోనే 20 వేల ఎకరాల్లో గిరిజన రైతులు దీనిని పండిస్తున్నారు. నూనె గింజల సాగులో వేరుశనగ తర్వాత స్థానం వలిసెలదే.
Chintapalli-1 variety : మన్యంలో వలిసెల సాగును మరింత ప్రోత్సహించేందుకు వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. చింతపల్లి ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా క్షేత్రంలో వలిసె పూలపై పెద్ద ఎత్తున ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి. సుమారు ఏడేళ్ల పాటు వివిధ దశల్లో శాస్త్రవేత్తలు ఈ పరిశోధనలు సాగించారు. అల్లూరి జిల్లాతో పాటు విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లోని పరిశోధనా కేంద్రాల్లోనూ నూతన వంగడాలపై ప్రయోగాలు చేశారు. ఈ సుదీర్ఘ పరిశోధనల్లో 'చింతపల్లి వన్' అనే కొత్త రకం అత్యుత్తమ ఫలితాలను ఇస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ విషయాన్ని చింతపల్లి ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనాస్థానం ఏడీఆర్ డాక్టర్ ఆదిలక్ష్మి స్పష్టం చేశారు.
ఒకప్పుడు మన్యంలో ఎటు చూసినా వలిసెల పంటే కనువిందు చేసేది. కానీ ఏటికేడు ఈ పంట సాగు విస్తీర్ణం విపరీతంగా తగ్గిపోతోంది. మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు రైతులకు తీవ్ర నష్టాన్ని మిగుల్చుతున్నాయి. పంట బాగా చేతికొచ్చినా సరైన మార్కెటింగ్ సదుపాయం ఉండటం లేదు. గింజల నుంచి నూనె తీసేందుకు స్థానికంగా గానుగ మిల్లులు కూడా అందుబాటులో లేకపోవడం రైతులకు శాపంగా మారింది. వీటికి తోడు 'ఆకాశ పందిరి' అనే కలుపు తీగ వలిసె పంటకు ప్రధాన శత్రువుగా మారింది. వలిసె విత్తనాల్లో ఈ కలుపు తీగ విత్తనాలు సులభంగా కలిసిపోతున్నాయి. దీనివల్ల పంట ఎదుగుదల ఆగిపోయి, దిగుబడులు భారీగా పడిపోతున్నట్లు వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు.
దిల్లీ ఐఐఓఆర్ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక ప్రాజెక్టు : మన్యంలో నూనె గింజల పంటలను లాభసాటిగా మార్చాలన్నది ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ మేరకు దిల్లీకి చెందిన భారతీయ నూనె గింజల పరిశోధనా సంస్థ (ఐఐఓఆర్) ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. అఖిల భారత పంటల సమన్వయ పథకం కింద చింతపల్లి కేంద్రంగా ప్రత్యేకంగా వలిసెల ప్రాజెక్టును అమలు చేస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు మూడు వేలకు పైగా వలిసెల రకాలను ఇక్కడ నిశితంగా పరిశీలించారు. వాటిపై నిరంతర పరిశోధనలు చేసి, స్థానిక వాతావరణానికి సరిపోయే అత్యుత్తమ రకాన్ని కనుగొన్నారు. ఆ నూతన వంగడమే 'చింతపల్లి వన్'. ఈ కొత్త రకాన్ని ఈ ఏడాది మన్యంలో ప్రయోగాత్మకంగా సాగు చేస్తున్నారు.
"కొత్తగా అభివృద్ధి చేసిన 'చింతపల్లి వన్' వలిసెల రకాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేస్తున్నాం. ఈ ఏడాది ఈ కొత్త విత్తనాలను చిరు సంచుల (మినీ కిట్) రూపంలో ప్యాక్ చేశాం. అల్లూరి, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లోని ఎంపిక చేసిన కొంతమంది రైతులకు వీటిని అందించాం. ప్రస్తుతం రైతుల పొలాల్లో ఈ పంట సాగులో ఉంది. అక్కడ వచ్చే దిగుబడులు, వాటి తుది ఫలితాల ఆధారంగా ఈ రకాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలోనే అధికారికంగా విడుదల చేయనుంది. ఇందుకు సంబంధించి అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లు వేగంగా చేస్తున్నాం." -డాక్టర్ బయ్యపురెడ్డి, సీనియర్ శాస్త్రవేత్త, వలిసెల ప్రాజెక్టు
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