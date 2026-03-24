ఫాంహౌస్ కేసు : ఏడాదిగా రోహిత్ రెడ్డికి డ్రగ్స్ సరఫరా - తెరపైకి మరో నలుగురి పేర్లు
హైదరాబాద్కు చెందిన రాకేశ్ వర్మ ద్వారా డ్రగ్స్ సరఫరా - రాకేశ్ వర్మ, రోహిత్ రెడ్డి మధ్య లావాదేవీలు గుర్తించిన పోలీసులు - డ్రగ్ పెడ్లర్ అభిషేక్సింగ్ కోసం తీవ్రంగా గాలింపు
Published : March 24, 2026 at 7:37 AM IST
Moinabad Farmhouse Drugs Case Update : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలకలం సృష్టించిన మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్ డ్రగ్స్ కేసులో కొత్త పేర్లు బయట పడుతున్నాయి. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం దర్యాప్తులో మరో నలుగురి పేర్లు వెలుగులోకి రాగా, హైదరాబాద్కు చెందిన రాకేశ్ వర్మ ద్వారా డ్రగ్స్ సరఫరా అయినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇతనితో రోహిత్ రెడ్డి, కౌశిక్ రవి మధ్య లావాదేవీలు జరిగినట్లు గుర్తించారు. ఓవైపు డ్రగ్ పెడ్లర్ అభిషేక్ సింగ్ కోసం పోలీసులు గాలిస్తుండగా, అనూహ్యంగా అతడి తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు రాజేంద్రనగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో మిస్సింగ్ కేసు నమోదైంది. మరోవైపు అరెస్ట్ అయిన నిందితులు పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి, రితేశ్ రెడ్డి, నమిత్ శర్మను మూడు రోజుల కస్టడీకి ఉప్పరపల్లి కోర్టు అనుమతించింది.
హైదరాబాద్కు చెందిన డ్రగ్ పెడ్లర్ రాకేశ్వర్మ, అతని సహాయకుడు రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్లోని భవానీనగర్కు చెందిన ఇంటీరియర్ డిజైనర్ అభిషేక్ సింగ్తో పాటు రాజస్థాన్కు చెందిన అతడి స్నేహితుడి పాత్రను స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం గుర్తించింది. రోహిత్ రెడ్డి, బెంగళూరుకు చెందిన న్యాయవాది కౌశిక్ రవితో రాకేశ్ వర్మ మధ్య ఏడాదికాలంగా డ్రగ్స్ కొనుగోలు, ఇతర లావాదేవీలు జరిగాయి. రోహిత్ రెడ్డి, కౌశిక్ రవికి డ్రగ్స్ అవసరమున్నప్పుడు రాకేశ్వర్మను సంప్రదిస్తుంటారని, అతడు అభిషేక్ సింగ్, మరొకరి ద్వారా మాదక ద్రవ్యాలు పంపిస్తున్నట్లు సమాచారం తెలిసింది.
మరిన్ని మలుపుల దిశగా : ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి ఈ ముగ్గురు పరారైనట్లు తెలుస్తోంది. నాలుగో వ్యక్తి గతంలో గోవాలో జరిగిన పార్టీలో డ్రగ్స్ తీసుకున్నట్లు, అతనితో రోహిత్ రెడ్డికి సంబంధం ఉన్నట్లు దర్యాప్తులో బయటపడింది. ఫ్యూచర్ సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ సుధీర్బాబు నేతృత్వంలోని సిట్ ఇప్పటికే నిందితుల పేర్లు, అడ్రస్లు గుర్తించి వేర్వేరు బృందాలతో గాలింపు చర్యలు చేపడుతుంది. రోహిత్ రెడ్డి, ఆయన సోదరుడు రితేశ్ రెడ్డి, దిల్లీ వ్యాపారి నమిత్ శర్మ, ఏలూరు టీడీపీ ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ సహా 11 మంది నిందితులుగా ఉన్న కేసులో కొత్తగా నలుగురి పేర్లు వెలుగులోకి రావడం, డ్రగ్స్ లావాదేవీలతో లింకులు ఉండటంతో కేసు మరిన్ని మలుపులు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ మినహా మిగిలిన ఏడుగురు నిందితుల్ని పోలీసులు విచారించడంతో కొత్త పేర్లు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
నా కుమారుడు కనిపించట్లేదు : మరోవైపు రోహిత్ రెడ్డి డ్రగ్స్ కేసులో కీలకంగా మారి, ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న డ్రగ్ పెడ్లర్ అభిషేక్ సింగ్ కనిపించట్లేదంటూ అతడి తండ్రి రాజేంద్రనగర్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదివ్వడం ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. ఓవైపు పోలీసులు నాలుగు బృందాలతో గాలిస్తుండగా, తండ్రి మాత్రం ఈ నెల 16 నుంచి అదృశ్యమైనట్లు ఫిర్యాదు ఇవ్వడంతో కేసు నమోదైంది. అదే రోజున పోలీసు విచారణకు హాజరైన రోహిత్ రెడ్డి డ్రైవర్ సిలివేరు శరత్ అభిషేక్సింగ్ గురించి సమాచారం ఇచ్చాడు. రోహిత్రెడ్డి ఆదేశాలతోనే ఓఆర్ఆర్ దగ్గర అభిషేక్ను కలిసి డ్రగ్స్ తీసుకున్నట్లు వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు.
కనిపించకపోవడంతో ఫిర్యాదు : డ్రగ్స్ పార్టీ వెలుగులోకి రావడంతోనే అభిషేక్ పరారైనట్లు, ఇతడికి రోహిత్రెడ్డితో కచ్చితంగా లింకు ఉంటుందని పోలీసులు ఒక నిర్ధారణకు వచ్చారు. అభిషేక్ సింగ్ ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ చేస్తుంటాడని, 4 ఏళ్లుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ మెడిటేషన్ చేస్తున్నాడని అతడి తండ్రి తెలిపారు. ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్లో భాగంగా వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటాడని, ఒకవేళ ఫోన్ స్విచాఫ్ చేసినా ఇంటికి మాత్రం తప్పకుండా తిరిగొస్తాడని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ నెల 16న రాత్రి 10 గంటలకు ఇంట్లో ఉన్న అభిషేక్ 17వ తేదీ నుంచి కనిపించలేదన్నారు. తొలుత స్నేహితులతో వెళ్లాడని భావించినా, ఆ రోజు రాత్రి వరకూ రాలేదంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
3 రోజుల కస్టడీకి అనుమతి : ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితులు మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి, రితేశ్ రెడ్డి, దిల్లీకి చెందిన వ్యాపారి నమిత్శర్మను మూడు రోజుల పోలీసు కస్టడీకి ఉప్పర్పల్లిలోని న్యాయస్థానం అనుమతించింది. సోమవారం సాయంత్రం 4.30 గంటల నుంచి గురువారం సాయంత్రం నాలుగున్నర వరకు కస్టడీకి తీసుకోవచ్చని తెలిపింది. రోజూ ఉదయం 6 గంటల తర్వాతే విచారించాలని, రాత్రి 7 తర్వాత విచారణ చేపట్టవద్దని షరతు విధించింది. పైలట్ రోహిత్రెడ్డి తరఫు న్యాయవాదులు బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేయగా విచారణకు రాలేదు. ప్రస్తుతం చంచల్గూడ జైలులో రిమాండ్లో ఉన్న రోహిత్ రెడ్డి, రితేశ్రెడ్డి, నమిత్శర్మను ఇవాళ పోలీసులు కస్టడీకి తీసుకుని ప్రశ్నించనున్నారు. కస్టడీలో ముగ్గురూ ఏం చెబుతారన్నది కీలకంగా మారనుంది. ఇప్పటికే ఫోన్లలోని డేటా, సాంకేతిక అంశాలు, ఏడుగురు నిందితులు ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ఆధారంగా సమాచారం సేకరించిన పోలీసులు ఈ ముగ్గురినీ విచారణ చేయనున్నారు. సిమ్లాలో కొకైన్ కొనుగోలు చేసినట్లు తప్పుదోవ పట్టించిన కౌశిక్ రవి తీరును పోలీసులు తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నారు.
మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్ కేసు - పోలీసుల విచారణలో ఆశ్చర్యకర విషయాలు వెలుగులోకి
కొత్త మలుపులు తిరుగుతోన్న ఫౌంహౌస్ కేసు - డ్రగ్ పెడ్లర్ అభిషేక్ సింగ్ కోసం 4 బృందాలతో వేట