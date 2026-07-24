ETV Bharat / state

ఎంఎంటీఎస్‌ ప్రయాణికులకు గుడ్​న్యూస్ - సబర్బన్‌ ప్రయాణికుల కోసం కొత్త కారిడార్‌

సీతాఫల్‌మండి-లాలాగూడ కార్డ్‌లైన్ ప్రాజెక్ట్‌తో కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి కొత్త ఎం​ఎం​టీఎస్​ కారిడార్‌ - చర్లపల్లి టెర్మినల్, ఘట్‌కేసర్ వరకు ప్రయాణం - ఎంఎంటిఎస్ రైళ్లకు మరిన్ని సౌకర్యాలు

NEW MMTS CORRIDOR FROM KACHIGUDA
NEW MMTS CORRIDOR FROM KACHIGUDA (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 1:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

New MMTS Corridor From Kachiguda Railway Station : సబర్బన్ ప్రయాణికులకు ఒక కొత్త మార్గం అందుబాటులోకి వచ్చింది. దక్షిణ మధ్యరైల్వే ఇటీవల ప్రారంభించిన సీతాఫల్‌మండి-లాలాగూడ కార్డ్‌లైన్ ప్రాజెక్ట్‌తో కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి కొత్త ఎం​ఎం​టీఎస్​ కారిడార్‌కు ఏర్పడనుంది. ఎంఎంటీఎస్​ ఫేజ్-2 కింద, ఈ మార్గంలో డబుల్-లైన్ ట్రాక్ ద్వారా ఎంఎంటీఎస్​ రైళ్లు కాచిగూడ నుంచి చెర్లపల్లి, ఘట్‌కేసర్ వరకు ప్రయాణించగలవు. ఈ మార్గంలో ఇప్పటికే అనేక ఎక్స్‌ప్రెస్, డెమూ, మెమూ రైళ్లు నడుస్తున్నప్పటికీ సబర్బన్ రైళ్ల ప్రవేశంతో కార్మికులు, ఐటీ ఉద్యోగుల ప్రయాణికులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.

రైళ్లు నడపొచ్చు ఇలా : కాచిగూడ నుంచి బయలుదేరే ఎంఎంటీఎస్​ రైళ్లు ఉత్తరం వైపు ప్రయాణించి, విద్యానగర్, జామై ఉస్మానియా మీదుగా సీతాఫల్‌మండికి చేరుకుంటాయి. సీతాఫల్‌మండి వద్ద ఇది సికింద్రాబాద్ వైపు వెళ్లకుండా కొత్తగా నిర్మించిన కార్డ్‌లైన్ ద్వారా (ఏ,బీ క్యాబిన్‌ల ద్వారా) నేరుగా లాలాగూడ గేట్‌లోకి ప్రవేశిస్తుంది. అక్కడి నుంచి మౌలాలి బైపాస్ క్యాబిన్, జి, బి, హెచ్‌బి, సి క్యాబిన్‌ల ద్వారా చర్లపల్లి టెర్మినల్, ఘట్‌కేసర్ వరకు దీనిని నడపవచ్చు. అక్కడి నుంచి తిరిగి కాచిగూడకు ప్రయాణించడం సాధ్యమవుతుంది. ప్రస్తుతం కాజీపేట నుంచి కాచిగూడకు నడిచే అన్ని రైళ్లు ఈ మార్గంలోనే నడుస్తున్నాయి.

వీరందరికి ఉపయోగం : ఈ మార్గంలో ఎంఎంటీఎస్ నడవడం వల్ల ఘట్‌కేసర్, పోచారం వైపు ఉన్న ఐటీ ఉద్యోగులు, చర్లపల్లిలోని పారిశ్రమిక వాడలు, కాచిగూడ, ఫలక్‌నుమా కార్మికులు సులభంగా ప్రయాణించగలరు. ఈలైన్ ద్వారా ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లను నడపడం సాధ్యమైనప్పటికీ సాధారణ ఎక్స్‌ప్రెస్​, ప్యాసింజర్ రైళ్లతో పోలిస్తే స్టేషన్లలో ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లకు మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలి. ప్లాట్‌ఫాం ఎత్తు, ట్రాఫిక్ సమస్యలను పరిష్కరించిన తర్వాతే మార్గం సుగమం అవుతుందని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. ఇప్పటికే ఎక్స్‌ప్రెస్​, గూడ్స్ రైళ్ల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది. అదనంగా ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లను ప్రవేశపెట్టేందుకు రైల్వే అధికారులు చర్లపల్లి టెర్మినల్ వద్ద లైన్ కెపాసిటీ, టైమ్ స్లాట్లను సమీక్షిస్తున్నారు.

ఎంఎంటీఎస్​ రైళ్లకు ప్రత్యేకంగా : సాధారణ ప్యాసింజర్ లేదా ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్ల ఫుట్‌బోర్డ్ (మెట్లు)తో పోలిస్తే ఎంఎంటీఎస్​ ఫుట్‌బోర్డ్ నేల కంటే చాలా ఎత్తులో ఉంటుంది. ప్రయాణికులు సులభంగా, సురక్షితంగా రైలు ఎక్కడానికి, దిగడానికి వీలుగా, రైలు పట్టాల స్థాయి నుంచి ప్లాట్‌ఫాం ఎత్తును కనీసం 760 మిల్లిమీటర్ల నుంచి 840 మిల్లీమీటర్లకు పెంచాలి. సాధారణ గూడ్స్​, ప్యాసింజర్ రైళ్లతో పోలిస్తే ఎంఎంటీఎస్​ రైలు వేగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనికి అనుగుణంగా అబ్సల్యూట్‌ సిగ్నలింగ్‌కు బదులుగా ఆటోమేటిక్ సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థను మెరుగుపరచాలి.

MMTS రైళ్లకు అసలేమైంది? - ప్రయాణికులకు దూరమవడానికి కారణాలు ఇవేనా?

ఎంఎంటీఎస్‌ కొరతతో ప్రయాణికుల అవస్థలు - ఒకే ఒక్క సర్వీసుతో ఇబ్బందులు

TAGGED:

NEW RAILWAY LINE FROM KACHIGUDA
SOUTH CENTRAL RAILWA
NEW MMTS TRAIN FROM KACHIGUDA
కాచిగూడ నుంచి కొత్త ఎంఎంటీఎస్​
NEW MMTS CORRIDOR FROM KACHIGUDA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.