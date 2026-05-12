స్విమ్స్‌లో అధునాతన వైద్య పరికరాలు - తక్కువ ఖర్చుతోనే పరీక్షలు

హై-ఎనర్జీ అడ్వాన్స్‌డ్ లీనియర్ యాక్సిలరేటర్ - అధునాతన సాంకేతికతతో కూడిన అత్యాధునిక వైద్య పరికరాలు - వేరే ఆసుపత్రులతో పోల్చితే ఇక్కడ చవక

Advanced Technology In Tirupati SVIMS
Published : May 12, 2026 at 2:35 PM IST

Advanced Technology In Tirupati SVIMS : అప్పుడప్పుడు, అనేక రోగనిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించినప్పటికీ వ్యాధి ఖచ్చితమైన స్థానాన్ని గుర్తించలేకపోతారు వైద్య నిపుణులు. ఫలితంగా చికిత్స ఆలస్యం అవుతుంది. ఇది రోగులకు తీవ్రమైన ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఇటువంటి సవాళ్లను అధిగమించడానికి "శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని" పథకం కింద తిరుపతిలోని స్విమ్స్​ (SVIMS)లో రూ.52 కోట్ల విలువైన అధునాతన సాంకేతికతతో కూడిన అత్యాధునిక వైద్య పరికరాలు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ప్రైవేట్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్రాలలో అధిక ఖర్చుతో కూడుకున్న రోగనిర్ధారణ పరీక్షలు ఇక్కడ నామమాత్రపు రుసుముతో నిర్వహిస్తారు. అదే సమయంలో వైద్య చికిత్స సేవలు ఉచితంగా అందిస్తారు.

లీనియర్ యాక్సిలరేటర్ : హై-ఎనర్జీ అడ్వాన్స్‌డ్ లీనియర్ యాక్సిలరేటర్ అనేది క్యాన్సర్ చికిత్స కోసం ఉపయోగించే ఒక ప్రాథమిక యంత్రం. ఇది అధిక-శక్తి గల ఎక్స్-రేలను ఎలక్ట్రాన్ కిరణాలను నేరుగా కణితిపైకి ఖచ్చితంగా అందిస్తుంది. చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలకు నష్టాన్ని తగ్గించడానికి రూపొందించారు ఈ పరికరం. మెదడు, రొమ్ము, ప్రోస్టేట్ ఊపిరితిత్తులు వంటి శరీరంలోని వివిధ భాగాలలో ఉన్న క్యాన్సర్ కణాలకు చికిత్స చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ పరికరాన్ని ఉపయోగించి SRS, SBRT రేడియోథెరపీ వంటి అధునాతన చికిత్సా విధానాలు అందిస్తారు. ఈ యంత్రం ద్వారా "ఆరోగ్యశ్రీ" పథకం కింద పేద రోగులకు ఉచిత వైద్య చికిత్స అందించనుంది. కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులలో ఈ రకమైన వైద్య చికిత్సకు అయ్యే ఖర్చు సాధారణంగా రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.6 లక్షల వరకు ఉంటుంది.

PET-CT స్కాన్: ఈ ఆధునిక PET-CT స్కానర్ శరీరంలోని కణాల స్థాయిలో వ్యాధులను గుర్తిస్తుంది. PET భాగం జీవక్రియ కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది, అయితే CT భాగం శరీర నిర్మాణ వివరాలను వెల్లడిస్తుంది. శరీరంలో క్యాన్సర్ కణాల కచ్చితమైన స్థానాలను గుర్తించడానికి, ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన సుమారు ఒక గంట తర్వాత PET-CT స్కాన్ నిర్వహిస్తారు. ఈ రోగనిర్ధారణ ప్రక్రియ కేవలం పది నిమిషాల్లోనే వైద్య సమస్యను గుర్తించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. మోకాలి మార్పిడి శస్త్రచికిత్సలు, తుంటి శస్త్రచికిత్సలు, ఇతర ఆపరేషన్లు లేదా సాధారణ అనారోగ్యాల ఫలితంగా శరీరంలో ఎక్కడైనా సంభవించే ఇన్ఫెక్షన్లను స్కానింగ్ ద్వారా గుర్తించవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఒక రోగి బైపాస్ సర్జరీకి తగిన అభ్యర్థి అవునో కాదో నిర్ధారించడానికి గుండె కండరాల బలాన్ని అంచనా వేయవచ్చు.

ఈ పరీక్షలకు రూ.13,500 రుసుము వసూలు చేస్తారు. ప్రైవేట్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్రాలలో, దీని ఖర్చు రూ.18,000 నుంచి రూ.25,000 వరకు ఉంటుంది. పక్షవాతం, జ్ఞాపకశక్తి లోపాలు వంటి వ్యాధులను నిర్ధారించడానికి, అలాగే ఎముకలలోని క్యాన్సర్ కణాల ఖచ్చితమైన స్థానాలను గుర్తించడానికి PET-CT స్కాన్‌లను ఉపయోగించవచ్చు. SVIMS ఈ ప్రక్రియకు రూ.3,500 వసూలు చేస్తుండగా, బయటి ఆసుపత్రులు రూ.7,000 నుంచి రూ.8,000 వరకు వసూలు చేస్తాయి.

గామా కెమెరా: గామా కెమెరా రోగికి ఇచ్చే రేడియో-ట్రేసర్ ద్వారా వెలువడే గామా కిరణాలను గుర్తిస్తుంది. ఇది అవయవాల పనితీరును కణజాలాల పరిస్థితిని వివరించే చిత్రాలను రూపొందిస్తుంది. అధిక సామర్థ్యం గల కెమెరా (టెస్ట్ 99)ను ఉపయోగించి, క్యాన్సర్ లేదా థైరాయిడ్ కణితులను శస్త్రచికిత్స ద్వారా తొలగించిన తర్వాత కూడా శరీరంలో మిగిలిపోయిన కణాలను ఈ పరికరం గుర్తించగలదు. ఇది మూత్రపిండాల పనితీరుపై కూడా అవగాహన కల్పిస్తుంది.ఇక్కడ ఈ ప్రక్రియకు అయ్యే ఖర్చు రూ.2,000 కాగా, ప్రైవేట్ సౌకర్యాలు రూ.6,000 నుంచి రూ.8,000 వరకు వసూలు చేస్తాయి.

ఛాతీ నొప్పిని అనుభవిస్తున్న వ్యక్తులు, ఆ అసౌకర్యం గుండెపోటు వల్ల లేదా జీర్ణాశయ సమస్య వల్ల కలిగిందా అని నిర్ధారించుకోవడానికి గామా కెమెరా స్కాన్‌ చేయించుకోవచ్చు. ఈ ప్రక్రియతో ముడిపడి ఉన్న రేడియేషన్ ప్రభావం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అదనంగా, ఈ సాంకేతికతను ఉపయోగించి రంధ్రాలుగల ఎముకలను, సాధారణ అస్థిపంజర బలహీనతను, శరీరంలోని ఆర్థరైటిస్ కణాల నిర్దిష్ట ప్రదేశాలను గుర్తించవచ్చు. దీని కోసం SVIMS రూ. 8,500 వసూలు చేస్తుండగా, ప్రైవేట్ ప్రొవైడర్లు రూ. 15,000 నుంచి రూ. 16,000 వరకు వసూలు చేస్తున్నారు.

