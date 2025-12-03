ETV Bharat / state

ఇంజినీరింగ్​ విద్యార్థుల ఆవిష్కరణలు - ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా యాప్​లు

రైతులకోసం అగ్రి కనెక్ట్‌ యాప్‌ - గృహిణులకు మహిళా సాధికారత యాప్‌ - సమాజానికి ఉపయోగపడేలా ఏర్పాటు

student innovations
student innovations (ETV Bharat)
New Inventions By Engineering Students: దేశంలో నూతన ఆవిష్కరణలు జరిగి అభివృద్ధి బాటలో నడవాలంటే యువత మీదే ఆధారపడుతుందంటారు నిపుణులు. వారి మేధోశక్తితో సాధ్యం కానిదంటూ ఏది ఉండదు. ఇప్పటివరకు ఎందరో మేధవులు దాన్ని రుజువు చేసి చూపారు. దేశానికి వారి కృషి ఎంతో అవసరం. ఈ మధ్య కాలంలో విజయవాడ నగర విద్యార్థులూ ఈ కోవలోకే వస్తున్నారు. సమాజానికి ఉపయోగపడే అనేక ఆవిష్కరణలు చేస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు

ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా యాప్​లు: ఏలూరు జిల్లా ఆగిరిపల్లిలోని ఎన్‌ఆర్‌ఐ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో బీటెక్‌ చదువుతున్న విద్యార్థులు కొత్త ఆవిష్కరణలకు పట్టం కడుతున్నారు. ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా యాప్‌లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి వాటిపై పూర్తి అవగాహన కల్పిస్తామని వారు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

దళారుల మోసాలకు అడ్డుకట్ట: కష్టనష్టాలు ఓర్చి ఆరుగాలం పండించిన పంటకు సరైనా గిట్టుబాటు ధర లేక రైతులు నష్టాల్లో కూరుకుపోతున్నారు. నకిలీ విత్తనాలు కొని వ్యాపారుల చేతిలో మోసపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వీరి కష్టానష్టాలను గమనించిన కృష్ణ ప్రియాంక అనే విద్యార్థిని రైతులు పండించిన పంటను ఆన్‌లైన్‌ వేదికగా అమ్ముకోవడానికి ఓ సరికొత్త యాప్‌ను రూపొందించింది. దీంతో పాటు సాగుకు భూసార పరీక్షల నుంచి విత్తనాలు, ఎరువులు, వ్యవసాయ పనిముట్లు ఒకే వేదికలో అందేలా అగ్రి కనెక్ట్‌ యాప్‌ తయారు చేసింది. ఈ విధంగా రైతులు దళారుల చేతిలో మరోసారి మోసపోకుండా చేసింది.

మత్స్యకారులకు ప్రత్యేక యాప్:​ మత్స్యకారులు వారి చేపలను మార్కెట్​కు తీసుకెళ్లి అమ్మాలంటే కాస్త ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. దీనికి పరిష్కారంగా మత్స్యకారులు చేపలు అమ్ముకునేలా అక్వా కనెక్ట్‌ పేరుతో యాప్‌ రూపొందించింది షెహనాజ్‌. ఇందులో మత్స్యకారులు వారి ఉత్పత్తులను అమ్ముకోవచ్చు. దీంతో పాటు తాజా చేపలు కోనుగోలుదారులకు అందించే అవకాశమూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా వ్యాపారులు, కొనుగోలుదారులకు శ్రమ తగ్గిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ యాప్​ అన్ని తరగతుల ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది.

గృహిణులకు ఇంటినుంచే ఆదాయం: ప్రతి మహిళలో ఏదో ఒక కళ ఉన్నప్పటికీ కుటుంబ బాధ్యతల గురించి ఆలోచించి దానిని పక్కన పెడతారు. ఒకవేళ ఫోన్​లో చేయాలన్నా ఖర్చుతో కూడుకోవడంతో ఆ ప్రయత్నాన్ని ఆపేస్తారు. ఇలాంటి గృహిణుల గురించి ఆలోచించిన తనూజ సాయి నైపుణ్య మార్పిడి మహిళా సాధికారత యాప్‌ ద్వారా మహిళలు వారి నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకునేలా రూపొందించింది. వారిలోని ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి ఈ యాప్‌ దోహదపడుతుంది. నైపుణ్యాభివృద్ధికి ఉచితంగా ఈ యాప్‌ సహాయ పడుతుంది.

పోలీస్‌స్టేషన్‌కు వెళ్లకుండానే: ఈ యాప్​ వల్ల ఇకపై పోలీసు స్టేషన్​కు వెళ్లకుండానే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఏదైనా సమస్య మీద పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలంటే గంటల తరబడి పోలీసు స్టేషన్‌ చుట్టూ తిరగాలి. ఈ తరుణంలో నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఫిర్యాదు పోలీసులకు అందించేలా రిషిక్‌ యాప్‌ అభివృద్ధి చేశాడు. ఈ యాప్​ ద్వారా క్షణాల వ్యవధిలోనే మనం ఉన్న చోట నుంచి పోలీసులకు ఫిర్యాదు ఆన్‌లైన్‌లో అందించ వచ్చంటున్నాడు. ఫిర్యాదు వారికి అందగానే బదులు వచ్చేలా యాప్‌ రూపొందించాడు.

వేడుకల నిర్వహణకు ఆందోళన వద్దు: ఏదైనా వేడుక గురించి ఎలా చేయాలని ఎవర్ని అడిగినా ముందుగా వారు చెప్పే మాట అది ఎన్నో పనులతో కూడుకున్న విషయమని, దాంతో ఒత్తిడి ఉంటుందని అంటారు. ఆ ఇబ్బంది లేకుండా ఒకే యాప్‌ ద్వారా వేడుక పనులు చేసుకునేలా ఈవెంట్‌ హబ్‌ యాప్‌ రూపొందించింది పావని. పెళ్లిరోజు, పుట్టినరోజు ఇలా ఒక్కటేమిటి వివిధ సభలు, సమావేశాలు, ఇతర వేడుకలను నిర్వహించేందుకు ఈ యాప్‌ తోడ్పడుతుంది. వేడుక నిర్వహణకు సరకులు, వస్తువులు, కూలీలు, నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికులు ఒకే చోట లభిస్తారు. ప్రస్తుతానికి ఈ యాప్​ నగరాలు, పట్టణాల్లో ఉంటున్న ప్రజలకే ఎక్కువగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.

విజయవాడ విద్యార్థుల వినూత్న ఆవిష్కరణలు - సైన్స్ ప్రదర్శనలో ఆకట్టుకున్న స్మార్ట్‌గ్లౌజ్‌

దివ్యాంగులకు అండగా విద్యార్థులు - కొత్త టెక్నాలజీతో ఎన్నో సమస్యలకు పరిష్కారాలు

