ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల ఆవిష్కరణలు - ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా యాప్లు
రైతులకోసం అగ్రి కనెక్ట్ యాప్ - గృహిణులకు మహిళా సాధికారత యాప్ - సమాజానికి ఉపయోగపడేలా ఏర్పాటు
Published : December 3, 2025 at 1:29 PM IST
New Inventions By Engineering Students: దేశంలో నూతన ఆవిష్కరణలు జరిగి అభివృద్ధి బాటలో నడవాలంటే యువత మీదే ఆధారపడుతుందంటారు నిపుణులు. వారి మేధోశక్తితో సాధ్యం కానిదంటూ ఏది ఉండదు. ఇప్పటివరకు ఎందరో మేధవులు దాన్ని రుజువు చేసి చూపారు. దేశానికి వారి కృషి ఎంతో అవసరం. ఈ మధ్య కాలంలో విజయవాడ నగర విద్యార్థులూ ఈ కోవలోకే వస్తున్నారు. సమాజానికి ఉపయోగపడే అనేక ఆవిష్కరణలు చేస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు
ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా యాప్లు: ఏలూరు జిల్లా ఆగిరిపల్లిలోని ఎన్ఆర్ఐ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో బీటెక్ చదువుతున్న విద్యార్థులు కొత్త ఆవిష్కరణలకు పట్టం కడుతున్నారు. ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా యాప్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి వాటిపై పూర్తి అవగాహన కల్పిస్తామని వారు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
దళారుల మోసాలకు అడ్డుకట్ట: కష్టనష్టాలు ఓర్చి ఆరుగాలం పండించిన పంటకు సరైనా గిట్టుబాటు ధర లేక రైతులు నష్టాల్లో కూరుకుపోతున్నారు. నకిలీ విత్తనాలు కొని వ్యాపారుల చేతిలో మోసపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వీరి కష్టానష్టాలను గమనించిన కృష్ణ ప్రియాంక అనే విద్యార్థిని రైతులు పండించిన పంటను ఆన్లైన్ వేదికగా అమ్ముకోవడానికి ఓ సరికొత్త యాప్ను రూపొందించింది. దీంతో పాటు సాగుకు భూసార పరీక్షల నుంచి విత్తనాలు, ఎరువులు, వ్యవసాయ పనిముట్లు ఒకే వేదికలో అందేలా అగ్రి కనెక్ట్ యాప్ తయారు చేసింది. ఈ విధంగా రైతులు దళారుల చేతిలో మరోసారి మోసపోకుండా చేసింది.
మత్స్యకారులకు ప్రత్యేక యాప్: మత్స్యకారులు వారి చేపలను మార్కెట్కు తీసుకెళ్లి అమ్మాలంటే కాస్త ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. దీనికి పరిష్కారంగా మత్స్యకారులు చేపలు అమ్ముకునేలా అక్వా కనెక్ట్ పేరుతో యాప్ రూపొందించింది షెహనాజ్. ఇందులో మత్స్యకారులు వారి ఉత్పత్తులను అమ్ముకోవచ్చు. దీంతో పాటు తాజా చేపలు కోనుగోలుదారులకు అందించే అవకాశమూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా వ్యాపారులు, కొనుగోలుదారులకు శ్రమ తగ్గిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ యాప్ అన్ని తరగతుల ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది.
గృహిణులకు ఇంటినుంచే ఆదాయం: ప్రతి మహిళలో ఏదో ఒక కళ ఉన్నప్పటికీ కుటుంబ బాధ్యతల గురించి ఆలోచించి దానిని పక్కన పెడతారు. ఒకవేళ ఫోన్లో చేయాలన్నా ఖర్చుతో కూడుకోవడంతో ఆ ప్రయత్నాన్ని ఆపేస్తారు. ఇలాంటి గృహిణుల గురించి ఆలోచించిన తనూజ సాయి నైపుణ్య మార్పిడి మహిళా సాధికారత యాప్ ద్వారా మహిళలు వారి నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకునేలా రూపొందించింది. వారిలోని ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి ఈ యాప్ దోహదపడుతుంది. నైపుణ్యాభివృద్ధికి ఉచితంగా ఈ యాప్ సహాయ పడుతుంది.
పోలీస్స్టేషన్కు వెళ్లకుండానే: ఈ యాప్ వల్ల ఇకపై పోలీసు స్టేషన్కు వెళ్లకుండానే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఏదైనా సమస్య మీద పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలంటే గంటల తరబడి పోలీసు స్టేషన్ చుట్టూ తిరగాలి. ఈ తరుణంలో నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఫిర్యాదు పోలీసులకు అందించేలా రిషిక్ యాప్ అభివృద్ధి చేశాడు. ఈ యాప్ ద్వారా క్షణాల వ్యవధిలోనే మనం ఉన్న చోట నుంచి పోలీసులకు ఫిర్యాదు ఆన్లైన్లో అందించ వచ్చంటున్నాడు. ఫిర్యాదు వారికి అందగానే బదులు వచ్చేలా యాప్ రూపొందించాడు.
వేడుకల నిర్వహణకు ఆందోళన వద్దు: ఏదైనా వేడుక గురించి ఎలా చేయాలని ఎవర్ని అడిగినా ముందుగా వారు చెప్పే మాట అది ఎన్నో పనులతో కూడుకున్న విషయమని, దాంతో ఒత్తిడి ఉంటుందని అంటారు. ఆ ఇబ్బంది లేకుండా ఒకే యాప్ ద్వారా వేడుక పనులు చేసుకునేలా ఈవెంట్ హబ్ యాప్ రూపొందించింది పావని. పెళ్లిరోజు, పుట్టినరోజు ఇలా ఒక్కటేమిటి వివిధ సభలు, సమావేశాలు, ఇతర వేడుకలను నిర్వహించేందుకు ఈ యాప్ తోడ్పడుతుంది. వేడుక నిర్వహణకు సరకులు, వస్తువులు, కూలీలు, నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికులు ఒకే చోట లభిస్తారు. ప్రస్తుతానికి ఈ యాప్ నగరాలు, పట్టణాల్లో ఉంటున్న ప్రజలకే ఎక్కువగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.
