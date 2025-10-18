'క్రెడిట్ కార్డు EMI కట్టేందుకు చేతిలో డబ్బు లేదా? - అయితే మీ బిల్లు మేం కట్టేస్తాం'
నగరంలో సరికొత్త వడ్డీ వ్యాపారం - క్రెడిట్ కార్డుల బిల్లులు, బకాయిలు చెల్లిస్తున్న వడ్డీ వ్యాపారులు - కొంత మొత్తం తీసుకొని అసలు కడుతున్న వ్యాపారులు
Published : October 18, 2025 at 8:32 AM IST
Monthly EMIs on Loans and Credit Card Bills : శ్రావణ్ దసరా పండక్కి ఆన్లైన్లో డిస్కౌంట్ వస్తుందని రూ.50 వేలు పెట్టి వాషింగ్ మెషిన్ కొన్నాడు. దాన్ని క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా తీసుకున్నాడు. ఆ బిల్లును తర్వాత నెలలో కట్టాలి. కానీ ఆ సమయానికి అతడి వద్ద అంత మొత్తంలో డబ్బులు లేవు. దీంతో అతడు తన స్నేహితులకు ఫోన్ చేసినా లాభం లేకపోవడంతో బైక్పై రోడ్డు మీద వెళుతుండగా క్రెడిట్ కార్డుల బిల్లులు, బకాయిలు కేవలం 1.59 శాతం వడ్డీతో చెల్లిస్తామనే బోర్డు కనబడింది. వెంటనే అక్కడికి వెళ్లి వడ్డీనే చెల్లించి పూర్తి చెల్లింపు చేశాడు. దీంతో అతడికి ఒక సమస్య నుంచి విముక్తి కలిగింది. ఈ వ్యాపారం ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్లో ఉన్న సరికొత్త బిజినెస్ ట్రిక్.
వీరు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవారి అవసరాలే పెట్టుబడిగా భావించి కొంత మొత్తం తీసుకొని బిల్లులను చెల్లిస్తారు. అప్పులపై నెలవారీగా కట్టాల్సిన ఈఎంఐలు, క్రెడిట్కార్డు బకాయిలు, ఇతర బిల్లుల వంటివి నిర్ణీత గడువులోగా చెల్లించడానికి డబ్బులేనివారి అవసరాలే ఆసరాగా చూసే ఇలాంటి వడ్డీ వ్యాపారం చేసే వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. పలుచోట్ల తాము క్రెడిట్ కార్డుపై తక్షణం నగదు ఇస్తామని ఏకంగా బోర్డులు సైతం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇందుకు వారు నెలవారీగా రూ.వందకు రూ.2 వరకూ వడ్డీ వసూలు చేస్తున్నారు.
ఉదాహరణకు, ఒక ప్రముఖ ప్రభుత్వ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డుపై రూ.50 వేల కొనుగోలు బకాయిని నిర్దేశిత గడువులోగా చెల్లించలేదు. దీంతో రూ.1,300 జరిమానాతో పాటు, అదనంగా వడ్డీని వసూలు చేస్తోంది. ఇప్పుడు పుట్టుకొస్తున్న వడ్డీ వ్యాపారులు ఆ వ్యక్తి నుంచి నెల వడ్డీ రూ.1000 తీసుకుని క్రెడిట్ కార్డు బిల్లును చెల్లించేస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల జరిమానాలో రూ.300తో పాటు వడ్డీ భారం కూడా తప్పుతోందని కొందరు రుణాలు చెల్లించేవారు అంటున్నారు.
ఏదైనా వస్తువు కొన్నప్పుడు ఆ బిల్లు మొత్తం ఒకేసారి చెల్లించకుండా నెలవారీగా ఈఎంఐ పద్ధతిలో చెల్లించవచ్చని బ్యాంకులు ఊరిస్తూ ఉంటాయి. ఒక్కోసారి ఆర్థిక పరిస్థితి తారుమారైతే ఈఎంఐలు కట్టలేక కొందరు వడ్డీ వ్యాపారులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఇలానే హైదరాబాద్ వనస్థలిపురానికి చెందిన భాను అనే యువకుడు నెలకు రూ.25 వేల చొప్పున జీతం వచ్చే ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేశాడు. ఇప్పుడు అది మానేసి క్రెడిట్ కార్డు, ఇతర బిల్లుల చెల్లింపుల వ్యాపారం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. దీనివల్ల నెలకు రూ.50 వేలకు పైగా ఆదాయం వస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇంట్లోనే కూర్చుని ల్యాప్ట్యాప్ ద్వారా తెలిసిన వారికి ఆన్లైన్లో సంప్రదిస్తూ బిల్లుల చెల్లింపుల వ్యాపారం చేస్తున్నట్లు వివరించాడు.
42-48 శాతం వార్షిక వడ్డీ వసూలు : క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించినప్పుడు ఆ బిల్లులో కనీస మొత్తాన్ని నిర్దేశించిన గడువులోగా చెల్లించకపోతే అతడిని బ్యాంకు ఎగవేతదారుల జాబితా(ఎన్పీఏ)లో చేర్చుతాయి. ఈ బకాయిపై 42-48 శాతం వార్షిక వడ్డీ వసూలు చేస్తుంది. ఈ జాబితాలో చేరినవారిని డిఫాల్టర్గా చూపిస్తూ లోన్లు వంటివి రాకుండా చేస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో గడువులోగా చెల్లించడానికి పలువురు వడ్డీ వ్యాపారులను ఆశ్రయిస్తున్నారు.
