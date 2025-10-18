ETV Bharat / state

'క్రెడిట్ కార్డు EMI కట్టేందుకు చేతిలో డబ్బు లేదా? - అయితే మీ బిల్లు మేం కట్టేస్తాం'

నగరంలో సరికొత్త వడ్డీ వ్యాపారం - క్రెడిట్​ కార్డుల బిల్లులు, బకాయిలు చెల్లిస్తున్న వడ్డీ వ్యాపారులు - కొంత మొత్తం తీసుకొని అసలు కడుతున్న వ్యాపారులు

Monthly EMIs on Loans and Credit Card Bills
Monthly EMIs on Loans and Credit Card Bills (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 18, 2025 at 8:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Monthly EMIs on Loans and Credit Card Bills : శ్రావణ్​ దసరా పండక్కి ఆన్​లైన్​లో డిస్కౌంట్​ వస్తుందని రూ.50 వేలు పెట్టి వాషింగ్​ మెషిన్​ కొన్నాడు. దాన్ని క్రెడిట్​ కార్డు ద్వారా తీసుకున్నాడు. ఆ బిల్లును తర్వాత నెలలో కట్టాలి. కానీ ఆ సమయానికి అతడి వద్ద అంత మొత్తంలో డబ్బులు లేవు. దీంతో అతడు తన స్నేహితులకు ఫోన్​ చేసినా లాభం లేకపోవడంతో బైక్​పై రోడ్డు మీద వెళుతుండగా క్రెడిట్​ కార్డుల బిల్లులు, బకాయిలు కేవలం 1.59 శాతం వడ్డీతో చెల్లిస్తామనే బోర్డు కనబడింది. వెంటనే అక్కడికి వెళ్లి వడ్డీనే చెల్లించి పూర్తి చెల్లింపు చేశాడు. దీంతో అతడికి ఒక సమస్య నుంచి విముక్తి కలిగింది. ఈ వ్యాపారం ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్​లో ఉన్న సరికొత్త బిజినెస్​ ట్రిక్​.

వీరు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవారి అవసరాలే పెట్టుబడిగా భావించి కొంత మొత్తం తీసుకొని బిల్లులను చెల్లిస్తారు. అప్పులపై నెలవారీగా కట్టాల్సిన ఈఎంఐలు, క్రెడిట్​కార్డు బకాయిలు, ఇతర బిల్లుల వంటివి నిర్ణీత గడువులోగా చెల్లించడానికి డబ్బులేనివారి అవసరాలే ఆసరాగా చూసే ఇలాంటి వడ్డీ వ్యాపారం చేసే వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. పలుచోట్ల తాము క్రెడిట్​ కార్డుపై తక్షణం నగదు ఇస్తామని ఏకంగా బోర్డులు సైతం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇందుకు వారు నెలవారీగా రూ.వందకు రూ.2 వరకూ వడ్డీ వసూలు చేస్తున్నారు.

ఉదాహరణకు, ఒక ప్రముఖ ప్రభుత్వ బ్యాంకు క్రెడిట్​ కార్డుపై రూ.50 వేల కొనుగోలు బకాయిని నిర్దేశిత గడువులోగా చెల్లించలేదు. దీంతో రూ.1,300 జరిమానాతో పాటు, అదనంగా వడ్డీని వసూలు చేస్తోంది. ఇప్పుడు పుట్టుకొస్తున్న వడ్డీ వ్యాపారులు ఆ వ్యక్తి నుంచి నెల వడ్డీ రూ.1000 తీసుకుని క్రెడిట్​ కార్డు బిల్లును చెల్లించేస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల జరిమానాలో రూ.300తో పాటు వడ్డీ భారం కూడా తప్పుతోందని కొందరు రుణాలు చెల్లించేవారు అంటున్నారు.

ఏదైనా వస్తువు కొన్నప్పుడు ఆ బిల్లు మొత్తం ఒకేసారి చెల్లించకుండా నెలవారీగా ఈఎంఐ పద్ధతిలో చెల్లించవచ్చని బ్యాంకులు ఊరిస్తూ ఉంటాయి. ఒక్కోసారి ఆర్థిక పరిస్థితి తారుమారైతే ఈఎంఐలు కట్టలేక కొందరు వడ్డీ వ్యాపారులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఇలానే హైదరాబాద్​ వనస్థలిపురానికి చెందిన భాను అనే యువకుడు నెలకు రూ.25 వేల చొప్పున జీతం వచ్చే ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేశాడు. ఇప్పుడు అది మానేసి క్రెడిట్​ కార్డు, ఇతర బిల్లుల చెల్లింపుల వ్యాపారం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. దీనివల్ల నెలకు రూ.50 వేలకు పైగా ఆదాయం వస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇంట్లోనే కూర్చుని ల్యాప్​ట్యాప్​ ద్వారా తెలిసిన వారికి ఆన్​లైన్​లో సంప్రదిస్తూ బిల్లుల చెల్లింపుల వ్యాపారం చేస్తున్నట్లు వివరించాడు.

42-48 శాతం వార్షిక వడ్డీ వసూలు : క్రెడిట్​ కార్డు వినియోగించినప్పుడు ఆ బిల్లులో కనీస మొత్తాన్ని నిర్దేశించిన గడువులోగా చెల్లించకపోతే అతడిని బ్యాంకు ఎగవేతదారుల జాబితా(ఎన్​పీఏ)లో చేర్చుతాయి. ఈ బకాయిపై 42-48 శాతం వార్షిక వడ్డీ వసూలు చేస్తుంది. ఈ జాబితాలో చేరినవారిని డిఫాల్టర్​గా చూపిస్తూ లోన్లు వంటివి రాకుండా చేస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో గడువులోగా చెల్లించడానికి పలువురు వడ్డీ వ్యాపారులను ఆశ్రయిస్తున్నారు.

మీ క్రెడిట్ కార్డును ఫ్రెండ్​కు ఇస్తున్నారా? ఈ 6 విషయాలు తెలుసుకోకుంటే భారీగా నష్టపోతారు!

క్రెడిట్ కార్డ్​లు వాడుతున్నారా? ఈ అపోహలు & వాస్తవాలు గురించి తెలుసుకోండి!

TAGGED:

NEW BUSINESS TRICK
MONTHLY EMIS PAYINGS
క్రెడిట్​ కార్డు బిల్లులు
NEW INTEREST BUSINESS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోయే "కోడిగుడ్డు కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

స్వీట్ షాప్​కి వెళ్లకుండా - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకునే "స్వీట్"! - దీపావళికి పర్ఫెక్ట్​!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.