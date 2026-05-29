వైద్యరంగంలో ఏఐ విప్లవాత్మక మార్పులు - తెరమీదకు కొత్త ఆవిష్కరణలు, ఏంటంటే?
సాంకేతికతను ఉపయోగించుకొని వేగంగా కచ్చితత్వంతో కూడిన వైద్య సేవలు - 'మెడ్టెక్ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్’ పేరుతో కొత్త ఆవిష్కరణలను ఆహ్వానిస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 11:39 AM IST
AI Support in Healthcare Sector : ఆరోగ్య రంగంలో ఏఐ విప్లవాత్మక మార్పులు తెస్తోంది. ఈ కొత్త సాంకేతికతను ఉపయోగించుకొని వేగంగా కచ్చితత్వంతో కూడిన వైద్య సేవలు పేదలకు చేరువ చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అందులోభాగంగా ‘మెడ్టెక్ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్’ పేరుతో కొత్త ఆవిష్కరణలను ఆహ్వానిస్తూ ఉత్తమమైన వాటిని ప్రోత్సహిస్తోంది. ఆ తరహా పరికరాలేంటో వాటి ఉపయోగాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. శిశువులకు ఊపిరులూదుతుంది
ఆవిష్కరణ పేరు: నియోనేటల్ బ్రీతింగ్ సిస్టమ్
ఉపయోగం: శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడే నవజాత శిశువులకు నియోనేటల్ బ్రీతింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా కృత్రిమ శ్వాస అందించేందుకు ఈ పరికరం ఉపయోగపడుతుంది. మన ఇంట్లో బిడ్డకు ఏదైనా సమస్య ఎదురైనప్పుడు అత్యవసర వాహనం వచ్చేవరకు వేచిచూడకుండా ఈ పరికరంతో వెంటనే శ్వాస అందించొచ్చు. డిజిటల్ సెన్సర్తో పనిచేసే ఈ డివైజ్ను ఎక్కడికైనా చేతితో సులువుగా పట్టుకెళ్లవచ్చు. ఇనెక్సెల్ కంపెనీ స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారుచేసిన ఈ పరికరం బ్యాటరీ సాయంతో ఏకంగా ఆరు గంటలపాటు పనిచేస్తుంది.
2. శస్త్రచికిత్స ప్రక్రియను సెల్ఫోన్లో చూడొచ్చు
ఆవిష్కరణ: వీడియో లారింగో స్కోప్
ఉపయోగం: రోగికి శస్త్రచికిత్సల సమయంలో శ్వాస నాళంలోకి ట్యూబ్ పెట్టి కీలక దృశ్యాలను చూపించే పరికరం ఇది. దీన్ని పోర్టబుల్గా మార్చేందుకు ఓ కెమెరాను అమర్చుతారు. అనంతరం ఈ పరికరానికి ఫోన్ను అనుసంధానం చేసి స్క్రీన్గా వినియోగిస్తున్నారు. వీడియో లారింగో పరికరాన్ని కాకినాడలోని రంగరాయ వైద్య కళాశాలలో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఎనస్థీషియాలజీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ యండ్రపాటి చిరంజీవి రూపొందించారు. అంతేగాక ఈ ఆవిష్కరణ అమెరికాలోని గాలియన్ ఫోరం మ్యాగజైన్లోనూ ప్రచురితమైంది.
3. ఒక నమూనాతో 25 రకాల రక్త పరీక్షలు
ఆవిష్కరణ: పోర్టబుల్ బ్లడ్ టెస్టింగ్ డివైజ్
ఉపయోగం: ఒక వ్యక్తి నుంచి రక్త నమూనాలు తీసుకుని ఒకేసారి ఏకంగా 25 రకాల రక్త పరీక్షలు చేయవచ్చు. అంతేగాక అరగంటలోనే ఫలితాలు వస్తాయి. తద్వారా లివర్, కిడ్నీ, గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, ముప్పును ముందే గుర్తించొచ్చు. సౌరశక్తి, బ్యాటరీతో పనిచేసే ఈ పరికరాలతో ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా పరీక్షించే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే గిరిజన, శివారు ప్రాంతాల్లోని మారుమూల ఇళ్లకు వెళ్లి సులభంగా రక్త పరీక్షలు చేయవచ్చు. తరువాత వీటన్నింటినీ ఓ సెల్ఫోన్కు అనుసంధానం చేస్తే ఫలితాలన్నీ నేరుగా సంబంధిత రోగికి వెళ్తాయి. స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో సూట్కేస్లో ఇమిడిపోయే పరికరాలతో ఈ సంచార ల్యాబ్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. మొబి ల్యాబ్ సీఈవో సాహిల్ జగ్నానీ బృందం ఈ పరికరాన్ని రూపొందించింది.
ఇవే కాకుండా సుఖ వ్యాధులు, శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు, క్షయ కారక బ్యాక్టీరియాను అత్యంత వేగంగా, కచ్చితత్వంతో గుర్తించే కిట్లనూ సదస్సులో ప్రదర్శించారు.
