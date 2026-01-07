సమాజానికి ఉపయోగపడేలా విద్యార్థుల ఆవిష్కరణలు - 'న్యూరల్ టోర్నడో' పేరుతో ప్రదర్శన
అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు విషవాయువుల్ని ముందే గుర్తించి సమాచారం - మహిళలకు అనుకోని ప్రమాదాలు ఎదురైనప్పుడు వాటి నుంచి కాపాడే విధంగా కుటుంబసభ్యులకు మెసెజ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 7, 2026 at 5:37 PM IST
Students New Innovations at Vijayawada : మహిళలకు అనుకోని ప్రమాదాలు ఎదురైనప్పుడు వాటి నుంచి కాపాడేలా, అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు విషవాయువుల్ని ముందే గుర్తించి సమాచారం ఇచ్చేలా, వినూత్న ఆవిష్కరణలను పీబీ సిద్ధార్ధ కళాశాల విద్యార్థులు చేశారు. ప్రస్తుతం ఉన్నవాటి కంటే మెరుగ్గా వీటిని రూపొందించారు. విజయవాడ పీబీ సిద్ధార్ధ కళాశాల డేటా సైన్స్, కృత్రిమ మేధ విభాగంలో న్యూరల్ టోర్నడో పేరుతో ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఆధునిక పరిజ్ఞానంతో విద్యార్థులు తయారు చేసిన ఈ ప్రాజెక్టుల విశేషాలేంటో మనం తెలుసుకుందాం.
ఏఐ అండ్ మల్టీ యూజర్ సెన్సార్తో ప్రాజెక్టు రూపకల్పన: ప్రస్తుతం ఉన్న వాటి కంటే మెరుగైన ఆవిష్కరణలు రూపొందించాలనేది ఈ విద్యార్థుల లక్ష్యం. అలా వారి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా సమాజానికి ప్రయోజనం చేకూరేలా వివిధ ప్రాజెక్టులు తయారు చేస్తున్నారు. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకుని సగటు మనిషికి, అవసరమయ్యేలా రెండు యాప్లను ఈ కళాశాల విద్యార్థులు తయారు చేశారు. కళాశాల స్థాయిలోనే వినూత్న ప్రయోగాలు చేసి సమాజానికి ఉపయోగపడే ఆవిష్కరణలు చేస్తూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. న్యూరల్ టోర్నడో పేరుతో విజయవాడ పీబీ సిద్ధార్ధ కళాశాల డేటా సైన్స్, కృత్రిమ మేధ విభాగంలో నిర్వహించిన ప్రదర్శనలో వీరంతా పాల్గొన్నారు.
ఆ సమయంలో ఇతరుల మొబైల్కు అలెర్ట్: అత్యాచారాలు, హత్యల సమయంలో బాధితుల మొబైల్ నుంచి ఇతరుల మొబైల్కు అలెర్ట్ పంపించి ప్రమాదాలను నివారించేందుకు ఏఐ అండ్ మల్టీ యూజర్ సెన్సార్తో పని చేేసే విధంగా ఈ ప్రాజెక్టును రూపొందించారు. ఎవరైనా ఫోన్ను బలవంతంగా లాకున్నా వెంటనే కుటుంబ సభ్యులకు, స్నేహితులకు, లొకేషన్తో పాటు మెస్సేజ్ వెళ్తుందని యాప్ తయారు చేసిన సయ్యద్ షాయస్తా తెలిపారు. తాను తయారు చేసిన యాప్ పేరు షీఓఎస్ (షీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్) అని, ప్రస్తుతం మహిళలు రకరకాల అవసరాల కోసం రకారకాల యాప్లు యూస్ చేస్తున్నారని కానీ తన యాప్లో మహిళల అవసరాలు తీర్చేలా అన్ని ఉన్నాయని సయ్యద్ షాయస్తా అన్నారు. తన యాప్ ఎక్స్లూజివ్లీ ఫర్ ఉమెన్ అని తెలిపారు.
అడెన్యూ యూనో విధానంలో: అడెన్యూ యూనో విధానం ద్వారా కాలుష్యాన్ని గుర్తించే మరో ప్రాజెక్టును రూపొందించారు పొట్టి శ్రీరాములు, నిమ్రా కళాశాల ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు. ఇందులో వాతావరణంలో కాలుష్యం, ఉష్ణోగ్రత రోజువారిగా వివరాలు నమోదు అవుతాయి. ఎక్కడైనా అగ్ని ప్రమాదం జరిగి విషవాయువులు వెలువడితే సమీపంలో నివసిస్తున్న వారి ఫోన్లకు సంక్షిప్త సమాచారం పంపిస్తుందని, దీంతో పెనుముప్పును తప్పించవచ్చని విద్యార్థులు అంటున్నారు.
రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు, వివిధ శస్త్ర చికిత్సలకు రక్తం అవసరం ఉంటుంది. సమయానికి దాతలు లేకపోవడంతో కొన్ని సార్లు ప్రాణాలకే ప్రమాదం వస్తుంది. దానిని దృష్టిలో ఉంచుకొని వీఆర్ సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు అత్యవసర రక్త కేంద్రం పేరుతో యాప్ రూపొందించారు. రోగుల వివరాలు తెలుసుకొని దాతలే స్వచ్ఛందగా హాస్పిటల్కు వెళ్లేందుకు ఈ యాప్ సాయం చేస్తుందని విద్యార్థులు తెలిపారు.
కొత్త సోషల్ మీడియా వేదిక: సోషల్ మీడియాను కోట్ల మంది ఉపయోగిస్తున్నా తమ డేటా భద్రంగా ఉందో లేదో అని చాలా మందికి అనుమానం ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు పోస్ట్ మంచిదైనప్పటికీ రిపోర్టులు కొడుతుంటారు. దాంతో వివరణ తీసుకోకుండానే అకౌంట్లు సస్పెండ్ అవుతుంటాయి. ఈ సమస్యలకు చెక్ పెట్టేందుకు విజయవాడలోని పీబీ సిద్ధార్థ కళాశాల విద్యార్థులు కొత్త సోషల్ మీడియా వేదికను రూపొందించారు. ఇందులో షేరింగ్ కానీ, స్క్రీన్ రికార్డ్, స్క్రీన్ షాట్స్ కానీ తీసుకునేందుకు వీలు లేకుండా నియంత్రణ విధించామని ఈ యువ ఔత్సహికులు అంటున్నారు. సమాజానికి, సగటు మనిషికి అవసరమయ్యేలా నూతన ఆవిష్కరణలు చేసి అందరి దృష్టిని ఈ విద్యార్థులు ఆకర్షిస్తున్నారు. వీరు భవిష్యత్తులో మరిన్ని కొత్త ఆవిష్కరణలు చేసేలా ఆకాంక్షిద్దాం.
భావోద్వేగాలతో ఆటలొద్దు - నదీజలాలపై తెలంగాణ రాజకీయాలు చేయొద్దు: సీఎం చంద్రబాబు