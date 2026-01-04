చిరు ధాన్యాల జావలు, రకరకాల చద్దన్నాలు - పాత రుచులు కొత్తగా ప్లేటులోకి
ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు చిరు ధాన్యాలతో తయారు చేసే ఆహారం - సరసమైన ధరల్లో అందరికీ అందుబాటులో, రుచికరంగా - ప్రజల్లో ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెరగడంతో మొదలైన దుకాణాలు
Published : January 4, 2026 at 8:50 AM IST
Healthy Food Near Gyms And Walking Park : కరోనా సమయంలో మన శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి ఎంత ముఖ్యమో అనే విషయాన్ని అందరూ తెలుసుకున్నారు. అందుకే కొవిడ్ తర్వాత ప్రజల్లో ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెరిగింది. దాంతో రోజూ వ్యాయామాలు, యోగా, ధ్యానంతో పాటు తినే ఆహార పదార్థాల విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఇక వ్యాపారులు కూడా ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారో తెలుసుకుని వాటినే అందిస్తూ లాభాలను చూస్తున్నారు. అందుకోసమే వ్యాయామ శాలలకు, మైదానాలకు వెళ్లే దారిలో అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా చూసి, వివిధ రకాల చిరుధాన్యాల జావలు, రకరకాల చద్దన్నం అమ్మే ఆహార బండ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
వీటి కోసం ఎక్కడకో వెళ్లనవసరం లేదు : మంచిర్యాల, ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో చిరు ధాన్యాలతో తయారు చేసిన ఆహార పదార్థాలు అమ్మే కేంద్రాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఉదయాన్నే లేచి నడక, వ్యాయామాలు చేసే వారికి కనిపించేలా వాటి సమీపంలోకి ఈ దుకాణాలు వచ్చి చేరాయి. అలాగే ఇక్కడ వీటి అమ్మకాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. వీటిని పురపాలికలు, పెద్ద మండల కేంద్రాల్లోని హోటళ్లలోనూ విక్రయిస్తున్నారు.
డైట్ ప్లాన్కు భంగం కలగకుండా : ఉదయం చిరుధాన్యాలతో తయారు చేసే జావలు, కొత్తిమీర, సొరకాయ, కరివేపాకు, గుమ్మడి, పూదీనా తదితర జ్యూస్లు, కొర్రలు, రాగి చద్దన్నం, ఊదల చద్దన్నం, రాగి ఇడ్లీ, రాగి దోసెలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. మధ్యాహ్న భోజనంలో రాగి సంకటి, జొన్న అన్నం, ముడి బియ్యంతో అన్నం తదితర ఆహార పదార్థాలు అమ్ముతున్నారు. సాయంత్రం రాగి ఇడ్లీ, చిరుధాన్యాలతో తయారు చేసిన దోసెలు, జొన్న రొట్టెలు, రాగి ముద్దలు, వివిధ రకాల పండ్ల సలాడ్లను విక్రయిస్తున్నారు. ఇలా సమయానికి అనుగునంగా మంచి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని అందిస్తున్నారు. అలాగే ప్రజలు కూడా తమ డైట్ ప్లాన్ గురించి భయపడకుండా తృప్తిగా కడుపు నింపుకోగలుగుతున్నారు.
ప్రత్యేక దుకాణాల ఏర్పాటు : ఈ పదార్థాలను ఇంట్లో తామే స్వయంగా తయారు చేసుకోవాలనే వారికి చిరుధాన్యాలతో తయారు చేసిన అన్ని రకాల పిండి, జావలు తయారు చేసుకోవడానికి ముడిసరకు అమ్మే దుకాణాలు ఏర్పాటయ్యాయి. పిల్లలు, పెద్దలు కలిసి సాయంత్రం తినేందుకు బెల్లం ముద్దలు, రాగి, పల్లి ముద్దలు, పిల్లు ఇష్టంగా తినే వివిధ రకాల చిరుతిళ్లు కూడా తయారు చేసి విక్రయించే దుకాణాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
"ఇటీవల కొందరు తమ జీవనశైలిపై అవగాహన పెంచుకుంటున్నారు. ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడే పోషకాలు, పీచు ఎక్కువగా ఉండే రాగిజావ, జొన్నజావ, అంబలి, మిల్లెట్లను ఇష్టంగా తీసుకుంటున్నారు. మధుమేహం, బీపీ, ఊబకాయం, జీర్ణవ్యవస్థ సమస్యల నివారణకు ఇవి బాగా పని చేస్తాయి. వీటిని ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు." - డాక్టర్ సమీరారెడ్డి, నేచురోపతి, యోగా ఫిజీషియన్, మంచిర్యాల
ఈ మార్పు ఆ కారణంగానే : కరోనా వచ్చి ఆరు సంవత్సరాలు దాటినా ఇప్పటికీ దాని ప్రభావం మనలో ఉంది. అందుకే అందరూ తమ ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇలా తమ రోజువారి ఆహారపు అలవాట్లు, దినచర్యల్లో మార్పులు చేసుకుని వాటిని క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తున్నారు. రోజూ కడుపు నింపుకోవడానికి ఏదో ఒకటి తినడం కాకుండా, మనలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించుకున్నేందుకు ఇలా చేస్తున్నారు. ఆరోగ్యం కోసం తిందామనుకున్నా కొందరు రుచి గురించి ఆలోచించి వెనకడుగు వేస్తుంటారు. అలాగే పిల్లలు కూడా చిరు తిండ్లు తిన్నంత ఇష్టంగా ఇవి తినరు. అందుకే దుకాణాల్లో వీటితో రుచికరంగా ఉండేలా, వివిధ రకాల వంటకాలు చేసి అమ్ముతున్నారు. అంతేకాకుండా ఇవి సరసమైన ధరల్లోనే ఉన్నాయి. అందుకే ప్రజలు వీటిపై ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు.
Immunity Increase Food In Telugu : మీ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే 'సూపర్ ఫుడ్స్' ఇవే!
ఈ ఫుడ్స్ తీసుకుంటే - మీ రోగనిరోధక శక్తి ఓ రేంజ్లో పెరగడం పక్కా!