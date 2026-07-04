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51 పట్టణాల్లో వీధి వ్యాపారులకు సరికొత్త మార్గదర్శకాలు - ఇక చికాకులు లేని వ్యాపారం

రాష్ట్రంలో వీధి వ్యాపారుల చట్టం 2014 ప్రకారం నగరపాలక సంస్ధలు, మున్సిపాలిటీల్లో కొత్త మార్గదర్శకాలు - నో వెండింగ్ జోన్లను కూడా నిర్దేశించి ఎలాంటి తోపుడు బళ్లను అక్కడ పెట్టకుండా జాగ్రత్తలు

Street Vendors New Guidelines 2026
Street Vendors New Guidelines 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 8:36 PM IST

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Street Vendors New Guidelines 2026 : రాష్ట్రంలో వీధి వ్యాపారుల (జీవనోపాధి రక్షణ వీధి వ్యాపార నియంత్రణ) చట్టం 2014 ప్రకారం నగరపాలక సంస్ధలు, మున్సిపాలిటీలో కొత్త మార్గదర్శకాలను ప్రభుత్వం జారీ చేసింది. ఇందుకోసం ఇప్పటికే పట్టణ స్థానిక సంస్థలు సమర్పించిన వీధి వ్యాపార ప్రణాళికలకు ఆమోదం తెలుపుతూ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 51 నగరాలు, పట్టణాలలో వీధి వ్యాపారులకు ఉపాధి కోసం స్థానిక సంస్థలు, ఆయా వీధి వ్యాపార కమిటీల ఏర్పాటు వంటి మార్గదర్శకాల వల్ల వీరి వ్యాపారం సజావుగా సాగేందుకు ఉపకరించనుంది.

వీధి వ్యాపారులందరికి గుర్తింపు కార్డులు : స్ధానికంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా వీధి వ్యాపారులందరికీ గుర్తింపు కార్డులను కూడా జారీ చేయనుంది. కేంద్రం వీరి వ్యాపారానికి ఇచ్చే రుణాలలో ఎటువంటి చికాకులు లేకుండా అందుకునే అవకాశం లభిస్తోంది. రాష్ట్ర సర్వోన్నత న్యాయస్ధానంలో దాఖలైన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాలలో ఇచ్చిన మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ఈ నియమ నిబంధనలను సరిచేసింది. స్ట్రీట్ వెండింగ్ కమిటీలను ఏర్పాటు చేసి వారి జీవనోపాధికి దెబ్బతలగకుండా రక్షణ పొందేందుకు వీలు కలుగుతుంది. ఈ 51 నగరాలు, మున్సిపాలిటీలో ప్రత్యేకంగా వెండింగ్ జోన్లను నిర్దేశించి అక్కడే వారి వ్యాపార కార్యకలాపాలు సాగించేట్టుగా స్ధానిక సంస్ధలు చర్యలు చేపడతాయి.

ప్రతి వార్డులోనూ ఒక కమిటీ : నో వెండింగ్ జోన్లను కూడా నిర్దేశించి ఎలాంటి తోపుడు బళ్లను అక్కడ పెట్టకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. స్ట్రీట్ వెండార్స్​తో ప్రతి వార్డులోనూ ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తారు. వార్డు జనాభాలో రెండున్నర శాతానికి మించకుండా ఈ స్ట్రీట్ వెండార్స్ ఉండేట్టుగా జాగ్రత్త వహిస్తారు. ఈ కమిటీకి ఆ మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ అధ్యక్షులుగా ఉంటారు. 40 శాతం వరకు స్ట్రీట్ వెండార్స్ సభ్యులుగానూ, అందులోనూ 33 శాతం మహిళలు ఉండాలని నిర్దేశించారు. వీరందరికి స్ధానికంగా గుర్తింపు కార్డులను జారీ చేస్తారు. 14 ఏళ్లు నిండిన వ్యక్తులు తమ జీవనోపాధి కోసం ఈ రకంగా తోపుడు బళ్లపై వ్యాపారం చేసుకోవడానికి అనుమతిస్తారు.

పీఎం స్వనిధి పేరిట వీరికి పది వేల నుంచి 50 వేల రూపాయల వరకు ఎటువంటి హామీ లేకుండా తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు పొందేందుకు కూడా అవకాశం ఏర్పడుతుంది. పోలీసుల ట్రాఫిక్ ప్లాన్​కి అనుగుణంగా, అడ్డంకులు లేని విధంగా ఈ 51 పట్టణాలలో వెండింగ్ జోన్లను గుర్తించి వారి జీవనోపాధికి అటంకం లేకుండా చూడాలన్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంకల్పం. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు.

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