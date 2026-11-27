శ్రీవారికి భూరి విరాళం - మూలవిరాట్టుకు నూతన ఆభరణాల అలంకరణ
New Ornaments Adorned on Srivaru: తిరుమల శ్రీవారి మూలవిరాట్టుకు టీటీడీ అర్చకులు నూతన ఆభరణాలు అలంకరించారు. దాత కోరిక మేరకు శుక్రవారం మూలవిరాట్టుకు బంగారు ఆభరణాలు అలంకరించినట్లు టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 3:48 PM IST
తిరుమల శ్రీవారికి చెన్నైకి చెందిన పారిశ్రామికవేత్త వర్ధమాన్ జైన్ సమర్పించిన నూతన స్వర్ణాభరణాలను మూలవిరాట్టుకు టీటీడీ అర్చకులు అలంకరించారు. వర్ధమాన్ జైన్, రాధిక దంపతులు నిన్న శ్రీనివాసుడికి భూరి విరాళం సమర్పించారు. బంగారు ఆభరణాలను టీటీడీ అర్చకులు శుక్రవారం స్వామివారికి శాస్త్రోక్తంగా అలంకరించారు. దాతల కోరిక మేరకు శుక్రవారం మూలవిరాట్టుకు నూతన ఆభరణాలు అలంకరించినట్లు టీటీడీ అధికారులు వెల్లడించారు.
చెన్నైకి చెందిన వర్ధమాన్ జైన్ దంపతులు రూ.206 కోట్ల విలువైన 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలను శ్రీవారికి కానుకగా అందించారు. గురువారం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సమక్షంలో టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి, అర్చకులకు 106 కిలోల బరువున్న 46 ఆభరణాలను దాతలు అందజేశారు. శ్రీవారి పాదాల నుంచి శిరస్సు వరకు అన్నిరకాల ఆభరణాలను దాతలు సమర్పించారు.
మిగిలిన 15 కిలోల బంగారంతో తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారికి స్వర్ణ వస్త్రాన్ని తయారు చేయించి త్వరలో సమర్పించనున్నారు. టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి ఏర్పాటైన తర్వాత ఒక భక్తుడు ఇంత భారీ మొత్తంలో బంగారం సమర్పించడం ఇదే మొదటిసారి. సాధారణంగా శ్రీవారి మూలవిరాట్టుకు నిత్యం అలంకరించే ఆభరణాల బరువు సుమారు 120 కిలోలు ఉంటుంది. కాగా తాజాగా దాతలు మరో కిలో అదనంగా నగలను సమర్పించడం విశేషం.
46 రకాల ఆభరణాల వివరాలివీ: శ్రీవారి ఆపాదమస్తకాలనూ అలంకరించేలా రూపుదిద్దుకున్న 46 ఆభరణాల్లో 2 పాదకవచాలు, 2 అందెలు ఉన్నాయి. అలాగే ఒక పగడం, తులసిపత్ర హారం, అష్టోత్తర కాసుల మాల, చతుర్భుజ లక్ష్మీహారం, పులిగోరు, అశ్వత్త పత్ర హారం, సాదా వడ్డాణం, గంటల మొలతాడు, సూర్య కఠారి, కౌస్తుభం, శ్రీవత్సం, మోచేయి, కటి హస్తంపై రేకు, నాగాభరణ వడ్డాణం, గొలుసు ఉన్నాయి.
వీటితో పాటు 5 అభయ చేతుల కంకణాలు, వైకుంఠ హస్తం, కటి హస్తం, ఒక చంద్ర కంఠి ఉన్నాయి. అలాగే నాగాభరణ కడియాలు, నాగాభరణాలు, భుజకీర్తులు, కర్ణపత్రాలు, బాహువులు సాలగ్రామ హారాలు, కమలం తరహా సాలగ్రామాలు రెండేసి చొప్పున ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఒక బంగారు మోపు గల యజ్ఞోపవీతం, శంఖ-చక్ర కవచాలు, బంగారు కిరీటం ముఖ పట్టి, ఒక బంగారు కిరీటం ఉన్నాయి. ఈ ఆభరణాల కోసం 2,916.5 గ్రాముల సాలగ్రామ రాళ్లు వినియోగించడం విశేషం. తిరుమల చరిత్రలో ఒక భక్తుడు అందించిన అతిపెద్ద స్వర్ణ కానుకలలో ఒకటిగా నిలిచింది.
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