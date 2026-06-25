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తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు కొత్త గేట్లు ప్రారంభం - పాల్గొన్న 3 రాష్ట్రాల సీఎంలు, కేంద్రమంత్రి

తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు కొత్త గేట్లు ప్రారంభం - ప్రారంభించిన మూడు రాష్ట్రాల సీఎంలు, కేంద్రమంత్రి - హోస్పేటలో తుంగభద్ర గేట్లు ప్రారంభించిన కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఏపీ ముఖ్యమంత్రులు

Tungabhadra Dam New Gates Inauguration
Tungabhadra Dam New Gates Inauguration (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 25, 2026 at 1:08 PM IST

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Tungabhadra Dam New Gates Inauguration : కర్ణాటకలోని హోస్పేటలో తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు కొత్త గేట్లను మూడు రాష్ట్రాల సీఎంలు డీకే శివకుమార్, రేవంత్ రెడ్డి, చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రి సీఆర్ పాటిల్ కలిసి ప్రారంభించారు. తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు 20వ గేటును సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, 18వ గేటును కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్‌, 19వ గేటును ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, 17వ గేటును కేంద్రమంత్రి సీఆర్‌ పాటిల్‌ ప్రారంభించారు.

అంతకుముందు తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు గేట్ల ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు రేవంత్‌ రెడ్డి, చంద్రబాబు నాయుడు, కర్ణాటక సీఎం డి.కె.శివకుమార్‌ కలుసుకున్నారు. హోస్పేట్‌లోని ఐఆర్​బీ అతిథి గృహంలో మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయ్యారు. ఈ భేటీలో కేంద్రమంత్రి సీఆర్‌ పాటిల్‌, ఏపీ మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, నిమ్మల రామానాయుడు పాల్గొన్నారు.

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TUNGABHADRA PROJECT
REVANTH REDDY TUNGABHADRA PROJECT
TUNGABHADRA DAM GATES INAUGURATION
తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు కొత్త గేట్లు
TUNGABHADRA DAM GATES INAUGURATION

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