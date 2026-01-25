ETV Bharat / state

కొరియర్‌ డెలివరీ అంటూ కొత్త మోసం - కాల్‌ ఫార్వాడింగ్‌తో ఖాతాలు కొల్లగొడుతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు

జాగ్రత్తలు వహిస్తున్నప్పటికీ ఖాతాల్లోకి చొరబడుతున్న నేరగాళ్లు - రోజుకో కొత్త ప్రణాళికతో మోసం - ప్రత్యేక గుర్తులు, అంకెల కోడ్‌లతో నేరాలు - *21* కోడ్‌ డయల్​ చేస్తే ఖాతాలో డబ్బు మాయం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 25, 2026 at 1:02 PM IST

Unlocked New Format Of Cybercrime In Telangana : ప్రజల్ని మోసం చేసి డబ్బలు కాజేయడానికి రోజురోజుకి సరికొత్త ఆలోచనతో వస్తున్నారు సైబర్​ నేరగాళ్లు. ఫేక్​ లింక్స్​తో ఒకసారి, పెట్టుబడుల పేరుతో మరోసారి సాధారణ మధ్య తరగతి వ్యక్తులను టార్గెట్​గా చేసుకుని వారి దగ్గర ఉన్న సొమ్మును దోచేస్తున్నారు. తాజాగా మరో కొత్త సైబర్‌ నేరానికి మోసగాళ్లు తెరదీశారు. కొత్తగా కాల్‌ ఫార్వాడింగ్‌తో కొల్లగొట్టేస్తున్నారు. ప్రత్యేక కోడ్‌లను డయల్‌ చేయించడం ద్వారా బాధితుల కాల్స్‌ మోసగాళ్ల మొబైళ్లకు వెళ్తాయి. ఓటీపీలు కూడా వారికే వెళ్లడంతో బ్యాంకు లావాదేవీలు నేరస్థుల నియంత్రణలో ఉంటాయి. తద్వారా ఖాతాల్లో సొమ్మును లాగేస్తున్నారు.

యూఎస్‌ఎస్‌డీ ఆధారిత మోసం : అన్‌స్ట్రక్చర్డ్‌ సప్లిమెంటరీ సర్వీస్‌ డేటా (యూఎస్‌ఎస్‌డీ) కోడ్‌లను మొబైళ్లలో డయల్‌ చేయడం ద్వారా అంతర్జాలం లేకుండానే వినియోగదారులు సంబంధిత టెలికాం ఆపరేటర్‌ నుంచి పలు సేవలు పొందవచ్చు. ప్రత్యేక గుర్తులు, అంకెలు కోడ్‌లో ఉంటాయి. ఈ సదుపాయాన్ని నేరస్థులు ఉపయోగిస్తున్నారు.

మోసం ఎలా చేస్తారు? : ముందుగా కొరియర్‌ సంస్థ డెలివరీ ఏజెంట్​నని మీకు పార్శిల్‌ వచ్చిందని ఫోన్‌ చేస్తారు. డెలివరీ ఎప్పుడు చేయాలో చెప్పమంటారు. దీని ధ్రువీకరణకు మొబైల్‌లో వారు సూచించిన కోడ్‌లను డయల్‌ చేయమని ఎస్‌ఎంఎస్‌లు పంపిస్తారు. *21* కోడ్‌ టైప్‌ చేశాక వారి ఫోన్‌ నెంబరు ఇచ్చి డయల్‌ చేయమంటారు. ఆపై బాధితుడి ఫోన్‌లో కాల్‌ ఫార్వాడింగ్‌ యాక్టివేట్‌ అవుతుంది. కాల్స్‌ అటెండ్‌ కానప్పుడు మోసగాళ్లకు ఫోన్లు వెళ్తాయి. ఇన్‌కమింగ్‌ కాల్స్, చెల్లింపుల ఓటీపీ ధ్రువీకరణలు, బ్యాంకు కాల్స్‌ అన్నీ వారి ఫోన్లకే పోతాయి. ఫోన్‌ నియంత్రణ వారి చేతుల్లోకి వెళ్లాక ఖాతాల డబ్బు బదిలీ చేస్తారు. వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్‌ ఖాతాలూ హ్యాక్‌ అవుతాయి.

ఈ నెంబర్​కు డయల్​ చేస్తే జాగ్రత్త​ : వరంగల్ ​వాసి ఇటీవల ఆన్‌లైన్‌లో షాపింగ్‌ చేసిన కాసేపటికే గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఫోన్‌ చేశాడు. మీకు కొరియర్‌లో పార్శిల్‌ వచ్చింది. వివరాల ధ్రువీకరణకు ఓ ఫోన్‌ నెంబరు ఇచ్చి దాని ముందు *21* అని డయల్‌ చేయమన్నాడు. ఇది నమ్మి అతను సూచించినట్లే డయల్‌ చేశాక బాధితుడి వాట్సాప్‌ హ్యాక్‌ చేసి, అర్జెంటుగా డబ్బులు పంపాలని స్నేహితులకు సందేశాలు వెళ్లాయి. నిజమని నమ్మిన మిత్రులు మోసగాళ్లు సూచించిన ఖాతాలకు డబ్బులు పంపారు.

ఎలా ఎదుర్కోవాలి ఇలా :

  • అపరిచితులు పంపిన *21*, *61*, *67*, తదితర అంకెలతో మొదలయ్యే యూఎస్‌ఎస్‌డీ కోడ్‌లకు ఎట్టిపరిస్థితుల్లో డయల్‌ చేయకూడదు.
  • మీ కాల్స్‌ను డైవర్ట్‌ చేసినట్లు అనుమానం వస్తే ##002# కు డయల్‌ చేయాలి. వెంటనే కాల్‌ ఫార్వాడింగ్‌ సర్వీసులన్నీ రద్దవుతాయి.
  • అధికారిక యాప్స్‌నే డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలి.
  • ఎస్‌ఎంఎస్‌లు, వాట్సాప్‌ల్లో వచ్చే లింక్‌లను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవద్దు.

అలర్ట్​గా లేకపోతే డబ్బు మాయం : సైబర్​ నేరగాళ్లు రోజుకో కొత్త ప్రణాళికతో ప్రజల్ని మోసం చేయాలనే ఆలోచన చేస్తున్నారు. అందుకే అందరూ ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. తెలియని వ్యక్తులు కాల్​ లేదా మెసేజ్​లు చేసిన్నపుడు జాగ్రత్త వహించాలి. స్నేహితుల పేరుతో డబ్బులు అడిగిన్నప్పటికీ అది ఎవరని నిర్ధారించుకున్నాకే పంపాలి. ఒక వేల మోసానికి గురైనా, వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలి.

సాయం కోసం వెంటనే : ఇటువంటి సైబర్​ నేరాల గురించి ఫర్యాదు చేయడానికి 1930 హెల్ప్​లైన్​కు వెంటనే ఫోన్‌ చేయాలి. అలాగే బాధితులు పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఫిర్యాదు ప్రక్రియ పూర్తి చేయడం కోసం సీ-మిత్ర (వర్చువల్ హెల్ప్‌ డెస్క్) సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకోండి. జాతీయ సైబర్ పోర్టల్ https://cybercrime.gov.in/లో కూడా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

