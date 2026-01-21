ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 11:40 AM IST

3 Min Read
Flight Services Are Decreasing In Visakhapatnam : విశాఖ నగరం ఐటీ, వాణిజ్య, పారిశ్రామిక పరంగా ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఇక్కడి నుంచి వివిధ నగరాలకు తరచుగా రాకపోకలు సాగిస్తున్న ప్రయాణికుల సంఖ్య అత్యంత ఎక్కువగా పెరుగుతోంది. డిమాండ్‌కు తగ్గట్టుగా విశాఖ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి కొత్త విమాన సర్వీసులను ప్రారంభించాల్సి ఉండగా, అది కాస్త క్రమంగా తగ్గిపోతున్నాయి. ఇప్పటికే గోవా, పుణె, కౌలాలంపూర్, బ్యాంకాక్‌ సర్వీసులు పూర్తిగా నిలిచిపోగా, శ్రీవిజయపురం (పోర్టు బ్లెయిర్‌) విమానం సైతం ప్రస్తుతం ఆ జాబితాలో చేరనుంది. కేంద్ర పౌరవిమానయానశాఖ మంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు భవిష్యత్తు అవసరాల దృష్ట్యా వాటిని పునరుద్ధరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని నగర వాసులు కోరుతున్నారు.

13 ఏళ్ల సేవలకు వీడ్కోలు : విశాఖపట్నం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి పోర్టు బ్లెయిర్‌కు దాదాపు 13 సంవత్సరాలుగా ఎయిర్‌ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ సర్వీసులను నడుపుతోంది. ప్రస్తుతం వారానికి రెండు రోజులు (ప్రతి మంగళవారం, ప్రతి గురువారం) నేరుగా సర్వీసులు నడుస్తున్నాయి. ఇటీవల ప్రకటించిన వేసవి షెడ్యూల్‌ దృష్ట్యా త్వరలో వాటి సేవలు కూడా నిలిచిపోనున్నాయి. వెబ్‌సైట్‌లో చూస్తే మే నెల నుంచి టికెట్లు అందుబాటులో లేవు.

ముంబయికి ఒక్కటే : గతంలో విశాఖ నుంచి ముంబయి మధ్య ప్రతి రోజు రెండు సర్వీసులు నడిచేవి. కొద్దినెలల క్రితం ఎయిర్‌ఇండియా సేవలను నిలిపివేయగా, ఇప్పటికీ మళ్లీ వాటిని పునరుద్ధరించలేదు. డీజీసీఏ గణాంకాల ప్రకారం, గత సంవత్సరం నవంబరులో విజయవాడ-ముంబయి మధ్య సుమారు 12,426 మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగించారు. ఆయా నగరాల మధ్య రెండు సర్వీసులు నడుస్తున్నాయి. విశాఖ నుంచి ముంబయి మధ్య నవంబరులో దాదాపు 12,725 మంది ప్రయాణించగా, ఇక్కడి నుంచి ఒక సర్వీసు మాత్రమే నడుస్తుండటం గమనార్హం.

ఆక్యుపెన్సీ ఉన్నా నిలిపివేత : గతంలో విశాఖ నుంచి పుణె, గోవాలకు సర్వీసులు నడిచేవి. అప్పట్లో వాటిలో 80 నుంచి 90 శాతం సీట్లు పూర్తిగా నిండేవి. 2024వ సంవత్సరం జనవరిలో గోవా, అక్టోబరులో పుణె సర్వీసులు అన్నీ నిలిచిపోయాయి. గతంలో కౌలాలంపూర్‌ (మలేసియా), బ్యాంకాక్‌కు నేరుగా విమాన సర్వీసులు ఉండేవి. గత సంవత్సరం మే నుంచి అవి కూడా పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. వాటిని పునరుద్ధరించాలని కోరుతున్నా ఎటువంటి స్పందన లేదు.

ఇలా అయితే ఇక్కట్లే : విశాఖ విమానాశ్రయం నుంచి కౌలాలంపూర్‌, బ్యాంకాక్​లకు నేరుగా విమాన సర్వీసులు గత 2024వ సంవత్సరం ఏప్రిల్‌లో ప్రారంభమయ్యాయి. వారంలో మూడేసి రోజులు ఆయా ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సాగిస్తుండేవి. కంబోడియా, హాంకాంగ్, చైనా, ఇండోనేసియా, లావోస్, జపాన్, మకావ్, తైవాన్, వియత్నాం, ఫిలిప్పీన్స్, ఆస్ట్రేలియా తదితర దేశాలకు వెళ్లేవారికి ప్రయోజనం కలిగేది. ఆక్యుపెన్సీ తక్కువగా ఉన్న కారణంగా 2025 జనవరిలో కౌలాలంపూర్‌ సర్వీసును నిలిపివేయాలని ఆ సంస్థ భావించగా, కేంద్ర మంత్రి చొరవతో సేవలు కొనసాగించారు.

2024 ఫిబ్రవరితో పోలిస్తే 2025లో అదే నెలలో అంతర్జాతీయ ప్రయాణికుల సంఖ్య 74.4 శాతం పెరిగింది. 8,415 మంది మలేసియా, సింగపూర్‌, కౌలాలంపూర్​కు రాకపోకలు సాగించారు. 2025 మే మొదటి వారం నుంచి ఈ సర్వీసులకు టికెట్ల బుకింగ్‌ నిలిపివేశారు. ఇక్కడి నుంచి ఉమ్మడి విశాఖతోపాటు తూర్పుగోదావరి, శ్రీకాకుళం జిల్లాలు, ఒడిశా, విజయనగరం, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రాల నుంచి ప్రయాణికులు వివిధ ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ సర్వీసులు నిలిచిపోవడంతో వారంతా హైదరాబాద్, చెన్నై వెళ్లి అక్కడి నుంచి బ్యాంకాక్, మలేసియాలకు ప్రయాణిస్తున్నారు.

