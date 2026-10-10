బిల్డింగ్ 24 మీటర్ల ఎత్తుంటే ఫైర్ టవర్ ఉండాల్సిందే - ఎన్వోసీల నిబంధనల్లో ప్రభుత్వం కీలక మార్పులు
గతంలో ఉన్న ఫైర్ ఎన్వోసీ నిబంధనల్లో అపార్ట్మెంట్ల ఎత్తు పరిమితిని ప్రభుత్వం 18 నుంచి 24 మీటర్లకు పెంచింది. దీంతో ఆ పరిమితి దాటి ఎత్తున్న భవనాలకు ఫైర్ టవర్ తప్పనిసరి చేసింది.
Published : October 10, 2026 at 12:26 PM IST
Building Height Limit For Fire NOC in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన, అగ్నిమాపక, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్, పౌర రక్షణ శాఖ తాత్కాలిక అగ్నిమాపక నిరభ్యంతర ధ్రువపత్రాల (ఎన్వోసీ) జారీకి సంబంధించిన నిబంధనల్లో కీలక సవరణలు చేపట్టింది. గత నెల 21న పురపాలక శాఖ జారీ చేసిన ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుకు అనుగుణంగా ఈ సవరణలు అమలు చేసింది. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా ఆ శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్ విక్రమ్సింగ్ మాన్ గత నెల 23న భారతీయ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్స్ అసోసియేషన్ల సమాఖ్య (క్రెడాయ్), జాతీయ రియల్ ఎస్టేట్ అభివృద్ధి మండలి (నరెడ్కో)తో పాటు తెలంగాణ బిల్డర్స్ ఫెడరేషన్ సహా ప్రముఖ నిర్మాణ పరిశ్రమ సంఘాల ప్రతినిధులతో సంప్రదింపులు జరిపారు.
తాత్కాలిక ఫైర్ ఎన్వోసీలపై ప్రధాన దృష్టి
భవనాల ఎత్తు, ఫైర్ టవర్లు, ఫైర్ కమాండ్ సెంటర్లు, బేస్మెంట్లలోని జనరేటర్ గదులకు వెంటిలేషన్ ఏర్పాట్ల లాంటి పలు అగ్ని, ప్రాణ భద్రతా నిబంధనలు అమలు చేయడంలో ఎదురయ్యే ఆచరణాత్మక సవాళ్లపై డైరెక్టర్ జనరల్ విక్రమ్సింగ్ మాన్ విస్తృతంగా చర్చించారు. అనంతరం సవరించిన నిబంధనలు జారీ చేశారు. టెంపరరీ ఫైర్ ఎన్వోసీల కోసం వచ్చిన దరఖాస్తులు పరిశీలించేటప్పుడు అగ్ని, ప్రాణ భద్రతా చర్యలను అమలు చేయడానికి స్పష్టమైన, ఏకరీతి, ఆచరణాత్మక విధానాన్ని ఏర్పాటు చేయడమే ఈ సవరణల ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన వెల్లడించారు. కొత్త నిబంధనలు ఈ నెల 7వ తేదీ నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
సవరించిన నిబంధనలు ఇవే
- గతంలో 18 మీటర్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎత్తు ఉన్న అపార్ట్మెంట్ భవనాలకు ఫైర్ నిరభ్యంతర ధ్రువపత్రం పొందడం తప్పనిసరి. అయితే తాజాగా ఈ పరిమితిని 24 మీటర్లకు పెంచారు. ఇతర రకాల భవనాల నిబంధనల్లో ఎలాంటి మార్పులు లేవు.
- 24 మీటర్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎత్తు ఉన్న ఏ భవనానికైనా దాని వినియోగంతో సంబంధం లేకుండా ఫైర్ టవర్, ఫైర్ కమాండ్ సెంటర్ రూమ్ ఏర్పాటు చేయడం తప్పనిసరి.
- బేస్మెంట్లలో ఉన్న డీజిల్ జనరేటర్ గదుల వెంటిలేషన్కు సంబంధించి ప్రత్యేకంగా నిర్దిష్ట సవరణలు చేశారు. కనీసం ఒక మీటరు ఎత్తు ఉన్న అగ్ని నిరోధక గోడ పైన లూవర్లను ఏర్పాటు చేయడానికి అనుమతి ఇచ్చారు. అయితే ఈ గోడలు కచ్చితంగా రెండు గంటల పాటు మంటలను ఆపగలిగే సామర్థ్యం ఉండాలి.
అగ్నిమాపకశాఖ నకిలీ ఎన్వోసీల గుట్టురట్టు - మాజీ అధికారులే కీలక సూత్రధారులు
అగ్నిప్రమాదంలో ఆ కొన్ని నిమిషాలే కీలకం - ప్రతి ఇంట్లో ఇవి తప్పక ఉండాల్సిందే!