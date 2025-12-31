డెడ్బాడీ డోర్ డెలివరీ కేసులో కొత్త ఆధారాలు - సీసీటీవీలో ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు కుటుంబ సభ్యులు!
ఫుటేజీలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు కుటుంబ సభ్యుల దృశ్యాలు కనిపించినట్లు సమాచారం - హత్యకు కొద్ది నిమిషాల ముందు, తర్వాత ఆయనతో ఎవరెవరు కలిసి ఉందీ గుర్తింపు
New Evidence in Driver Subramanyam Murder Case : కాకినాడకు చెందిన దళిత యువకుడు వీధి సుబ్రహ్మణ్యంను హత్య చేసి డోర్ డెలివరీ చేసిన కేసులో కొత్త ఆధారాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. సీసీ టీవీ ఫుటేజీని సెంట్రల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లేబొరేటరీకి పంపించి విశ్లేషించగా నిందితుడు, వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు కుటుంబ సభ్యుల దృశ్యాలు కనిపించినట్లు సమాచారం. హత్యకు కొద్ది నిమిషాల ముందు, తర్వాత ఆయనతో ఎవరెవరు కలిసి ఉందీ గుర్తించారు.
ఈ క్రమంలో అనంతబాబు భార్య లక్ష్మీ దుర్గా అలియాస్ రోజాను విచారణకు పిలవడానికి ఆమె కుల ధ్రువీకరణ కోసం అడ్డతీగల తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి ఇటీవల విచారణ అధికారి లేఖ రాశారు. ఈ విషయాన్ని గుట్టుగా ఉంచాల్సిన రెవెన్యూ సిబ్బందిలో ఒకరు ఆ కాపీని అనంతబాబుకు చేరవేసి సమాచారం లీక్ చేశారు. అరెస్టు కోసమే తమ సమాచారం కోరుతున్నారని భావించిన అనంతబాబు భార్య హైకోర్టులో ఈ నెల 29న ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ వేశారు. బలమైన సాంకేతిక ఆధారాలు బయటపడటంతో ఈసారి అరెస్టు తప్పదనే భయంతోనే ఆమె కోర్టును ఆశ్రయించినట్లు పోలీసు వర్గాలంటున్నాయి.
అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు: దళిత యువకుడు తన వద్ద డ్రైవర్గా పని చేసిన సుబ్రహ్మణ్యాన్ని 2022 మే 19న కాకినాడలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంత సత్య ఉదయ భాస్కరరావు అలియాస్ అనంతబాబు దారుణంగా హతమార్చారు. మృతదేహాన్ని కాకినాడలో నివాసం ఉంటున్న సుబ్రహ్మణ్యం ఇంటి వద్దకు స్వయంగా డోర్ డెలివరీ చేశారు. ఈ కేసును వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తొలి నుంచీ నీరుగార్చే ప్రయత్నాలే చేసింది. హత్య జరిగిన 3 రోజుల తర్వాత కాకినాడ సర్పవరం పోలీసులు అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేశారు. శవపరీక్షలో 31 గాయాలు, 3 అంతర్గత గాయాలు ఉన్నట్లు తేలింది.
ఎస్పీ తీరుపై తీవ్ర అభ్యంతరాలు: కుటుంబసభ్యులు, దళిత సంఘాలు, పౌరహక్కుల సంఘాల నిరసనలు, డిమాండ్లతో దిగివచ్చిన అప్పటి జగన్ ప్రభుత్వం అనంతబాబును 2022, మే 23న అతిథి మర్యాదలతో అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో హాజరుపర్చింది. అనుమానాస్పద మృతి కేసును మార్పు చేస్తూ హత్య కేసు సెక్షన్ 302, 201 రెడ్ విత్ 341 ఐపీసీతోపాటు, ఎస్సీ-ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసుగా మార్చారు. సుబ్రహ్మణ్యాన్ని తానే హత్య చేసినట్లు అనంతబాబు అంగీకరించారని అప్పటి ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఎస్పీ రవీంద్రనాథబాబు కాకినాడలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటుచేసి వెల్లడించారు. నిందితుడిని 'అనంతబాబుగారు' అని సంబోధిస్తూ ఆయన మాట్లాడిన తీరుపై తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తమయ్యాయి. విచారణ అధికారుల తీరు తీవ్ర వివాదాస్పదం, విమర్శలపాలైంది.
పోలీసులు పూర్తిగా విఫలం: సుబ్రహ్మణ్యం మృతదేహంపై 31 గాయాలు, 3 అంతర్గత గాయాల ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయినప్పటికీ ఒక్క అనంతబాబుని మాత్రమే నిందితుడిగా చేర్చడంపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. ఈ గాయాలన్నీ ఒక్కరే చేసి హతమార్చి మృతదేహాన్ని కారులో వేసుకొని ఇంటికి తీసుకురావడం సాధ్యం కాదని తెలిసినా మిగతా వారి ప్రమేయాన్ని ఎక్కడా పోలీసులు ప్రస్తావించలేదు. ఈ నేరంలో గూగుల్ టేకౌట్, టవర్ లొకేషన్, కాల్ డేటా రికార్డు, సీసీటీవీ ఫుటేజీల ఆధారంగా విచారణ జరిపి నేరస్థులందరినీ గుర్తించి చర్యలు చేపట్టడంలో పోలీసులు పూర్తిగా విఫలమయ్యారన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి.
మరింత లోతుగా దర్యాప్తు: చివరకు సుప్రీంకోర్టు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేయడంతో రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు నుంచి అనంతబాబు విడుదలయ్యారు. జైలు నుంచి విడుదలైన సమయంలో ఆయన అనుచరులు, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పాలాభిషేకాలు, పూలు, గజమాలలతో భారీ ర్యాలీ చేపట్టడంపై దళితసంఘాలు, ప్రజాసంఘాలతోపాటు సామాన్య ప్రజలూ నిర్ఘాంతపోయారు. అప్పటి నుంచీ నిందితుడు అనంతబాబు స్వేచ్ఛగా బయట తిరుగుతున్నారు. గత ఎన్నికల సమయంలో అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రజాప్రతినిధులతోపాటు సీఎం జగన్తోనూ చెట్టాపట్టాలేసుకుని ప్రచారంలోనూ పాల్గొన్నారు.
అప్పుడు అధికార పార్టీ నేత కావడంతో కేసును అప్పట్లో పోలీసులు నీరుగార్చేయడంతో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక సుబ్రహ్మణ్యం తల్లిదండ్రులు మళ్లీ విచారణ కోరారు. ప్రస్తుతం కాకినాడ ఎస్డీపీవో దేవరాజ్ మనీష్ పాటిల్ నేతృత్వంలో సిట్ విచారణ జరుపుతోంది. ఈ కేసుపై మరింత లోతుగా కేసును దర్యాప్తు చేయనున్నారు. అనంతబాబుతో పాటు మిగతా పాత్రధారులు, సూత్రధారులు ఎవరైనా ఉన్నారా? అనే అంశాలు తేలనున్నాయి. వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అలాగే బాధితులకు న్యాయం జరిగే వీలుంది.
