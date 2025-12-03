కొత్తగా కరెంట్​ కనెక్షన్ తీసుకునేవారికి అలర్ట్ - భారీగా పెరగనున్న డిపాజిట్​ ఛార్జీలు!

ETV Bharat / state

Published : December 3, 2025 at 5:24 PM IST

Power Connection Deposit Charges : కరెంట్​ కనెక్షన్​ను కొత్తగా తీసుకునే వారు, విద్యుత్ లైన్ ఛార్జీల కింద ఇంతవరకు చెల్లిస్తున్న డిపాజిట్లను రాష్ట్ర విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ(డిస్కం)లు సవరించాయి. వాటి స్థానంలో కొత్తగా సరిచేసిన డిపాజిట్ల వివరాల జాబితాను రాష్ట్ర విద్యుత్​ నియంత్రణ మండలి(ఈఆర్​సీ)కి ప్రతిపాదించాయి. అందులో, ఇప్పుడు కొత్తగా కరెంట్​ కనెక్షన్ కావాలనుకునేవారు కనీస కాంట్రాక్ట్​ లోడ్​ సామర్థ్యం అనుగుణంగా డిపాజిట్లను చెల్లించాలని డిస్కంలు స్పష్టం చేశాయి. దీని ప్రకారం, ఇకపై బహుళ అంతస్తుల భవనాలు, అపార్ట్​మెంట్​ల కామన్​ వినియోగం కింద తీసుకునే విద్యుత్​ కనెక్షన్​ లోడ్​ ఆధారంగా సర్వీస్​ లైన్​ ఛార్జీలను, అధికారులు వసూలు చేయనున్నారు.

ఇకపై కిలోవాట్​కు ఎంతంటే : సవరించిన డిపాజిట్ ఛార్జీల ప్రకారం, ఇకపై కొత్తగా కరెంట్​ కనెక్షన్​ అవసరమైన వారు, కనీస కాంట్రాక్ట్ లోడ్​ ఒక కిలో వాట్​లోపు సామర్థ్యం వరకు కావాలనుకున్నట్లయితే, రూ.500 డిపాజిట్​ ఛార్జీని చెల్లించాలి. ఒక కిలోవాట్​ నుంచి 5కిలోవాట్​ల వరకు అంటే 2,3,4,5 కిలోవాట్​ల దాకా, ప్రతి కిలోవాట్​కు రూ.600 కట్టాల్సి ఉంటుంది. ఇక రెండో విభాగంగా 5కిలోవాట్​ల నుంచి 20 కిలోవాట్​ల సామర్థ్యం వరకు ప్రతి కిలోవాట్​కు రూ.1,000తో పాటు, అదనంగా 2,900 ఫీజును చెల్లించాలి. అయితే, వ్యవసాయానికి అవసరమైన విద్యుత్​ కనెక్షన్​కు ఒక కిలోవాట్​కు​ డిపాజిట్​ను రూ.వెయ్యిగా చెల్లించాలని సంస్థలు పేర్కొన్నాయి.

ఈ కేటగిరీల్లో ఇలా : కరెంట్​ వినియోగ సామర్థ్యాన్ని అనుసరించి వివిధ కేటగిరీలుగా విభజిస్తారు. అందులో దాదాపుగా ఇళ్లకు సంబంధించిన విద్యుత్​ను కేటగిరీ-1 గా పరిగణించి, దాని ప్రకారంగానే, విద్యుత్ డిపాజిట్లు, ఛార్జీలు వసూలు చేస్తారు. వాణిజ్య అవసరాలు, విద్యుత్​ దీపాలు, మంచినీటి పథకాలు వరుసగా లోటెన్షన్​ (ఎల్​టీ)-2,4,7 కేటగిరీలుగా ఉన్నాయి. వీటికి సంబంధించిన విద్యుత్ కనెక్షన్లకు ఇక మీదట 20 కిలోవాట్​ల వరకు, ప్రతి కిలోవాట్​కు రూ.1,200తో పాటు, రూ.1,000 ఫీజును కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ఈవీల ఛార్జింగ్​ స్టేషన్లకైతే : విద్యుత్​ వాహనాల ఛార్జింగ్​ స్టేషన్లకు కొత్తగా, ఒక్కో కిలోవాట్​కు రూ.1,200గా, అలా 19కిలోవాట్​ల వరకు చెల్లించాలి. దీనికి రూ.1,000 ఫీజు అదనం. ఒకవేళ ఆ పరిమితి దాటినా, అంటే 20 నుంచి 150కిలోవాట్​ల వరకు ప్రతి కిలోవాట్​కు రూ.10,000 చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే, కేటగిరీ-3లోని పరిశ్రమల విద్యుత్ కనెక్షన్​కు 20కిలోవాట్​ల వరకు, ఒక్కో కిలోవాట్​కు రూ.4,000 గా సంస్థలు పేర్కొన్నాయి. ఆ పరిమితి దాటితే, ఒక్కో వాట్​కు రూ.10,000 చొప్పున చెల్లించాలి.

అభ్యంతరాలుంటే ఈ గడువులోగా : సవరించిన డిపాజిట్ ఛార్జీలకు సంబంధించి ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలు, సూచనలు తెలిపేందుకు విద్యుత్​ నియంత్రణ మండలి ఈ నెల 9వ తేదీ వరకు అవకాశమిచ్చింది. ఈఆర్​సీ వెబ్​సైట్​లో సంస్థల ప్రతిపాదనలపై, ప్రజలకు అభ్యంతరాలుంటే వ్యక్తం చేయవచ్చని ఈఆర్​సీ తెలిపింది. అయితే, ఇటీవలే ఆగష్టులో విద్యుత్​ కనెక్షన్ల కనీస లోడ్​ను టీఎస్ఎస్​​పీడీసీఎల్​ గణనీయంగా పెంచిన విషయం తెలిసిందే. అపార్ట్​మెంట్లు, ఆకాశహర్మ్యాల్లో నివసించే వారి సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్లకు 2కిలోవాట్​లు, డబుల్​ బెడ్రూమ్​ అయితే 5కిలోవాట్​లుగా, గదుల ఆధారంగా లెక్కగట్టింది.

