కొత్తగా కరెంట్ కనెక్షన్ తీసుకునేవారికి అలర్ట్ - భారీగా పెరగనున్న డిపాజిట్ ఛార్జీలు!
లోడ్ వినియోగం ప్రామాణికంగా ఛార్జీలు - ఈఆర్సీకి డిస్కంల ప్రతిపాదనలు - కేటగిరీల పరంగా ఒక్కో కిలోవాట్కు ఛార్జీల ప్రకటన - అభ్యంతరాలను తెలిపేందుకు అవకాశం
Published : December 3, 2025 at 5:24 PM IST
Power Connection Deposit Charges : కరెంట్ కనెక్షన్ను కొత్తగా తీసుకునే వారు, విద్యుత్ లైన్ ఛార్జీల కింద ఇంతవరకు చెల్లిస్తున్న డిపాజిట్లను రాష్ట్ర విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ(డిస్కం)లు సవరించాయి. వాటి స్థానంలో కొత్తగా సరిచేసిన డిపాజిట్ల వివరాల జాబితాను రాష్ట్ర విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి(ఈఆర్సీ)కి ప్రతిపాదించాయి. అందులో, ఇప్పుడు కొత్తగా కరెంట్ కనెక్షన్ కావాలనుకునేవారు కనీస కాంట్రాక్ట్ లోడ్ సామర్థ్యం అనుగుణంగా డిపాజిట్లను చెల్లించాలని డిస్కంలు స్పష్టం చేశాయి. దీని ప్రకారం, ఇకపై బహుళ అంతస్తుల భవనాలు, అపార్ట్మెంట్ల కామన్ వినియోగం కింద తీసుకునే విద్యుత్ కనెక్షన్ లోడ్ ఆధారంగా సర్వీస్ లైన్ ఛార్జీలను, అధికారులు వసూలు చేయనున్నారు.
ఇకపై కిలోవాట్కు ఎంతంటే : సవరించిన డిపాజిట్ ఛార్జీల ప్రకారం, ఇకపై కొత్తగా కరెంట్ కనెక్షన్ అవసరమైన వారు, కనీస కాంట్రాక్ట్ లోడ్ ఒక కిలో వాట్లోపు సామర్థ్యం వరకు కావాలనుకున్నట్లయితే, రూ.500 డిపాజిట్ ఛార్జీని చెల్లించాలి. ఒక కిలోవాట్ నుంచి 5కిలోవాట్ల వరకు అంటే 2,3,4,5 కిలోవాట్ల దాకా, ప్రతి కిలోవాట్కు రూ.600 కట్టాల్సి ఉంటుంది. ఇక రెండో విభాగంగా 5కిలోవాట్ల నుంచి 20 కిలోవాట్ల సామర్థ్యం వరకు ప్రతి కిలోవాట్కు రూ.1,000తో పాటు, అదనంగా 2,900 ఫీజును చెల్లించాలి. అయితే, వ్యవసాయానికి అవసరమైన విద్యుత్ కనెక్షన్కు ఒక కిలోవాట్కు డిపాజిట్ను రూ.వెయ్యిగా చెల్లించాలని సంస్థలు పేర్కొన్నాయి.
ఈ కేటగిరీల్లో ఇలా : కరెంట్ వినియోగ సామర్థ్యాన్ని అనుసరించి వివిధ కేటగిరీలుగా విభజిస్తారు. అందులో దాదాపుగా ఇళ్లకు సంబంధించిన విద్యుత్ను కేటగిరీ-1 గా పరిగణించి, దాని ప్రకారంగానే, విద్యుత్ డిపాజిట్లు, ఛార్జీలు వసూలు చేస్తారు. వాణిజ్య అవసరాలు, విద్యుత్ దీపాలు, మంచినీటి పథకాలు వరుసగా లోటెన్షన్ (ఎల్టీ)-2,4,7 కేటగిరీలుగా ఉన్నాయి. వీటికి సంబంధించిన విద్యుత్ కనెక్షన్లకు ఇక మీదట 20 కిలోవాట్ల వరకు, ప్రతి కిలోవాట్కు రూ.1,200తో పాటు, రూ.1,000 ఫీజును కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ఈవీల ఛార్జింగ్ స్టేషన్లకైతే : విద్యుత్ వాహనాల ఛార్జింగ్ స్టేషన్లకు కొత్తగా, ఒక్కో కిలోవాట్కు రూ.1,200గా, అలా 19కిలోవాట్ల వరకు చెల్లించాలి. దీనికి రూ.1,000 ఫీజు అదనం. ఒకవేళ ఆ పరిమితి దాటినా, అంటే 20 నుంచి 150కిలోవాట్ల వరకు ప్రతి కిలోవాట్కు రూ.10,000 చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే, కేటగిరీ-3లోని పరిశ్రమల విద్యుత్ కనెక్షన్కు 20కిలోవాట్ల వరకు, ఒక్కో కిలోవాట్కు రూ.4,000 గా సంస్థలు పేర్కొన్నాయి. ఆ పరిమితి దాటితే, ఒక్కో వాట్కు రూ.10,000 చొప్పున చెల్లించాలి.
అభ్యంతరాలుంటే ఈ గడువులోగా : సవరించిన డిపాజిట్ ఛార్జీలకు సంబంధించి ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలు, సూచనలు తెలిపేందుకు విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి ఈ నెల 9వ తేదీ వరకు అవకాశమిచ్చింది. ఈఆర్సీ వెబ్సైట్లో సంస్థల ప్రతిపాదనలపై, ప్రజలకు అభ్యంతరాలుంటే వ్యక్తం చేయవచ్చని ఈఆర్సీ తెలిపింది. అయితే, ఇటీవలే ఆగష్టులో విద్యుత్ కనెక్షన్ల కనీస లోడ్ను టీఎస్ఎస్పీడీసీఎల్ గణనీయంగా పెంచిన విషయం తెలిసిందే. అపార్ట్మెంట్లు, ఆకాశహర్మ్యాల్లో నివసించే వారి సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్లకు 2కిలోవాట్లు, డబుల్ బెడ్రూమ్ అయితే 5కిలోవాట్లుగా, గదుల ఆధారంగా లెక్కగట్టింది.
