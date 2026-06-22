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కర్నూలు విమానాశ్రయానికి నూతన సొబగులు - నైట్‌ ల్యాండింగ్‌కు వసతుల కల్పన

డీవీవోఆర్‌ సాంకేతికతతో కూడిన పూర్తి స్థాయి నైట్ ల్యాండింగ్ సదుపాయం - విమానాలు, హెలికాప్టర్లకు అవసరమైన లైన్, బేస్ ఇంజిన్ సేవలు - 1,068 ఎకరాల్లో కమర్షియల్ జోన్‌గా 343 ఎకరాలు మార్పు

Kurnool Airport Development Plans
Kurnool Airport Development Plans (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 9:38 AM IST

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Kurnool Airport Development Plans : కర్నూలు ఓర్వకల్ విమానాశ్రయం రూపురేఖలను మార్చేస్తూ, సరికొత్త నైట్ ల్యాండింగ్ సేవలు, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఏవియేషన్ ఎకోసిస్టమ్ అభివృద్ధికి ఏపీఏడీసీఎల్ శ్రీకారం చుట్టింది. హైదరాబాద్-బెంగళూరు పారిశ్రామిక కారిడార్‌కు గుండెకాయలా మారిన ఈ ప్రాంతంలో, 343 ఎకరాల్లో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో సిటీ సైడ్ వాణిజ్య భవనాల నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు సిద్ధమయ్యాయి. ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్ నిర్వహణ బాధ్యతలను అంతర్జాతీయ స్థాయి బిడ్డింగ్ ద్వారా ఎంపికయ్యే గుత్తేదారు సంస్థకు 45 ఏళ్ల పాటు అప్పగించేందుకు ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.

కర్నూలు విమానాశ్రయానికి కొత్త సొబగులు - ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్, డ్రోన్ల నిర్వహణ కేంద్రాల ఏర్పాటు (ETV Bharat)

విమానాశ్రయంలో నైట్ ల్యాండింగ్ సదుపాయం : కర్నూలు విమానాశ్రయానికి నూతన ఆదాయ మార్గాలను అన్వేషిస్తూ లాభాల బాట పట్టించేందుకు ప్రభుత్వం పక్కా వ్యూహంతో ముందుకు సాగుతోంది. ఇందులో భాగంగానే రాత్రి వేళల్లో విమానాల రాకపోకలకు వీలుగా పైలట్లకు నావిగేషన్ సమాచారాన్ని అందించే డాఫ్లర్​ వేరీ హైఫ్రీక్వెన్సీ ఓమ్నీ డైరెక్షనల్​ రేంజ్​ "డీవీఓఆర్​" సాంకేతికతతో కూడిన పూర్తి స్థాయి నైట్ ల్యాండింగ్ సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు. కేవలం ప్రయాణికులకే పరిమితం కాకుండా విమానయాన రంగానికి హబ్‌గా మార్చేందుకు ఇక్కడ ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్, డ్రోన్ల నిర్వహణ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. విమానాలు, హెలికాప్టర్లకు అవసరమైన లైన్, బేస్ ఇంజిన్ సేవలతో పాటు సమగ్రమైన 'ఎమ్ఆర్ఓ' (మెయింటెనెన్స్, రిపేర్, ఓవరాల్) మౌలిక సదుపాయాలను విస్తరించనున్నారు.

మెగా పరిశ్రమల హబ్‌గా కర్నూలు : విమానాశ్రయ పరిధిలోని మొత్తం 1,068 ఎకరాల భూమిలో భవిష్యత్తు రన్‌వే, టెర్మినల్ విస్తరణ అవసరాలకు పోను మిగిలిన 343 ఎకరాలను కమర్షియల్ జోన్‌గా మార్చనున్నారు. ఈ భారీ సిటీ సైడ్ డెవలప్‌మెంట్ ఏరియాలో ఆధునిక వాణిజ్య భవనాలు, పారిశ్రామిక లాజిస్టిక్స్ మరియు ఏరోస్పేస్ తయారీ కేంద్రాలు కొలువుదీరనున్నాయి. హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి మూడు ప్రధాన నగరాల తయారీ క్లస్టర్లను అనుసంధానిస్తూ కర్నూలు మెగా పరిశ్రమల హబ్‌గా అవతరిస్తోంది. ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అభివృద్ధి చేస్తున్న 9,000 ఎకరాల ఓర్వకల్ నోడ్‌కు ఈ విమానాశ్రయం అత్యంత సమీపంలో ఉండటం వల్ల దేశ విదేశీ సంస్థల పెట్టుబడులకు ఇది ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది.

ఈ మెగా ఏవియేషన్ ప్రాజెక్ట్ నిర్వహణ, విస్తరణ బాధ్యతల కోసం ఏపీఏడీసీఎల్ 'అంతర్జాతీయ పోటీ బిడ్డింగ్' విధానంలో ఆర్ఎఫ్పీ జారీ చేసింది. ఎంపికైన గుత్తేదారు సంస్థతో 45 ఏళ్ల పాటు సుదీర్ఘ రాయితీ ఒప్పందం కుదుర్చుకోనుండగా, అవసరాన్ని బట్టి దీనిని మరో 15 ఏళ్లు పొడిగించే వెసులుబాటు కల్పించారు.

రిజర్వులో ఉన్న 136 ఎకరాల భూమి : ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్ కోసం అత్యంత పారదర్శకమైన 'ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీటివ్ బిడ్డింగ్' విధానాన్ని ప్రభుత్వం ఎంచుకుంది. ఎంపికైన గ్లోబల్ డెవలపర్, కమర్షియల్ ఆపరేషన్స్ ప్రారంభ తేదీల్ నాటికి విమానాశ్రయంలో కనీస మౌలిక వసతుల కల్పన పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. నిబంధనల ప్రకారం రన్‌వేలు, టెర్మినల్ బిల్డింగ్‌లతో పాటు నావిగేషన్, యుటిలిటీస్ నిర్వహణ బాధ్యతలన్నీ సదరు సంస్థే చూసుకోవాలి. ప్రస్తుత అవసరాలకే కాకుండా, రాబోయే రోజుల్లో పెరగబోయే విమాన రాకపోకలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఏపీఏడీసీఎల్ భూముల కేటాయింపులో దూరదృష్టితో వ్యవహరించింది. భవిష్యత్తులో రన్‌వే పొడవును పెంచేందుకు, టెర్మినల్ భవనాల భారీ విస్తరణకు వీలుగా ముందస్తుగానే 136 ఎకరాల భూమిని ప్రత్యేకంగా రిజర్వులో ఉంచింది.

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కర్నూలు విమానాశ్రయం అభివృద్ధి
KURNOOL AIRPORT DEVELOPMENT PLANS

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