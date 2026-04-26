ధనివంతులే లక్ష్యంగా మోసాలు - అనంతపురం హనీట్రాప్‌ కేసులో వెలుగులోకి కొత్త విషయాలు

అనంతపురం హనీట్రాప్‌ కేసులో వెలుగులోకి కొత్త విషయాలు - ఇప్పటివరకు 20 మందికి పైగా ఈ ఉచ్చులో పడినట్లు సమాచారం - ధనికులైన వ్యాపారులే లక్ష్యంగా మోసాలకు పాల్పిడిన గ్యాంగ్‌

Published : April 26, 2026 at 2:19 PM IST

Police Investigation into Anantapur Honey Trap Case: రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన అనంతపురం హనీ ట్రాప్‌ గ్యాంగ్‌ కేసులో తవ్వేకొద్దీ కొత్త కోణాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ధనికులు, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల అధినేతలు, రియల్‌ ఎస్టేట్‌ వ్యాపారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని నిందితులు ముగ్గులోకి దింపినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ గ్యాంగ్‌కు కొందరు పోలీసు అధికారులు కూడా అండగా ఉన్నట్లు సమాచారం.

అనంతపురంలోని ఓ పశువైద్యుడికి ఫోన్‌ వచ్చింది! ఆవులకు ఆరోగ్యం బాగోలేదని మహిళ చెప్పింది! దీంతో పశువైద్యుడు మహిళ ఇంటికి వెళ్లారు. పశువులు మేతకు వెళ్లాయని చెప్పిన మహిళ ఎండ ఎక్కువగా ఉంది ఇంట్లో కూర్చోవాలని పిలిచి వలపు వల విసిరినట్లు సమాచారం. ఆ వైద్యుడి దుస్తలు విప్పించి ఫోటోలు, వీడియోలు తీసినట్లు తెలుస్తోంది. వీడియోలు బయటపెడతామని బెదిరించి వైద్యుడి నుంచి 4 లక్షలు లాక్కన్నట్లు సమాచారం.

ఇదీ అనంతపురంలో వెలుగుచూసిన హనీ ట్రాప్‌ కేసులోని ఓ కేసు. నిందితులు ధనికులైనవారిని ఇట్టే పట్టేసి బ్లాక్‌ మెయిల్‌ చేసి లక్షల రూపాయలు దోచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు నరేంద్రరెడ్డి ధనికులు, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల అధినేతలు, రియల్‌ ఎస్టేట్‌ వ్యాపారల జాబితా సిద్ధం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ జాబితా ప్రకారం నిందితురాలు రంగమ్మ పథకం వేసి హనీ ట్రాప్‌లో పడేసినట్లు పోలీసుల విచారణలో వెలుగు చూసింది.

పోలీసులతో పరిచయాలు పెంచుకుని ముఠాను ఏర్పాటు: ఇప్పటివరకు 20 మందికి పైగా ఈ హనీట్రాప్‌ గ్యాంగ్‌ చేతిలో మోసపోయినట్లు సమాచారం. ఈ నెల 19న ఉదయభాస్కర్‌ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదుచేసి రంగమ్మను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్‌కు పంపారు. కేసు మూలాలు చాలా దూరం ఉన్నాయని భావించిన ప్రభుత్వం విచారణ బాధ్యతను శిక్షణ ఐపీఎస్ అధికారి అశ్విన్‌ కుమార్‌కు అప్పగించింది. రంగమ్మ ఇచ్చిన సమచారంతో ఇప్పటికే రాజేష్‌ నాయుడు, చంద్రకళ, జయమ్మ, అనంతకుమారిని అదుపులోకి తీసుకుని రిమాండ్‌కు తరలించారు.

మరోవైపు ఈ గ్యాంగ్‌తో సంబంధమున్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు నరేంద్రరెడ్డిని పోలీసులు ప్రశ్నిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ గ్యాంగ్‌కు సహకరించిన రాప్తాడు సీఐ శ్రీహర్ష, అనంతపురం మూడో పట్టణ సీఐ రాజేంద్రనాథ్‌ యాదవ్‌పై అధికారులు వేటు వేశారు. అనంతపురం రూరల్‌, ఇటుకలపల్లి పోలీసు స్టేషన్లకు చెందిన ఆరుగురు పోలీసులను విచారించిన అశ్విన్‌ కుమార్‌ ముఠాతో సంబంధాలున్నట్లు నిర్ధరణ కావడంతో వారిపై వేటు వేసి వీఆర్‌కు పంపారు.

రంగమ్మ తనకు ఉన్న పరిచయాలతో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో దిశ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఫ్యామిలీ కౌన్సిల్‌ మెంబర్‌గా పదవి దక్కించుకుంది. పదవిని అడ్డం పెట్టుకుని పోలీసులతో పరిచయాలు పెంచుకుని ముఠాను ఏర్పాటు చేసుకుని హానీ ట్రాప్‌కు పాల్పడింది. మరోవైపు పోలీసులు రిమాండ్‌కు పంపిన అనంతకుమారి అనంతపురం మొదటి రోడ్డులోని కాశీ విశ్వేశ్వర ఆలయ పాలక వర్గ కమిటీ సభ్యురాలిగా ఉన్నారు. అనంతకుమారి హనీట్రాప్‌ కేసులో ఉన్నట్లు నిర్ధరణ కావడంతో ఆమెను తొలగిస్తున్నట్లు పాలకమండలి తెలిపింది.

