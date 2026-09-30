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మీ స్టైల్​కి సెన్సార్​ అప్రూవల్​​ - నగరంలో సరికొత్త ఫ్యాషన్​​ వేవ్!​

యువతలో వైవిధ్యంపై ఆసక్తి అన్నీ కలిసి పాదరక్షలను కొత్త పుంతలు తొక్కిస్తున్నాయి. నగరంలో కస్టమైజ్డ్​ చెప్పుల ధోరణి పెరుగుతోంది. గరిష్ఠంగా రూ.250 కోట్ల కస్టమైజ్డ్​ పాదరక్షల వ్యాపారం జరుగుతోంది.

New Customised Footwear Shops in Hyderabad
నచ్చినా డిజైన్​లో కస్టమైజ్డ్​ చెప్పులు (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2026 at 3:00 PM IST

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New Customised Footwear Shops in Hyderabad : మనం రోజువారి జీవితంలో ధరించే వస్త్రాలతో పాటు కాళ్లకు వేసుకునే చెప్పుల ఆధారంగా వ్యక్తిత్వాన్ని, స్టైల్​ని తెలియజేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. పాదరక్షలు చూడడానికి అందంగా ఉంటే సరిపోదు. ఆరోగ్యం కోసం సౌకర్యంగా ఉండే చెప్పులను ఎంచుకుంటే అటు ఆరోగ్యం, ఇటు అనందం. ప్రస్తుతం చెప్పుల షాపింగ్​ అంటే రెండు మూడు దుకాణాలకెళ్లి వాటిలో డిజైన్​​ బాగుంటే చాలు. పాదాల నొప్పులున్నా వాటితోనే సర్దుకుపోతుంటాం. ఇకపై ఇలా సర్దుకుపోవాల్సిన అవసరం లేకుండా వినియోగదారుల అవసరాలకు తగినట్లు పాదరక్షలు తయారు చేసే పలు దుకాణాలు హైదరాబాద్​లో వెలిశాయి.

నగరంలో రూ.250 కోట్ల కస్టమైజ్డ్​ వ్యాపారం

వివాహాలు, ప్రత్యేక ఈవెంట్లు, వైద్య అవసరాలు, యువతలో వైవిధ్యంపై ఆసక్తి అన్నీ కలిసి పాదరక్షలను కొత్త పుంతలు తొక్కిస్తున్నాయి. ఇటీవల కస్టమైజ్డ్​ చెప్పుల ధోరణి పెరుగుతోంది. ఇన్వెస్ట్ ఇండియా, ఐఎంఏఆర్​సీ వంటి ప్రముఖ మార్కెట్​ అధ్యయన సంస్థల నివేదికల ప్రకారం నగరంలో గరిష్ఠంగా రూ.250 కోట్ల కస్టమైజ్డ్​ పాదరక్షల వ్యాపారం జరుగుతోంది. ఇది వినియోగదారులకు ప్రీమియం, విలాసవంతమైన సెగ్మెంట్​లోనే ఎక్కువగా ఉంది.

New Customised Footwear Shops in Hyderabad
పాదాలపై పడే భారాన్ని సెన్సార్​తో చూపిస్తుందిలా (ETV Bharat)

ప్రత్యేకత చెప్పుకొనేలా డిజైన్స్​

ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యం ఉంటే వేలు వేలు పెట్టి చీరలు, లెహంగాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆ తర్వాత దానిపై ఎంబ్రాయిడరీకి సరిపోయేలా పాదరక్షలు కోరుకుంటారు. ఇందుకు ఎన్ని షాపులైనా తిరిగి సెట్​ చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఇలాంటి వారి కోసమే చార్మినార్​ లాడ్​బజార్​లో డిజైనర్​ బొటిక్స్​ ఉన్నాయి. పాదరక్షల అడుగు సాధారణంగానే ఉన్నా మగ్గం పనితనంతో కట్టిపడేసేలా తయారు చేస్తున్నారు. ఇక వివాహాల విషయానికొస్తే పెళ్లి కుమారుడు, కుమార్తె ఒకే రంగు థీమ్​తో వస్త్రధారణ చేసుకుంటే దానికి తగ్గట్టు డిజైన్​ చేయించుకోవచ్చు. ఒక్క మగ్గం వర్కే కాదు. ఇలా జర్దోసి, మిర్రర్​, చమ్మీల పనితనంతో పాదరక్షలకు గొప్పతనం తీసుకొచ్చే యత్నం చేస్తున్నారు. జూబ్లీహిల్స్​, బంజారాహిల్స్​ ప్రాంతాల్లోని డిజైన్​ స్టోర్లలోనూ ఈ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంది.

తెలియని భారాన్ని సెన్సార్లతో తొలగింపు

ఎక్కువ నడిచే వారికి, నిల్చుని పని చేసేవారు ఏ కాలుపై ఎంత భారం పడుతుందో తప్పక తెలుసుకోవాలి. ఇలాంటి వారి కోసం కస్టమ్​ ఇన్​సోల్​ చేసే దుకాణాలూ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. సెన్సర్లు ఉన్న ప్రత్యేక మ్యాట్​పై వినియోగదారుడిని నడిపిస్తారు. ఆ తర్వాత ఏ పాదాలపై ఎంత బరువు పడుతుందో చెక్​ చేసి ఎలాంటి జోళ్లు అవసరమో సూచించి, ఆ మేరకు ఇన్​సోల్​ చేసి ఇస్తున్నారు.

''వేడుగల కోసం ఒక్కరోజు కావాల్సిన పాదరక్షలు వాడుకోవచ్చు. వాటిపై ఎక్కువ ఆధారపడొద్దు. హైఆర్చ్​, లోఆర్చ్​ ఉందని, మడమ కింద ఒత్తిడి ఎక్కువైందని సొంత నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. అలా చేస్తే ఇతర భాగాలపై భారం పడే ప్రమాదం ఉంటుంది. కస్టమైజ్డ్​ చేసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. వైద్యుడి సూచనల మేరకు తయారు చేయించుకుంటే ఉత్తమం'' - డా.నరేంద్రనాథ్​, వాస్క్యులర్​, ఎండోవాస్క్యులర్​ సర్జరీ విభాగ హెచ్​వోడీ, కిమ్స్​

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