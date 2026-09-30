మీ స్టైల్కి సెన్సార్ అప్రూవల్ - నగరంలో సరికొత్త ఫ్యాషన్ వేవ్!
యువతలో వైవిధ్యంపై ఆసక్తి అన్నీ కలిసి పాదరక్షలను కొత్త పుంతలు తొక్కిస్తున్నాయి. నగరంలో కస్టమైజ్డ్ చెప్పుల ధోరణి పెరుగుతోంది. గరిష్ఠంగా రూ.250 కోట్ల కస్టమైజ్డ్ పాదరక్షల వ్యాపారం జరుగుతోంది.
Published : September 30, 2026 at 3:00 PM IST
New Customised Footwear Shops in Hyderabad : మనం రోజువారి జీవితంలో ధరించే వస్త్రాలతో పాటు కాళ్లకు వేసుకునే చెప్పుల ఆధారంగా వ్యక్తిత్వాన్ని, స్టైల్ని తెలియజేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. పాదరక్షలు చూడడానికి అందంగా ఉంటే సరిపోదు. ఆరోగ్యం కోసం సౌకర్యంగా ఉండే చెప్పులను ఎంచుకుంటే అటు ఆరోగ్యం, ఇటు అనందం. ప్రస్తుతం చెప్పుల షాపింగ్ అంటే రెండు మూడు దుకాణాలకెళ్లి వాటిలో డిజైన్ బాగుంటే చాలు. పాదాల నొప్పులున్నా వాటితోనే సర్దుకుపోతుంటాం. ఇకపై ఇలా సర్దుకుపోవాల్సిన అవసరం లేకుండా వినియోగదారుల అవసరాలకు తగినట్లు పాదరక్షలు తయారు చేసే పలు దుకాణాలు హైదరాబాద్లో వెలిశాయి.
నగరంలో రూ.250 కోట్ల కస్టమైజ్డ్ వ్యాపారం
వివాహాలు, ప్రత్యేక ఈవెంట్లు, వైద్య అవసరాలు, యువతలో వైవిధ్యంపై ఆసక్తి అన్నీ కలిసి పాదరక్షలను కొత్త పుంతలు తొక్కిస్తున్నాయి. ఇటీవల కస్టమైజ్డ్ చెప్పుల ధోరణి పెరుగుతోంది. ఇన్వెస్ట్ ఇండియా, ఐఎంఏఆర్సీ వంటి ప్రముఖ మార్కెట్ అధ్యయన సంస్థల నివేదికల ప్రకారం నగరంలో గరిష్ఠంగా రూ.250 కోట్ల కస్టమైజ్డ్ పాదరక్షల వ్యాపారం జరుగుతోంది. ఇది వినియోగదారులకు ప్రీమియం, విలాసవంతమైన సెగ్మెంట్లోనే ఎక్కువగా ఉంది.
ప్రత్యేకత చెప్పుకొనేలా డిజైన్స్
ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యం ఉంటే వేలు వేలు పెట్టి చీరలు, లెహంగాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆ తర్వాత దానిపై ఎంబ్రాయిడరీకి సరిపోయేలా పాదరక్షలు కోరుకుంటారు. ఇందుకు ఎన్ని షాపులైనా తిరిగి సెట్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఇలాంటి వారి కోసమే చార్మినార్ లాడ్బజార్లో డిజైనర్ బొటిక్స్ ఉన్నాయి. పాదరక్షల అడుగు సాధారణంగానే ఉన్నా మగ్గం పనితనంతో కట్టిపడేసేలా తయారు చేస్తున్నారు. ఇక వివాహాల విషయానికొస్తే పెళ్లి కుమారుడు, కుమార్తె ఒకే రంగు థీమ్తో వస్త్రధారణ చేసుకుంటే దానికి తగ్గట్టు డిజైన్ చేయించుకోవచ్చు. ఒక్క మగ్గం వర్కే కాదు. ఇలా జర్దోసి, మిర్రర్, చమ్మీల పనితనంతో పాదరక్షలకు గొప్పతనం తీసుకొచ్చే యత్నం చేస్తున్నారు. జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్ ప్రాంతాల్లోని డిజైన్ స్టోర్లలోనూ ఈ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంది.
తెలియని భారాన్ని సెన్సార్లతో తొలగింపు
ఎక్కువ నడిచే వారికి, నిల్చుని పని చేసేవారు ఏ కాలుపై ఎంత భారం పడుతుందో తప్పక తెలుసుకోవాలి. ఇలాంటి వారి కోసం కస్టమ్ ఇన్సోల్ చేసే దుకాణాలూ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. సెన్సర్లు ఉన్న ప్రత్యేక మ్యాట్పై వినియోగదారుడిని నడిపిస్తారు. ఆ తర్వాత ఏ పాదాలపై ఎంత బరువు పడుతుందో చెక్ చేసి ఎలాంటి జోళ్లు అవసరమో సూచించి, ఆ మేరకు ఇన్సోల్ చేసి ఇస్తున్నారు.
''వేడుగల కోసం ఒక్కరోజు కావాల్సిన పాదరక్షలు వాడుకోవచ్చు. వాటిపై ఎక్కువ ఆధారపడొద్దు. హైఆర్చ్, లోఆర్చ్ ఉందని, మడమ కింద ఒత్తిడి ఎక్కువైందని సొంత నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. అలా చేస్తే ఇతర భాగాలపై భారం పడే ప్రమాదం ఉంటుంది. కస్టమైజ్డ్ చేసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. వైద్యుడి సూచనల మేరకు తయారు చేయించుకుంటే ఉత్తమం'' - డా.నరేంద్రనాథ్, వాస్క్యులర్, ఎండోవాస్క్యులర్ సర్జరీ విభాగ హెచ్వోడీ, కిమ్స్
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