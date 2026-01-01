డిగ్రీలు కాదు జాబ్నే ముఖ్యం - అక్కడ ఏడాదిలో 1000 మందికి ట్రైనింగ్ పూర్తి
డిసెంబరు నాటికి 1000 మందికి విజయవంతంగా శిక్షణ - 2026-27 ఏడాదికి యంగ్ ఇండియా నైపుణ్య వర్సిటీలో మూడు డిగ్రీ, ఒక పీజీ కోర్సు - యువతకు నైపుణ్య శిక్షణతో పాటు ఉద్యోగ కల్పన
Published : January 1, 2026 at 8:26 AM IST
Courses At Young India varsity In Telangana : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నెలకొల్పిన యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ వర్సిటీ ఎంతోమంది యువత ఉద్యోగ భవితకు కీలకంగా మారుతోంది. ఉద్యోగ గ్యారెంటీ లక్ష్యంగా పారిశ్రామిక అవసరాలకు తగినట్లుగా డిగ్రీ, డిప్లొమా, పీజీ(పొస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్) చదివిన విద్యార్థుల కోసం పలు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. ఐఐఐటీ హైదరాబాద్ తాత్కాలిక క్యాంపస్లో శిక్షణ కోర్సులు నిర్వహిస్తూ నూతన ఏడాదికి కార్యాచరణను సిద్ధం చేసింది. యువతకు నైపుణ్య శిక్షణను అందించి ఉత్తమ మానవ వనరులను తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా యంగ్ ఇండియా వర్సిటీని ఏర్పాటు చేసిన విషయం తెలిసిందే.
స్వల్పకాలిక(షార్ట్ టెర్మ్) నైపుణ్య శిక్షణ కార్యక్రమాలతో పాటు మూడు డిగ్రీ, ఒక పీజీ కోర్సును 2026-27 నుంచి యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. డిగ్రీలు కాదు జాబ్ గ్యారెంటీ లక్ష్యంతో ఏర్పాటైన ఈ వర్సిటీ డిసెంబరు నాటికి 1000 మంది యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ అందించి ఉపాధి అవకాశాలకు మార్గం చూపింది. లైఫ్సైన్సెస్, లాజిస్టిక్స్, హెల్త్కేర్, బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్, ప్రొఫెషనల్ సర్వీసులు, ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్, లైఫ్స్కిల్స్ పేరిట 7 స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేసి యువతకు శిక్షణ ఇచ్చింది.
వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో : రానున్న ఆర్థిక సంవత్సరంలో పలు ఫార్మా కంపెనీలతో కలిసి బీఎస్సీ అప్లైడ్లైఫ్ సైన్సెస్ ప్రొడక్షన్, ఏఐజీ హాస్పటల్స్తో కలిపి బీఎస్సీ న్యూక్లియర్ మెడిసిన్, బీబీఏ, హైదరాబాద్లోని ఫార్మా సంస్థలతో కలిపి ఎంబీఏ లైఫ్సైన్సెస్ కోర్సులు అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. యువత భవితకు ఉపయోగపడే కోర్సులను ఎప్పటికప్పుడు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు కృషిచేస్తోంది.
ఆర్థిక సేవల సంస్థలు, లాజిస్టిక్స్, లైఫ్ సైన్సెస్, ఎలక్ట్రికల్స్, మీడియా అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్, ఆంత్రప్రెన్యూర్షిప్, ఫినిషింగ్ స్కూల్, లైఫ్స్కిల్స్ తదితరాల్లో షార్ట్ టెర్మ్ కోర్సులు నిర్వహించనుంది.
రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఎంపిక చేసిన నైపుణ్యాల్లో యువతకు శిక్షణ, ఈ కార్యక్రమాలను విస్తరించేందుకు అనుబంధ సంస్థల గుర్తింపు పాఠశాల విద్యార్థుల్లో అభిరుచులు గుర్తించేవిధంగా ప్రత్యేక మాడ్యూల్స్, ఇంటర్ విద్యార్థుల కోసం అవగాహన కార్యక్రమాలు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాఫ్ట్స్కిల్స్ శిక్షణ, పెరుగుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా శిక్షకులకు శిక్షణ కార్యక్రమాలను నిర్వహించనుంది. ఇలాంటి వాటి వల్ల యువత నైపుణ్యాల మరింత మెరగవుతాయి.
అతిపెద్ద ల్యాబ్ : ఫ్యూచర్సిటీలో ఏర్పాటు చేయనున్న శాశ్వత క్యాంపస్లో 84వేల చ.అ విస్తీర్ణంలో అన్ని హంగులతో కూడిన అతిపెద్ద ల్యాబ్ రానుంది. పరిశ్రమలకు అక్కడే స్థలాన్ని కేటాయించడంతో పాటు ట్రైనింగ్ కార్యక్రమాలు, ప్రయోగ నైపుణ్యాలు అందించేలా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఇందులో ఇప్పటికే మైక్రోసాఫ్ట్, టెక్మహీంద్రా, స్విగ్గీ, ఏఐజీ హాస్పిటల్స్ ఆసక్తి చూపించగా, ఆ సంస్థలకు 22 వేల చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని ప్రభుత్వం కేటాయించింది.
వేగంగా క్యాంపస్ నిర్మాణ పనులు : 2024 ఆగస్టు 1వ తేదీన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీకి శంకుస్థాపన చేశారు. ప్రభుత్వ-ప్రైవేటు భాగస్వామ్య పద్ధతిలో(పీపీపీ) ఇది కొనసాగుతోంది. వర్సిటీకి సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఛాన్సలర్. దీని నిర్వహణను ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలు, ప్రముఖులతో కూడిన బోర్డు పర్యవేక్షిస్తోంది. ఈ వర్సిటీకి ప్రస్తుతం డాక్టర్ వీఎల్వీఎస్ఎస్ సుబ్బారావు ఉపకులపతి(వీసీ)గా ఉన్నారు.
హైదరాబాద్ ఫ్యూచర్సిటీ కందుకూరు మండలంలో 57.8 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో శాశ్వత క్యాంపస్ నిర్మాణ పనులు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి. తొలిదశ క్యాంపస్ ఈ ఏడాది మార్చి నెల నాటికి అందుబాటులోకి రానున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. మొత్తం 43 క్లాస్ రూంలు, 600 పడకల హాస్టల్, లాబొరేటరీ బ్లాక్, డైనింగ్హాల్ తదితర సదుపాయాలున్నాయి. క్యాంపస్ నిర్మాణ పనులు చేపట్టేందుకు హైదరాబాద్లోని 'మేఘా' సంస్థ ముందుకొచ్చింది.
