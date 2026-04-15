ఇంటర్మీడియట్లో కొత్త కోర్సు - వచ్చే విద్యాసంవత్సరం నుంచి అమలు చేయనున్న ఇంటర్బోర్డ్
ఇంటర్బోర్డు మరో కీలక అడుగు - విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరిచేలా నూతన కోర్సు ఏర్పాటు - వచ్చే విద్యాసంవత్సరం నుంచి ఏసీఈ గ్రూప్ - కనుమరుగు కానున్న ఎంఈసీ
Published : April 15, 2026 at 12:07 PM IST
New Course in Telangana Intermediate : ఇంటర్మీడియట్ అంటేనే మనకు ముందుగా గుర్తొచ్చేవి ఎంపీసీ, బైపీసీ. అయితే వీటికి పోటీగా మరో కోర్సు రాబోతోంది. విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగు పరిచే విధంగా ఈ కోర్సును ఇంటర్బోర్డు ప్రారంభించనుంది. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలు, గురుకులాలు, ఆదర్శ పాఠశాల్లో ఈ కొత్త కోర్సు అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ మేరకు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలతో పాటు ఆదర్శ పాఠశాలలకూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
విద్యార్థులకు భవిష్యత్తులో ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే లక్ష్యంతో అకౌంట్స్, ఎకనామిక్స్, కామర్స్ సబ్జెక్టులతో కలిపి 'ఏసీఈ' అనే నూతన గ్రూప్ను ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈ కారణంగా ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ఎంఈసీ గ్రూప్ కనుమరుగు కానుంది. ఎంఈసీ మొదటి సంవత్సరం పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు రెండో ఏడాది యథావిధిగా చదువుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.
సైన్స్, గణితానికి సంబంధం లేకుండా ఏసీఈ కోర్సు : వచ్చే విద్యాసంవత్సరం నుంచి ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలోని జూనియర్ కళాశాలలు, గురుకులాలు, కస్తూర్బాలు ఆదర్శ పాఠశాలలతో పాటు ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో ఈ కోర్సు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇంటర్లో ఎంపీసీ, బైపీసీ, హెచ్ఈసీ, సీఈసీ, ఎంఈసీ కోర్సులు ఉన్నాయి. వీటికి భిన్నంగా సైన్స్, గణితానికి సంబంధం లేకుండా విద్యార్థులకు సరైన ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు కొత్త కోర్సులు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇంటర్ బోర్డుకు వినతులు వెల్లువెత్తాయి. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని వారు విద్యారంగ నిపుణులతో చర్చించి ఏసీఈ కోర్సును అమలు చేయాలనే నిర్ణయానికి వచ్చారు.
మార్కెటింగ్, బ్యాంకింగ్ రంగాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు : ఇంటర్మీడియట్లో 'ఏసీఈ' కోర్సు పూర్తి చేసే విద్యార్థులకు భవిష్యత్తులో మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. డిగ్రీలో చేరాలనుకునే వారు కామర్స్ గ్రూప్లో చేరవచ్చని అంటున్నారు. అలాతే డిగ్రీలో బీకాం, బీబీఏ, బీఏలలో చేరవచ్చు. అనంతరం ఎంబీఏ, ఎంసీఏలతో పోస్టు గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుకునే వీలుంటుంది. లేదా సీఏ కోర్సు చేయవచ్చు. బ్యాంకింగ్, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, మార్కెటింగ్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్, ఫైనాన్స్ వంటి రంగాల్లో ఉపాధి అవకాశాలతో పాటు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
విస్తృత ప్రచారం చేయాలని ఆదేశాలు : ఏసీఈ కోర్సుపై విస్తృత ప్రచారం చేయాలని ఇంటర్ బోర్డు అధికారులు కళాశాల ప్రిన్సిపళ్లను, అధ్యాపకులను ఆదేశించారు. ఆ దిశగా వారు అధ్యాపకుల సర్దుబాటుపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. ఆదర్శ పాఠశాలలు, కస్తూర్బా బాలికల విద్యాలయాలు, గురుకులాలు, ప్రైవేట్ కళాశాలల యాజమాన్యాలు ఈ కోర్సు కోసం ఇంటర్ బోర్డుకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఆధికారులు సూచించారు.
విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి : ఇంటర్ బోర్డు ఆదేశాలతో రానున్న విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఇంటర్మీడియట్ కళాశాలల్లో నూతనంగా ఏసీఈ కోర్సు అందుబాటులోకి రానుందని సిద్దిపేట డీఐఈఓ రవీందర్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. దానికి తగినట్లు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కళాశాలలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచించారు. దీంతో భవిష్యత్తులో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగవుతాయని చెప్పారు. ఈ అవకాశాన్ని విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకుంటే జీవితంలో త్వరగా స్థిరపడొచ్చని సూచించారు.
"ఇంటర్ బోర్డు ఆదేశాలతో రానున్న విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఇంటర్మీడియట్ కళాశాలల్లో నూతనంగా ఏసీఈ కోర్సు అందుబాటులోకి రానుంది. దానికి తగినట్లు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కళాశాలలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. దీంతో భవిష్యత్తులో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగవుతాయి. ఈ అవకాశాన్ని విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకుంటే జీవితంలో త్వరగా స్థిరపడొచ్చు" - రవీందర్రెడ్డి, డీఐఈఓ, సిద్దిపేట
