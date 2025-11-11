వెస్ట్ బైపాస్లో హై టెన్షన్! - నున్న విద్యుత్తు టవర్ల విషయంలో తెరపైకి కొత్త వివాదం
కోర్టు తీర్పు రాకుండానే హడావుడిగా టవర్ నిర్మాణం - ఈ వ్యవహారంలో భారీగా ముడుపులు చేతులు మారాయని స్థానికులు ఆరోపణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 9:15 AM IST
New Controversy Over Existing Electricity Nunna Towers Surfaces: ‘‘వెస్ట్ బైపాస్పై ల్యాంకో టవర్ల వివాదం కొలిక్కి వస్తున్న నేపథ్యంలో నేషనల్ హైవే, ఏపీ ట్రాన్స్కో కొత్త వివాదానికి తెరదీశాయి. నున్న టవర్ల వ్యవహారంపై న్యాయస్థానం స్పష్టత రాకముందే కొత్త ఎలైన్మెంట్లో టవర్ నిర్మాణం చేపట్టడంతో దుమారం లేచింది. ఈ వ్యవహారంలో భారీగా ముడుపులు చేతులు మారాయని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.’’
దీనికి కారణం ఏమిటి?
పశ్చిమ బైపాస్పై రాకపోకలకు జక్కంపూడి, నున్నలో 8 ల్యాంకో విద్యుత్తు టవర్లు ట్రాఫిక్కు అడ్డంకిగా ఉన్నాయి. గతంలో జాతీయ రహదారి అధికారులు కొత్త ఎలైన్మెంట్లో టవర్లు నిర్మించాలని ప్రయత్నించగా, కొత్త టవర్లు నిర్మించకుండా పాత టవర్ల ఎత్తు పెంచాలని రైతులు కోర్టును ఆశ్రయించారు.
తాజాగా జక్కంపూడిలో 5 టవర్ల విషయంలో రైతులకు అనుకూలంగా తీర్పు వచ్చింది. సోమవారం కోర్టు దీని పై దాఖలైన 8 పిటిషన్లను సైతం కొట్టి వేసింది. నున్న టవర్ల పై విచారణను ఈ నెల 17కు వాయిదా వేసింది. ఓ వైపు కోర్టులో విచారణ జరుగుతుండగానే, మరోవైపు నేషనల్ హైవే, ట్రాన్స్కో కలిసి ఏకంగా కొత్త ఎలైన్మెంట్లో అదీ ఓ ప్రైవేటు లేఔట్ పంచాయతీకి దాఖలు చేసిన 80 అడుగుల దారిలో టవర్ నిర్మాణాన్ని చేపట్టారు.
ముడుపులే కారణమా?
అక్రమంగా టవర్ నిర్మిస్తున్నారని రైతులు, స్థానికులు అడ్డుకోవడంతో వివాదం మొదలైంది. కనీసం పంచాయతీలో తీర్మానించకుండా టవర్ ఎలా నిర్మిస్తారని స్థానికులు ప్రశ్నించారు. అవసరమైతే ఆర్టీఐలో అడగండని అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా బదులు ఇచ్చారు.
పనులకు ఆటంకం కలిగిస్తున్నారని అధికారులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, పోలీసులు రైతులను ఆదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రస్తుత టవర్లను మారిస్తే ఆ భూముల ధర భారీగా పెరుగుతుందని టవర్లు మార్చేస్తామని కొందరు ఎన్హెచ్ఏఐ సిబ్బంది రైతుల నుంచి భారీగా ముడుపులు వసూలు చేశారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. అందుకే కోర్టు తీర్పు వచ్చేదాక ఆగకుండా కొత్త టవర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఆరోపిస్తున్నారు.
అంతా మా ఇష్టం: వారం కిందట ఇదే రహదారి, ఇదే తరహా టవర్ల వ్యవహారంలో పాత ఎలైన్మెంట్లోనే టవర్ల ఎత్తు పెంచాలని కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. ఈ టవర్ల విషయంలోను కూడా మరో వారంలో దాదాపు అదే తీర్పు రానుంది. ఇంతలోనే కొత్త టవర్ల నిర్మాణం చేపట్టడంపై అనుమానాలు వస్తున్నాయి. జక్కంపూడి తరహాలోనే తీర్పు వస్తే కొత్త టవర్ నిర్మాణానికి పెట్టిన సొమ్ము వృథా అయి మళ్లీ పాత ఎలైన్మెంట్లోనే ఎత్తు పెంచాల్సిందే. ఇదంతా పట్టించుకోకుండా కొత్త టవర్ నిర్మిస్తున్నారు.
