ఆధార్లో మార్పులు - ఎన్నిసార్లు అప్లై చేసినా కావట్లేదా? - ఈ కేంద్రాలకు వెళితే క్షణాల్లో మార్చేస్తారు
ఆధార్ కేంద్రాల వద్ద ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి - త్వరగా పని పూర్తయ్యేలా సేవలు అందుబాటులోకి తెచ్చిన కేంద్రం - హైదరాబాద్లో అందుబాటులోకి పలు కేంద్రాలు
Published : June 13, 2026 at 10:27 AM IST
New Aadhaar Centers set up in Hyderabad : ఆధార్ కార్డులో ఏవైనా మార్పులు చేయాలంటే కొన్ని కేంద్రాల వద్ద రోజుల కొద్దీ ఎదురు చూడాల్సి వస్తుంది. ఈ సమస్యలను తగ్గించేలా ఉడాయ్ ఆధ్వర్యంలో నగరంలో కొన్ని కేంద్రాలను అందుబాటులో ఉంచింది. ఇక్కడ బయట ఉండే చిన్న కేంద్రాల కన్నా త్వరగా పని పూర్తయ్యేలా సేవలను అందుబాటులో ఉంచింది. వీటి ద్వారా ఆధార్లో మార్పులు చేసుకునేలా సేవలను అందిస్తుంది.
- హైదరాబాద్కు చెందిన రామకృష్ణ ఆధార్లో చిరునామాను మార్చుకోడానికి కొన్ని నెలలుగా బయట కేంద్రాల వద్ద అవస్థలు పడ్డారు. కొందరు స్నేహితులు మాదాపూర్లో ఆధార్ కేంద్రానికి వెళ్తే త్వరగా అవుతుందని సూచించడంతో అక్కడికి వెళ్లారు. అక్కడి సిబ్బంది సంబంధిత పత్రాలను సమర్పించాలని కోరగా వాటిని ఇవ్వడంతో ఆధార్లోని చిరునామాను 10 నిమిషాల్లో మార్చేశారు.
- నగరానికి చెందిన శ్రీను ఆధార్లో పేరులో తప్పు వచ్చిందని, మార్పించుకోవాలని కొద్ది రోజులుగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మిత్రుడి సూచనతో మాదాపూర్లోని ఆధార్ కేంద్రానికి వెళ్లగా క్షణాల్లో పేరు మార్చారు.
ఏయే మార్పులు ఉన్నాయంటే? : యూఐడీఏఐ కార్యాలయం ప్రమాణాల ప్రకారం పేరు, పుట్టిన తేదీ, జెండర్, ఫొటో, అడ్రస్ను మార్చుకోవచ్చు. అయితే ఉడాయ్ ప్రమాణాల ప్రకారం వాటిని ఎన్నిసార్లు మార్చుకోగలరో అన్నిసార్లే మారుస్తారు. వాటికి సిబ్బంది అడిగిన సంబంధిత పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
సమయం : శని, ఆదివారం, ప్రభుత్వ సెలవు రోజుల్లో మినహా మిగిలిన రోజుల్లో ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.30 గంటల వరకు సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటారు.
నగరంలో ఎక్కడెక్కడంటే? : ఉడాయ్కి చెందిన ఆధార్ కేంద్రాలు మాదాపూర్, మూసారాంబాగ్ మెట్రో స్టేషన్, అమీర్పేట మైత్రీవనం ప్రాంతాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
సరికొత్త ఫీచర్లతో కొత్త ఆధార్ యాప్ : UIDAI ఇటీవల కొత్త ఆధార్ యాప్ను తీసుకొచ్చింది. ఇప్పటి వరకు ప్రజలు వాడుతున్నది mAadhaar యాప్. అయితే త్వరలో ఈ యాప్ పని చేయదని UIDAI ప్రకటించింది. దీని స్థానంలో వినియోగదారులు కొత్త ఆధార్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని ఇటీవల సూచించింది. మరి ఈ కొత్త యాప్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం. ఈ కొత్త యాప్ ద్వారా మొబైల్ నంబర్ అప్డేట్, అడ్రస్ వివరాలు మార్చుకోవడం వంటివి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అయితే పేరు, పుట్టిన తేదీ, జెండర్, బయోమెట్రిక్స్, కంటిపాప స్కాన్, ఫొటో వంటివి మార్చడానికి మాత్రం ఆధార్ కేంద్రానికి తప్పనిసరిగా వెళ్లాల్సిందే.
కొత్త యాప్ ఎలా సెటప్ చేయాలి :
- మీ ఫోన్లోని గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా యాపిల్ యాప్ స్టోర్ నుంచి ఆధార్ అఫీషియల్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- డౌన్లోడ్ చేసిన యాప్ను ఓపెన్ చేయాలి.హోమ్ పేజీలో Begin Journey ఆప్షన్ ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి రిజిస్టర్ బటన్ పై నొక్కాలి.
- మొదటగా మీ ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి వ్యాలీడేట్ చేయాలి. అనంతరం సిమ్ వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయాలి.
- చివరగా ఫేస్ అథెంటికేషన్ పూర్తి చేయాలి. అంటే ఇక్కడ లైవ్ ఫొటో ఉంటుంది.
- అనంతరం 6 డిజిట్ సెక్యూరిటీ పిన్ సెట్ చేసుకోవాలి. అంతే స్క్రీన్ మీద వివరాలు కనిపిస్తాయి. ఫ్రొఫైల్ ఆప్షన్లోకి వెళ్లి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆధార్ వివరాలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఆధార్ కేంద్రాలు ఇలా గుర్తించండి :
- భువన్ ఆధార్ పోర్టల్కు వెళ్లండి.
- లెఫ్ట్ సైడ్ నాలుగు డ్రాప్-డౌన్ ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి.
- దగ్గరలోని కేంద్రాన్ని తెలుసుకునేందుకు ఆప్షన్లలో సెంటర్స్ నియర్బైని ఎంపిక చేసుకోవాలి. సమీపంలో ఉండే కేంద్రాలు కనిపిస్తాయి.
- పిన్ కోడ్ ఎంటర్ చేయడం ద్వారా మీ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎక్కడెక్కడ ఆధార్ కేంద్రాలు ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు. అన్ని రాష్ట్రాల్లోని ఆధార్ కేంద్రాల వివరాలన్నింటినీ చూసుకోవచ్చు. టూల్స్ అనే సెక్షన్పై క్లిక్ చేసి దగ్గర్లోని కేంద్రానికి మార్గాన్ని చూసుకోవచ్చు.
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