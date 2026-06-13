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ఆధార్​లో మార్పులు - ఎన్నిసార్లు అప్లై చేసినా కావట్లేదా? - ఈ​ కేంద్రాలకు వెళితే క్షణాల్లో మార్చేస్తారు

ఆధార్​ కేంద్రాల వద్ద ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి - త్వరగా పని పూర్తయ్యేలా సేవలు అందుబాటులోకి తెచ్చిన కేంద్రం - హైదరాబాద్​లో అందుబాటులోకి పలు కేంద్రాలు

New Aadhaar Centers set up in Hyderabad
New Aadhaar Centers set up in Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 13, 2026 at 10:27 AM IST

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New Aadhaar Centers set up in Hyderabad : ఆధార్​ కార్డులో ఏవైనా మార్పులు చేయాలంటే కొన్ని కేంద్రాల వద్ద రోజుల కొద్దీ ఎదురు చూడాల్సి వస్తుంది. ఈ సమస్యలను తగ్గించేలా ఉడాయ్​ ఆధ్వర్యంలో నగరంలో కొన్ని కేంద్రాలను అందుబాటులో ఉంచింది. ఇక్కడ బయట ఉండే చిన్న కేంద్రాల కన్నా త్వరగా పని పూర్తయ్యేలా సేవలను అందుబాటులో ఉంచింది. వీటి ద్వారా ఆధార్​లో మార్పులు చేసుకునేలా సేవలను అందిస్తుంది.

  • హైదరాబాద్​కు చెందిన రామకృష్ణ ఆధార్​లో చిరునామాను మార్చుకోడానికి కొన్ని నెలలుగా బయట కేంద్రాల వద్ద అవస్థలు పడ్డారు. కొందరు స్నేహితులు మాదాపూర్​లో ఆధార్​ కేంద్రానికి వెళ్తే త్వరగా అవుతుందని సూచించడంతో అక్కడికి వెళ్లారు. అక్కడి సిబ్బంది సంబంధిత పత్రాలను సమర్పించాలని కోరగా వాటిని ఇవ్వడంతో ఆధార్​లోని చిరునామాను 10 నిమిషాల్లో మార్చేశారు.
  • నగరానికి చెందిన శ్రీను ఆధార్‌లో పేరులో తప్పు వచ్చిందని, మార్పించుకోవాలని కొద్ది రోజులుగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మిత్రుడి సూచనతో మాదాపూర్‌లోని ఆధార్‌ కేంద్రానికి వెళ్లగా క్షణాల్లో పేరు మార్చారు.

ఏయే మార్పులు ఉన్నాయంటే? : యూఐడీఏఐ కార్యాలయం ప్రమాణాల ప్రకారం పేరు, పుట్టిన తేదీ, జెండర్​, ఫొటో, అడ్రస్​ను మార్చుకోవచ్చు. అయితే ఉడాయ్​ ప్రమాణాల ప్రకారం వాటిని ఎన్నిసార్లు మార్చుకోగలరో అన్నిసార్లే మారుస్తారు. వాటికి సిబ్బంది అడిగిన సంబంధిత పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

సమయం : శని, ఆదివారం, ప్రభుత్వ సెలవు రోజుల్లో మినహా మిగిలిన రోజుల్లో ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.30 గంటల వరకు సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటారు.

నగరంలో ఎక్కడెక్కడంటే? : ఉడాయ్​కి చెందిన ఆధార్​ కేంద్రాలు మాదాపూర్​, మూసారాంబాగ్​ మెట్రో స్టేషన్​, అమీర్​పేట మైత్రీవనం ప్రాంతాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

సరికొత్త ఫీచర్లతో కొత్త ఆధార్ యాప్​ : UIDAI ఇటీవల కొత్త ఆధార్​ యాప్​ను తీసుకొచ్చింది. ఇప్పటి వరకు ప్రజలు వాడుతున్నది mAadhaar యాప్. అయితే త్వరలో ఈ యాప్ పని చేయదని UIDAI ప్రకటించింది. దీని స్థానంలో వినియోగదారులు కొత్త ఆధార్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలని ఇటీవల సూచించింది. మరి ఈ కొత్త యాప్‌ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం. ఈ కొత్త యాప్​ ద్వారా మొబైల్​ నంబర్​ అప్​డేట్​, అడ్రస్​ వివరాలు మార్చుకోవడం వంటివి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అయితే పేరు, పుట్టిన తేదీ, జెండర్​, బయోమెట్రిక్స్​, కంటిపాప స్కాన్​, ఫొటో వంటివి మార్చడానికి మాత్రం ఆధార్​ కేంద్రానికి తప్పనిసరిగా వెళ్లాల్సిందే.

కొత్త యాప్​ ఎలా సెటప్​ చేయాలి :

  • మీ ఫోన్​లోని గూగుల్​ ప్లే స్టోర్​ లేదా యాపిల్​ యాప్​ స్టోర్​ నుంచి ఆధార్​ అఫీషియల్​ యాప్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి.
  • డౌన్​లోడ్​ చేసిన యాప్​ను ఓపెన్​ చేయాలి.హోమ్​ పేజీలో Begin Journey ఆప్షన్​ ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్​ చేసి రిజిస్టర్​ బటన్​ పై నొక్కాలి.
  • మొదటగా మీ ఆధార్​ నెంబర్​ ఎంటర్​ చేసి వ్యాలీడేట్​ చేయాలి. అనంతరం సిమ్​ వెరిఫికేషన్​ పూర్తి చేయాలి.
  • చివరగా ఫేస్​ అథెంటికేషన్​ పూర్తి చేయాలి. అంటే ఇక్కడ లైవ్​ ఫొటో ఉంటుంది.
  • అనంతరం 6 డిజిట్​ సెక్యూరిటీ పిన్​ సెట్​ చేసుకోవాలి. అంతే స్క్రీన్​ మీద వివరాలు కనిపిస్తాయి. ఫ్రొఫైల్​ ఆప్షన్​లోకి వెళ్లి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్​ ఆధార్​ వివరాలు యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.

ఆధార్​ కేంద్రాలు ఇలా గుర్తించండి :

  • భువన్​ ఆధార్​ పోర్టల్​కు వెళ్లండి.
  • లెఫ్ట్​ సైడ్​ నాలుగు డ్రాప్​-డౌన్​ ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి.
  • దగ్గరలోని కేంద్రాన్ని తెలుసుకునేందుకు ఆప్షన్లలో సెంటర్స్​ నియర్​బైని ఎంపిక చేసుకోవాలి. సమీపంలో ఉండే కేంద్రాలు కనిపిస్తాయి.
  • పిన్​ కోడ్​ ఎంటర్​ చేయడం ద్వారా మీ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎక్కడెక్కడ ఆధార్​ కేంద్రాలు ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు. అన్ని రాష్ట్రాల్లోని ఆధార్​ కేంద్రాల వివరాలన్నింటినీ చూసుకోవచ్చు. టూల్స్​ అనే సెక్షన్​పై క్లిక్ చేసి దగ్గర్లోని కేంద్రానికి మార్గాన్ని చూసుకోవచ్చు.

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